Invitat la podcastul Contrapunct, realizat de Dan Andronic pentru evz.ro și canalul de YouTube Hai România, alături de Mirel Curea, Mihai Daraban a explicat că lipsa de comunicare a fost o barieră constantă în relația cu fostul premier. Conform liderului CCIR, Ilie Bolojan nu s-a întâlnit niciodată cu reprezentanții oficiali ai oamenilor de afaceri pe parcursul exercitării funcției de conducere.

Lipsa de deschidere a premierului a dus, în opinia lui Mihai Daraban, la incapacitatea de a defini o strategie clară pentru sectoarele cheie ale economiei românești. Președintele CCIR consideră că existau domenii esențiale unde se putea interveni, însă absența dialogului a blocat orice progres.

„Nu am identificat niște priorități naționale pe care putem marșa ca economie. Deși, dacă ar fi existat dialog, le-am fi identificat împreună, ele se cam știu, da. Este vorba despre sectorul construcțiilor, sectorul mobilei, sectorul industriei auto. Sunt sectoare cu un potențial mare de angajare. Sectorul industriei navale”, a declarat Mihai Daraban în cadrul podcastului.

Întrebat direct de Dan Andronic dacă a reușit să aibă vreo discuție cu Ilie Bolojan, Mihai Daraban a oferit un răspuns surprinzător, subliniind că fostul premier este o excepție negativă în istoria colaborărilor Camerei de Comerț cu Palatul Victoria.

„Nu, este singurul premier și credeți-mă că de când sunt în mandat discut cu al 11-lea premier, dacă se pun și cei interimari. N-am avut nici măcar o strângere de mână cu dânsul. A avut sfătuitorii dânsului. Dragoste cu sila nu există”, a mărturisit președintele CCIR.

Deși instituția pe care o conduce a încercat în repetate rânduri să inițieze o comunicare constructivă, canalele au rămas închise. Mai mult, Daraban a subliniat că premierul a preferat să colaboreze aproape exclusiv cu entități străine.

„Noi am fi vrut. Dar, dânsul s-a tot dus pe la camere străine care activează în România. Camera româno-germană. Camera româno-germană, destul de des. Camera româno-franceză. De americani nu mai vorbesc. Da, deci ăștia au fost partenerii de dialog. Deși, când a fost în Germania, a fost primit la Camera Națională a Germaniei. Dar astea sunt alte discuții.

Problema este că noi aveam ce să-i spunem. I-am trimis niște statistici din care speram să înțeleagă ceva. Pentru că dânsul s-a înconjurat de niște sfătuitorii sau mimând acest dialog social, pentru că tot dialogul social a fost mimat”, a adăugat invitatul.

O altă critică adusă modului în care Ilie Bolojan a gestionat relațiile publice și discuțiile oficiale vizează controlul strict asupra mesajelor care ieșeau din sala de ședințe. Daraban a remarcat o anumită pasivitate forțată a celor invitați la discuții, sugerând că dialogul era mai degrabă o formalitate de imagine.

„Ați văzut că n-a existat niciodată reacția partenerilor de dialog la ieșirea de la întâlnire. A fost totdeauna punctul de vedere al celui care a invitat, al decidentului. Probabil li s-a și spus, băi, ieșiți din sală fără declarații. Declarațiile le dăm noi despre ce a fost în sală. Ok, a fost o poză de grup”, a punctat președintele Camerei de Comerț.

Mihai Daraban a subliniat importanța de a vorbi direct cu specialiștii din fiecare domeniu, criticând structura actuală a unor confederații patronale care nu reușesc să acopere specificul fiecărei industrii.

„Eu nu cred în conceptul acesta de confederații patronale în care un tip să vorbească, care e dintr-un sector de activitate, să vorbească de ce se întâmplă în alt sector de activitate. Noi și la Camera de Comerț discutăm cu cei nișați.

Adică vorbesc cu Cristi Erbașu când e chestie de construcții, vorbesc cu, nu știu, cu cei de la Acarom când e pe industria auto, că vorbesc cu Anconavu când e industria navală. Adică trebuie să vorbești cu oameni care își controlează perfect sectorul de activitate”, a concluzionat acesta.