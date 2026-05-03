Moțiunea de cenzură urmează să fie dezbătută și votată pe 5 mai, în plenul reunit al Parlamentului. Votul este secret, cu bile, iar pentru adoptare sunt necesare 233 de voturi, adică majoritatea parlamentarilor.

Documentul are deja 254 de semnături, peste pragul necesar, însă acest lucru nu garantează automat și adoptarea moțiunii. În Parlament sunt 465 de senatori și deputați, iar cheia rămâne transformarea semnăturilor în voturi efective.

Potrivit informațiilor din zona politică, PSD, AUR și PACE au decis ca parlamentarii lor să voteze cu bilele la vedere, tocmai pentru a evita eventualele trădări. În paralel, liberalii încearcă să convingă parlamentari care au semnat moțiunea să nu o mai voteze.

Strategia taberei care nu susține moțiunea ar fi aceea de a fi prezentă în plen, dar fără participare efectivă la vot.

Primul scenariu analizat de PSD este ca Ilie Bolojan să rămână la conducerea Guvernului chiar și după adoptarea moțiunii, însă într-o formulă limitată constituțional.

În limbaj politic se vorbește despre varianta în care Bolojan rămâne interimar, însă juridic situația este diferită. Constituția prevede că, după retragerea încrederii de către Parlament, Guvernul este demis, iar acesta mai poate îndeplini doar actele necesare administrării treburilor publice până la instalarea unui nou Executiv.

Asta înseamnă că nu ar fi vorba despre un premier interimar în sens strict, ci despre un prim-ministru care conduce un Guvern demis.

În această variantă, PSD ar miza pe slăbirea poziției lui Bolojan în interiorul PNL, mai ales în contextul unui Executiv care nu mai poate promova politici noi sau măsuri importante, potrivit stiripesurse.ro.

Social-democrații iau în calcul că, ulterior, liberalii ar putea accepta refacerea coaliției, dar cu un alt premier liberal. O altă posibilitate ar fi chiar înlăturarea lui Bolojan din interiorul partidului, ceea ce ar redeschide negocierile pentru o nouă majoritate.

A doua variantă analizată de PSD este construirea unei majorități parlamentare fără PNL și fără AUR.

Formula discutată ar include PSD, UDMR, grupul minorităților naționale și parlamentari din zona SOS, POT, PACE și neafiliați. În plus, sunt luați în calcul și eventuali parlamentari care ar putea pleca din PNL.

Potrivit calculelor invocate în partid, structura ar arăta astfel: PSD cu 129 de parlamentari, UDMR cu 32, minoritățile cu 17, SOS cu 15, POT cu 16, PACE cu 12 și neafiliații cu 19.

Totalul ar ajunge la 240 de parlamentari, peste pragul de 233 necesar pentru formarea unei majorități.

PSD a exclus deja varianta unei guvernări alături de AUR, chiar dacă cele două formațiuni susțin împreună moțiunea de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan.

Moțiunea a fost depusă după ieșirea PSD din coaliția guvernamentală, moment care a lăsat Guvernul Bolojan fără majoritate parlamentară.

Dacă moțiunea trece, negocierile politice se vor muta rapid în jurul desemnării unui nou premier și al refacerii unei majorități stabile.

PSD încearcă să păstreze deschise mai multe opțiuni, fie prin presiune asupra PNL și schimbarea premierului, fie prin construirea unei majorități alternative în Parlament.

Votul de marți nu va decide doar soarta actualului Guvern, ci și direcția următoarei formule de putere de la Palatul Victoria.