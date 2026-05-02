Partidul ISSUS, asociat cu susținerea lui Călin Georgescu, a fost înființat de Mihai Toader, un fost membru al formațiunilor USR și AUR, care se prezintă drept antreprenor și susținător al curentului suveranist. Denumirea formațiunii reprezintă acronimul „Inițiativa Suverană Solidaritate și Unitate Socială”, însă a generat reacții puternice din cauza asemănării fonetice cu numele lui Iisus Hristos.

Fondatorul a explicat că alegerea numelui nu are o intenție religioasă explicită, deși recunoaște că poate genera controverse în spațiul public. El a precizat pentru Digi24 că accentul în denumire trebuie pus pe litera „S”, încercând astfel să delimiteze identitatea partidului de conotațiile religioase.

În ciuda explicațiilor oferite, reacțiile din societate au fost imediate și polarizate. Criticii acuză o instrumentalizare simbolică a religiei în scop politic, în timp ce susținătorii consideră inițiativa drept una legitimă și necesară în contextul actual.

Mihai Toader își afirmă deschis susținerea pentru Călin Georgescu, inclusiv prin activitatea sa în mediul online, unde publică frecvent mesaje în apărarea acestuia.

Într-o postare de vineri, 1 mai 2026, liderul formațiunii formulează o poziție fără echivoc privind raportarea partidului la figura politică pe care o susține:

„- ISSUS –

Inițiativa Suverană

se va înclina doar în fața

d-lui Georgescu. Atât!”, a transmis acesta.

Într-un alt mesaj public, Toader a abordat tema anulării alegerilor prezidențiale de la finalul anului 2024, exprimând o poziție radicală cu privire la responsabilitatea celor implicați:

„Sunteți de acord

ca cei care au anulat

alegerile să meargă la pușcărie? Din cauza lor

am ajuns în situația asta!”, a declarat acesta.

Discursul său politic se aliniază unei retorici suveraniste și anti-sistem, fiind orientat către mobilizarea electoratului nemulțumit de actuala clasă politică.

Controversa generată de denumirea partidului a stârnit reacții critice din partea cetățenilor, mulți considerând că simbolurile religioase sunt utilizate în mod inadecvat în spațiul politic.

Un bărbat a reacționat ferm, exprimându-și dezacordul față de alegerea numelui:

„Doamne ferește! Așa ceva? Cum să-l facă el pe Iisus Hristos, partid? Ce vrea să însemne asta? Iisus a fost partid politic? Iisus a fost pentru înțelegere între oameni, și pentru tot ce era bine pentru omenire”, a spus acesta.

O altă opinie critică vine din partea unei femei, care a subliniat caracterul sensibil al utilizării simbolurilor religioase:

„Acum ne vindem pentru tot? Nu se poate așa. Noi avem doar un Dumnezeu! Atât. N-avem 100. De unde și până unde? Nu există, doar un Dumnezeu, atât. Nu avem nevoie de vânzarea lui Dumnezeu. Nu! Nu ne vindem pentru nimic în lume”, a declarat aceasta.

În replică, Mihai Toader consideră că reacțiile negative provin din interpretări răuvoitoare și susține că asocierea poate avea și un efect pozitiv:

„E, într-adevăr, o controversă. Dar cred că este benefică pentru oameni. Dacă le aduce aminte de Domnul… e ok”, a afirmat acesta.

În ciuda criticilor, există și cetățeni care se declară dispuși să susțină noua formațiune politică. În cadrul unui sondaj de opinie realizat pe teren, mai multe persoane și-au exprimat deschis intenția de a vota sau chiar de a se înscrie în partid.

Dialogul dintre reporter și cetățeni reflectă această tendință:

„Reporter: O să votați partidul ISSUS, sau ați vota partidul ISSUS?

Femeie: Da, aș vota!

Reporter: V-ați înscrie în partidul ISSUS?

Femeie: Da!

Reporter: Dumneavoastră?

Bărbat: Păi, ce să facem? Până la urmă, e ceva normal. Partidele astea se schimbă de la unul la altul… fac ce vor cu poporul nostru, am ajuns de râsul lumii. E bine! Un partid creștin ar fi cel mai bun.

Reporter: Partidul ISSUS…

Bărbat: Partidul Iisus! Votăm!

Reporter: O să vă înscrieți în partidul ISSUS?

Bărbat: Da, da, da! Sută la sută!”, au declarat respondenții.

În prezent, partidul nu este încă oficial înregistrat. Instanța urmează să se pronunțe asupra legalității denumirii și a documentelor depuse, cu un verdict așteptat pe 15 mai.

Mihai Toader a precizat că există și o variantă alternativă în cazul unui refuz din partea tribunalului: