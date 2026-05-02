Sondajul evidențiază și un nivel ridicat de informare în rândul populației cu privire la criza politică din jurul lui Ilie Bolojan. Astfel, 81% dintre respondenți declară că au auzit despre tensiunile din coaliția de guvernare, 10% spun că au auzit doar parțial, iar 6% nu sunt la curent. Alți 3% nu au oferit un răspuns.

În ceea ce privește intenția de vot pentru alegerile parlamentare, dacă acestea ar avea loc duminica viitoare, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) ar obține 34% din voturi, conducând detașat clasamentul. Pe următoarele locuri s-ar situa Partidul Social Democrat (PSD) cu 23% și Partidul Național Liberal (PNL) cu 18%. Uniunea Salvați România (USR) ar fi cotată la 10%, iar Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) la 5%.

Alte formațiuni politice ar înregistra scoruri mai mici. SOS România și PNRR-Piedone ar obține câte 3%, în timp ce Partidul Oamenilor Tineri (POT) ar fi cotat la 2%.

Potrivit CURS, datele reflectă o criză politică vizibilă și puternic resimțită la nivelul populației, cu un grad foarte ridicat de expunere publică. În acest context, responsabilitatea este atribuită direct, iar majoritatea respondenților consideră că premierul ar trebui să demisioneze. Nemulțumirea se reflectă și în plan electoral, unde un actor politic reușește să capitalizeze această stare, în timp ce partidele tradiționale rămân într-o zonă competitivă. Per ansamblu, sondajul indică un climat de instabilitate politică, cu efecte directe asupra opiniei publice și asupra intenției de vot.

„(n.red. Datele indică) o criză politică vizibilă şi puternic resimţită în rândul populaţiei, cu un nivel foarte ridicat de expunere publică. În acest context, responsabilitatea este atribuită în mod direct, iar majoritatea respondenţilor consideră că premierul ar trebui să demisioneze. În plan electoral, nemulţumirea se reflectă în consolidarea unui actor politic care capitalizează această stare, în timp ce partidele tradiţionale rămân într-o zonă competitivă. Per ansamblu, sondajul indică un climat de instabilitate politică cu efecte directe asupra opiniei publice şi asupra intenţiei de vot”, a transmis CURS.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion național de 1.098 de respondenți, reprezentativ pentru populația adultă (18+). Metoda utilizată a fost CATI, adică interviuri telefonice asistate de calculator, iar eșantionul este probabilist, multistadial și stratificat. Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost culese și ulterior ponderate pe regiuni în intervalul 28 aprilie – 1 mai 2026.