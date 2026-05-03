Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a lansat un avertisment dur la adresa partenerilor de coaliție, precizând că, în eventualitatea în care Guvernul Bolojan va fi demis marți prin moțiunea de cenzură, responsabilitatea executivă trebuie să revină celor care au provocat căderea acestuia.

Oficialul liberal a subliniat duminică seară, la Antena 3, că PSD trebuie să fie pregătit să guverneze alături de AUR, dacă cele două formațiuni vor vota împreună pentru dărâmarea cabinetului.

În viziunea sa, este un principiu democratic elementar ca orice forță politică ce creează o majoritate pentru a demite un guvern să aibă deja configurată o alternativă solidă pentru a nu arunca țara într-un blocaj total sau în haos.

Referitor la strategia pe care Partidul Național Liberal o va adopta în perioada următoare, Ciprian Ciucu a fost categoric, eliminând din start posibilitatea unei noi alianțe cu PSD după consumarea votului de marți.

El a dezvăluit că în forurile de conducere ale partidului s-a decis deja, în cadrul ultimelor ședințe, că încrederea în partenerii actuali a fost definitiv compromisă.

Astfel, liberalul a transmis că PSD va fi obligat să identifice resurse pentru o nouă majoritate, deoarece ei sunt cei care au decis să „detoneze această bombă” politică ce riscă să destabilizeze România.

„Noi am avut două şedinţe pe care le-am avut consecutiv în urmă cu o lună şi în urmă cu o săptămână, în care am spus dacă veţi dărâma acest guvern, nu mai avem cum să avem încredere în voi. Este exclus să mai facem vreo coaliţie cu voi. Deci le-am spus-o atunci, le-am spus-o acum. Deci ei vor fi nevoiţi să facă majoritatea pentru că ei au detonat această bombă şi ei aruncă România în criză, nu PNL”, a precizat Ciprian Ciucu, care deține și funcția de primar general al Capitalei.

În cazul în care moțiunea de cenzură nu va trece, Ciprian Ciucu a indicat că PNL este pregătit să mențină actualul guvern într-o formulă minoritară până în toamnă, când procedura parlamentară ar putea fi reluată.

Totuși, dacă guvernul va fi demis, singura cale rămasă pentru liberali este trecerea în opoziție.

Ciprian Ciucu a explicat că PNL nu mai este dispus să accepte ceea ce el numește o atitudine de „bătaie de joc” din partea social-democraților. Acesta a reiterat că partidul său și-a regăsit demnitatea și că, în acest moment, PSD nu mai are nimic valoros de oferit nici partenerilor politici și nici cetățenilor români, aflându-se pe o pantă descendentă a popularității.

„Avem o opţiune în care nu pică guvernul şi rămâne acest guvern, aşa cum este, minoritar, până în toamnă, când se va putea introduce o altă moţiune de cenzură. Este o opţiune pe care o avem. A doua opţiune pe care o avem este să mergem în opoziţie. Altele nu mai există, pentru că PSD ne-a compromis prea mult. PSD în acest moment a ajuns sub PNL. Nu mai are ce să ne ofere, nici nouă şi nici românilor, acest partid. Acest partid se duce în jos şi vrea să ne tragă pe toţi după el. Partidul Naţional Liberal este un partid care şi-a regăsit demnitatea astăzi. Din acest motiv, noi nu mai acceptăm să fim bătaia de joc a PSD”, a punctat Ciprian Ciucu.

El a avertizat că orice tentativă de a reface coaliția cu PSD ar fi un gest complet greșit pentru PNL. Partidul „ar deveni penibil”, spune el.

Deși a recunoscut că în interiorul partidului există încă voci care ar susține o colaborare cu social-democrații, prim-vicepreședintele a dat asigurări că acești colegi reprezintă o minoritate nesemnificativă.

„Sunt sigur că sunt colegi în partidul meu care vor (în continuare o alianță cu PSD – n.red.), dar sunt minoritari. Sunt mult prea puţini în raport cu marea majoritate”, a încheiat Ciprian Ciucu.