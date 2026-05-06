Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat că partidul său nu va colabora cu AUR și că nu va susține un premier propus de acest partid. El a spus că această poziție a fost clară și în trecut și rămâne neschimbată. El a afirmat că PSD nu acceptă nici varianta în care ar face parte dintr-un guvern minoritar și nici situația în care ar susține un astfel de guvern din afara lui. În legătură cu afirmațiile AUR privind dorința de a da premierul, Grindeanu a răspuns că acest lucru nu este acceptabil pentru PSD.

Despre posibile alegeri anticipate, el a explicat că acestea ar putea avea loc doar dacă sunt îndepliniți mai mulți pași constituționali, cum ar fi căderea a trei guverne și dizolvarea Parlamentului de către președinte. Totuși, el a subliniat că președintele a spus deja că nu susține această variantă, deci alegerile anticipate nu sunt posibile în practică.

Grindeanu a spus la „euronews” că PSD analizează mai multe scenarii politice după o posibilă moțiune de cenzură, inclusiv intrarea la guvernare sau trecerea în opoziție. El a afirmat că partidul ia în calcul doar variante de guvernare alături de partide pro-occidentale și exclude alte formule, inclusiv guvernele minoritare sau instabile.

În opinia sa, România are nevoie rapid de o soluție politică stabilă și nu trebuie să depindă de o singură persoană sau de orgolii politice. Referindu-se la alți lideri politici, el a spus că niciun politician nu este de neînlocuit și că scena politică nu ar trebui blocată de ambiții individuale.

Grindeanu a mai precizat că PSD își păstrează toate opțiunile deschise, inclusiv posibilitatea de a da premierul sau de a rămâne în opoziție, dar exclude ferm guvernele minoritare. El a comentat că Ilie Bolojan ar fi avut un rol important în guvernare în ultimele luni, dar a insistat din nou că este nevoie de o formulă politică stabilă și de depășirea conflictelor dintre partide.

„Direcția pe care România mergea era proastă, acest lucru se vede în viața de zi cu zi a românilor. Noi am discutat în aceste săptămâni posibile scenarii ca rezultat al trecerii moțiunii de cenzură. PSD este deschis și are toate variantele în față. Poate fi o coaliție cu partidele pro-occidentale sau poate rămâne în opoziție. Poate să existe varianta care să nu aibă în majoritate PSD sau să fie PSD parte a unei coaliții de guvernare. O coaliție care să cuprindă partidele pro-occidentale. Am exclus varianta ca PSD să fie parte a unui guvern minoritar. Nici varianta prin care PSD susține varianta unui guvern minoritar nu este una pe care să o putem accepta. Nu este un Guvern stabil. Varianta asta duce rapid pentru căutarea unei alte variante în toamnă. Trebuie să găsim rapid o soluție. Nu se învârte lumea în jurul unui singur om. Nimeni nu e Mesia, nimeni nu este de neînlocuit în poziția de a dicta întreaga scenă politică. De la un premier dat de PSD, până la a merge în opoziție. Excludem varianta unui guvern minoritar”, a declarat Grindeanu.

Deputatul PSD Marius Budăi a declarat că speră ca PNL și USR să își revizuiască poziția și să accepte din nou ideea unei colaborări cu PSD. El a explicat că social-democrații vor participa la consultările cu președintele și vor asculta toate punctele de vedere, inclusiv pe cele ale PNL și USR, subliniind că fiecare partid își stabilește însă propriile decizii politice și că PSD nu poate influența alegerea liberalilor.

Budăi a susținut că PNL și USR ar da dovadă de demagogie, deoarece, după alegeri, au vorbit despre necesitatea unei coaliții proeuropene pentru a împiedica partidele extremiste să ajungă la putere, dar ulterior, în opinia lui, ar fi devenit mai preocupați de orgolii politice decât de interesul general al țării.

Întrebat la „rfi” despre faptul că formulează aceste acuzații în contextul în care PSD a votat moțiunea de cenzură alături de AUR, deputatul a respins ideea unei contradicții. El a afirmat că și PNL și USR ar fi avut atitudini similare, criticând PSD, dar încercând în același timp să atragă parlamentari AUR, ceea ce, în opinia lui, ar demonstra o inconsecvență politică.

Marius Budăi a subliniat că România nu ar trebui să fie condusă de un guvern minoritar, considerând că o astfel de variantă ar fi riscantă în contextul internațional actual. De asemenea, el a respins ideea că PSD l-ar fi „victimizat” pe Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură, afirmând că discuțiile publice se concentrează prea mult pe persoane și mai puțin pe problemele reale ale cetățenilor.

În același timp, deputatul PSD a precizat că partidul exclude în acest moment o alianță de guvernare cu AUR și că nu a existat nicio înțelegere formală între cele două formațiuni, nici măcar în contextul moțiunii de cenzură, unde ar fi existat doar un obiectiv comun. El a adăugat că PSD își dorește un guvern proeuropean, susținut de o majoritate parlamentară stabilă, însă a recunoscut că această decizie depinde de negocierile și pozițiile tuturor partidelor implicate.