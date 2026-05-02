Valeriu Stoica, fost președinte al Partidului Național Liberal (PNL), a lansat o serie de aprecieri critice la adresa președintelui Nicușor Dan și a oferit recomandări strategice pentru propria formațiune politică.

În cadrul unui interviu televizat difuzat sâmbătă, 2 mai 2026, acesta a explicat de ce șeful statului nu a reușit să se implice mai mult în actualul scandal politic și care sunt riscurile majore pe care liberalii le înfruntă dacă vor continua alianța de guvernare cu Partidul Social Democrat.

În opinia fostului lider liberal, președintele nu a avut posibilitatea de a interveni eficient în actuala criză din două motive principale. Primul dintre acestea se referă la faptul că Nicușor Dan nu beneficiază de susținerea unui partid politic în spatele său.

Valeriu Stoica a subliniat că, pentru a face jocuri politice, un lider are neapărată nevoie de sprijinul uneia sau al mai multor formațiuni. Deși a recunoscut în mod deschis că din punct de vedere constituțional șeful statului trebuie să fie neutru și să își dea demisia din partidul care l-a propus odată ce ajunge la Cotroceni, fostul președinte al PNL a amintit că realitatea este diferită.

În viziunea sa, toți președinții susținuți de partide au continuat să colaboreze cu acestea, însă Nicușor Dan se află în situația de a nu avea structuri politice pe care să se bazeze.

„Nu putea, din două motive. Primul motiv, nu are în spate un partid. Ca să faci jocuri politice, trebuie să ai în spate unul sau mai multe partide. E adevărat că preşedintele, teoretic, potrivit rolului constituţional, este neutru, chiar dacă a fost propus de un partid, când ajunge la Cotroceni, îşi dă demisia şi este pe deasupra partidelor. În realitate, însă, cum ştim, toţi preşedinţii care au fost susţinuţi de partide politice, într-un fel sau altul, au făcut jocuri cu acele partide politice. Nicuşor Dan nu are în spate partide politice cu care să poată face în continuare jocuri politice”, a afirmat Valeriu Stoica la Digi24.

Al doilea motiv identificat de Valeriu Stoica este legat de natura de jucător solitar a actualului președinte. Acesta a punctat că Nicușor Dan a câștigat atât primăria, cât și funcția supremă în stat acționând complet singur și că va rămâne mereu neschimbat.

Stoica a mărturisit că a făcut mai multe previziuni în trecut referitoare la cariera politică a acestuia, susținând că nu are șanse deoarece politica reprezintă un sport de echipă, însă toate acele predicții au fost infirmate de realitate.

De asemenea, fostul lider liberal l-a comparat pe șeful statului cu celebrul personaj Hopa-Mitică, explicând că acesta se ridică de fiecare dată după ce este dat la o parte. Stoica a concluzionat că rămâne de văzut dacă și pentru cât timp îl va mai salva acest principiu al supraviețuirii pe viitor.

„Al doilea motiv este legat de natura lui de un om politic. El a fost întotdeauna un jucător solitar. Aşa a câştigat la primărie, aşa a câştigat funcţia prezidenţială. Jucător solitar. Şi aşa va rămâne. Eu am făcut de-a lungul timpului predicţii legate de cariera lui politică şi de fiecare dată am spus: Dom’le, n-are şanse în politică pentru că e un jucător solitar şi politica este un joc de echipă. De fiecare dată predicţiile mele au fost infirmate. (…) Nicuşor Dan e un Hopa Mitică în politica românească. Îl dai deoparte, se ridică. Îl dai deoparte, iar se ridică. Rămâne de văzut dacă acest principiu de supravieţuire îl va salva în continuare şi cât îl va salva”, a adăugat Valeriu Stoica.

Pe de altă parte, Valeriu Stoica a transmis un avertisment clar Partidului Național Liberal, susținând că formațiunea trebuie să își recapete de urgență identitatea politică. El a precizat că acest lucru este posibil doar prin separarea completă de Partidul Social Democrat, după o perioadă prea lungă de coabitare.

În caz contrar însă, liberalii riscă să își piardă relevanța politică, deși există voci în partid care ar putea dori menținerea acestei stări.

Valeriu Stoica a arătat că marea bătălie din perioada următoare se va da chiar în interiorul PNL pentru stabilirea strategiei.

În plus, el a adăugat că dacă moțiunea de cenzură parlamentară va trece, refacerea alianței de guvernare nu ar mai fi oportună, deoarece o nouă colaborare cu social-democrații ar diminua și mai mult ponderea politică pe care o deține PNL.

„PNL trebuie să îşi recâştige identitatea politică şi nu o poate face decât prin separarea apelor. A coabitat prea mult timp cu PSD. Dacă o va face în continuare, va pierde orice relevanţă politică. S-ar putea să fie oameni politici din PNL care să vrea asta. Problema este majoritatea vrea asta? Şi este motivul pentru care spun că bătălia mare care se va da în perioada următoare în PNL este bătălia pentru strategia politică de urmat în continuare. (…) Dacă moţiunea trece, nu cred că mai e posibilă refacerea alianţei de guvernare care a fost până acum. Sau în orice caz nu mai este bine să se refacă această alianţă de guvernare. PNL, în situaţia în care se află astăzi, dacă ar participa la o nouă guvernare cu PSD, riscă să îşi diminueze şi mai mult ponderea politică pe care o are şi există riscuri chiar mai mari decât atât”, a încheiat Valeriu Stoica.

Subiect analizat Opinia lui Valeriu Stoica (Vorbire indirectă) Implicații și consecințe politice Profilul politic al lui Nicușor Dan A fost catalogat drept un jucător solitar, fără sprijinul unui partid, și comparat cu un Hopa-Mitică pentru capacitatea de a rezista. Lipsa de susținere a partidelor îi limitează capacitatea de a face jocuri politice sau de a media crize majore. Colaborarea PNL cu PSD Coabitarea prelungită a afectat identitatea liberală; Stoica recomandă separarea urgentă a celor două mari formațiuni. Continuarea alianței riscă să ducă la pierderea completă a relevanței PNL pe scena politică românească. Efectele moțiunii de cenzură În cazul în care moțiunea va trece, Stoica consideră că refacerea vechii alianțe de guvernare nu ar mai fi oportună. Participarea PNL la o nouă guvernare alături de PSD va diminua și mai mult ponderea politică a partidului.

Valeriu Stoica (născut pe 1 octombrie 1953 la București) este o personalitate marcantă a scenei politice și juridice din România de după 1989.

De profesie jurist, el este profesor universitar de drept civil la Facultatea de Drept a Universității din București și avocat fondator al uneia dintre cele mai importante case de avocatură din țară.

În plan politic, Valeriu Stoica a fost unul dintre liderii importanți ai Partidului Național Liberal (PNL), deținând funcția de președinte al partidului între anii 2001 și 2002.

Anterior, a ocupat funcția de ministru al Justiției în perioada 1996-2000, în guvernele CDR (Convenția Democrată din România), fiind recunoscut pentru demararea unor reforme esențiale în sistemul judiciar românesc.

Deși s-a retras din politica activă de mai mulți ani, Valeriu Stoica a rămas un observator extrem de influent și un analist respectat al vieții publice