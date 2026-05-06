Premierul interimar a explicat că restructurarea administrației și reducerea cheltuielilor publice reprezintă un proces complicat, mai ales în cazul companiilor de stat unde managementul este protejat prin contracte avantajoase.

Potrivit lui Ilie Bolojan, Guvernul a încercat să introducă reformele gradual, prin condiționarea aprobării bugetelor și prin impunerea unor indicatori de performanță.

„Am căutat să fac asta în mod corect. Ca să poți face reduceri de cheltuieli nu poți să faci de pe o zi pe alta. Trebuie să faci reduceri în administrație, ceea ce am făcut, promovând legea care trebuie pusă în practică și a reduce personalul nu e confortabil, mai ales dacă e și o clientelă politică acolo. Când ai companiile de stat care generează pierderi iar directorii sunt protejați prin contracte care tratează raportul cu ei ca o formă de recompensă e greu să corectezi de pe o zi pe alta”, a declarat Ilie Bolojan pentru Observator.

Premierul interimar a subliniat că Executivul nu a putut interveni direct asupra contractelor de management deja existente, însă a ales să condiționeze aprobarea bugetelor de respectarea unor obiective clare.

Hidroelectrica este una dintre companiile invocate direct de premier. Ilie Bolojan a criticat faptul că managementul companiei a beneficiat de salarii și bonusuri consistente, în timp ce investițiile importante au întârziat.

„Pentru că nu puteam să modific contractele am modificat avizarea bugetelor lor în Guvern de îndeplinirea unor condiții, de impunerea unor criterii de performanță clare. Am Hidroelectrica, care are nevoie de aprobări pentru creșteri de salarii pe zona de servisare. La ce contract de management aveți, le-am zis, ați luat salarii bune, ați luat prime de performanță și nu ați făcut investiții. Nu mai merge așa”, a afirmat premierul.

Acesta a precizat că aprobarea viitoarelor bugete va depinde de introducerea unor obligații concrete privind dezvoltarea capacităților de stocare a energiei.

Ilie Bolojan consideră că România are nevoie urgentă de sisteme de stocare în zona hidroenergetică, pentru a valorifica mai eficient energia produsă în timpul zilei de centralele fotovoltaice.

„Condiționările sunt clare. Cât timp voi fi premier nu le va trece bugetul dacă în contractele de mandat nu sunt trecute clauze să facă 1500 de MW de stocare. Trebuie să avem stocare pe fiecare baraj din România. La prânz între 12 și 16 prețul energiei cade aproape spre zero pentru că vine producția din fotovoltaic. În loc să o vândă aproape gratis sau la un preț de nimic, dacă ar avea stocarea, ar putea să stocheze această energie, iar seara când este 600-700 de lei să o vândă”, a explicat premierul.

Șeful Guvernului interimar susține că astfel de investiții ar putea crește profitabilitatea companiilor de stat și, în același timp, ar contribui la stabilizarea și reducerea prețurilor la energie pentru consumatori.

Premierul interimar a criticat și modul în care sunt acordate bonusurile de performanță în companiile energetice de stat, sugerând că acestea nu reflectă întotdeauna meritul managerial real.

„Asta ar însemna că nu ar mai lua bonusurile de performanță pentru că apa curge de la deal la vale. Am avea investiții care le-ar majora profiturile și ar ieftini prețurile energiei”, a mai spus Ilie Bolojan.

Declarațiile vin într-un moment în care Guvernul încearcă să reducă presiunea pe bugetul public și să accelereze reformele în companiile de stat, în special în sectorul energetic.