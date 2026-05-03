Radu Berceanu, fost ministru al Transporturilor, a făcut o analiză asupra evenimentelor recente care au precipitat actuala criză politică din România.

Invitat la Digi24, Berceanu a disecat mecanismele care au dus la tensiunile actuale, subliniind discrepanța dintre managementul administrativ și realitățile dure ale jocurilor politice de culise.

Fostul oficial, care și-a manifestat recent susținerea pentru Ilie Bolojan, consideră că actualul blocaj nu este întâmplător, ci rezultatul unor decizii tactice eronate.

Radu Berceanu a identificat problema companiilor de stat drept unul dintre principalii catalizatori ai nemulțumirilor politice. În viziunea sa, modul în care a fost abordată această temă a reprezentat o eroare politică pe care a descris-o ca fiind copilărească, oferind astfel Partidului Social Democrat un pretext ideal pentru a ataca guvernarea.

Deși a recunoscut că ideea listării unor pachete minoritare la bursă este una excelentă din punct de vedere economic, el a subliniat că momentul și modalitatea de a aduce acest subiect în spațiul public au fost total neinspirate.

„Cam de la asta a fost… Copilărească, o greșeală politică copilărească să scoți chestia asta și să dai PSD-ului apă la moară să spună toate lucrurile astea. Pentru ce? Pentru niște pachete minoritare la bursă, care e o idee perfectă, dar nu trebuia scoasă”, a indicat Radu Berceanu.

Referitor la figura premierului Ilie Bolojan, Berceanu a menționat că acesta este un administrator de excepție, considerând că România a avut norocul unui prim-ministru foarte hotărât și competent.

Cu toate acestea, fostul ministru a avertizat că, din punct de vedere politic, Bolojan a scăpat lucrurile de sub control.

El a punctat faptul că mulți oameni ajung în poziții de putere fără a înțelege subtilitățile politicii, refuzând să învețe sau să se înconjoare de consilieri cu experiență care le-ar putea oferi sfaturi vitale în momente de criză.

„(La Guvern) mai toată lumea se ocupă prea puțin de politică. (…) Domnul Bolojan este un administrator extraordinar, eu cred că avem norocul, sau am avut, tare mi-e teamă că trebuie să spunem am avut, dar până una-alta, avem norocul unui prim-ministru care, față de lucrurile care trebuie făcute acum, e foarte hotărât, foarte decis, știe. Dar, din punct de vedere politic, a pierdut lucrurile. Foarte multă lume în România crede și acum, după 35 de ani, că la politică, la agricultură, la fotbal se pricepe toată lumea, toată lumea știe din tribune. Nu e adevărat, nu e adevărat deloc și, din păcate, sunt foarte mulți oameni care ajung în poziții politice fără să știe deloc politică și fără să se chinuie să învețe sau să-și ia pe lângă ei niște oameni care să le dea niște sfaturi politice”, a spus Radu Berceanu despre actualul prim-ministru.

Analiza lui Radu Berceanu s-a extins și către președintele Nicușor Dan, despre care a afirmat că se află într-o situație similară. Fostul ministru a observat că, la consultările recente cu partidele, în jurul președintelui s-au aflat tineri cu studii prestigioase la universități precum Harvard sau Stanford, dar care, în opinia sa, sunt lipsiți de experiența practică necesară în negocierile politice dure.

El a subliniat că titlurile academice nu pot înlocui expertiza acumulată în ani de activitate.

Radu Berceanu a susținut că Nicușor Dan nu stăpânește arta politicii și nici nu acceptă lângă el consilieri care ar putea să-i ofere perspective incomode, dar necesare. El a reamintit că foști lideri aveau în proximitatea lor oameni cu experiență politică vastă, chiar dacă opiniile lor erau uneori deranjante.

Radu Berceanu a rememorat propria sa experiență, amintind că obișnuia să îl contrazică pe fostul președinte Traian Băsescu atunci când considera că este necesar, lucru care s-a dovedit util pe termen lung.

„La ultima consultare, când au venit partidele, acum 3-4 zile, în stânga și în dreapta lui s-au așezat doi băieți cărora nu le-a crescut mustața și care poate că erau niște super absolvenți de la Harvard, de la Stanford, de la ce vreți. Dar consilieri nu înseamnă să fi terminat primul la Stanford. Consilier înseamnă să ai o experiență. Domnul Nicușor Dan nu știe politică și nici nu-și ia consilieri. Pe lângă el l-a avut pe Ludovic Orban, l-a avut pe Cristi Diaconescu, a mai avut de ăia care mai știau, dar ei mai spuneau câte ceva care e deranjant. Da, și eu îl deranjam pe Băsescu, eu am fost unul care îl mai deranjam. Da, eu cred că totdeauna am spus ce trebuia să spun și s-a și dovedit”, a rememorat Radu Berceanu.

În ceea ce privește profilul de președinte al lui Nicușor Dan, Berceanu l-a descris pe acesta ca fiind un lider calm și liniștit, diferit de profilul de „președinte-jucător” sau de cel al unui lider „învins de sistem”.

În viziunea sa, Nicușor Dan va căuta soluții de compromis, încercând să convingă partidele treptat, pentru a-și păstra poziția și pentru a menține un echilibru fragil.

„Cade guvernul, eu așa cred. După care depinde foarte mult de domnul Nicușor Dan. Dar domnul Nicușor Dan nu este un președinte-jucător cum a fost Traian Băsescu. Nu este niciun președinte călător, cum a fost domnul Iohannis. Nu este niciun președinte, să zic așa, într-un cuvânt sau mai multe, învins de sistem, cum a fost domnul Emil Constantinescu. El este un președinte calm, liniștit, e președinte, vrea să mai fie președinte și atunci va căuta o soluție, adică va căuta o soluție în care ar vorbi și cu ăia, și cu ăilalți. Le va spune, îi va convinge pe bucăți, pe bucățele”, a mai spus Radu Berceanu pentru postul de televiziune.

Previziunile lui Radu Berceanu pentru viitorul imediat sunt pesimiste în ceea ce privește stabilitatea actualului cabinet. Acesta s-a arătat convins de faptul că guvernul va cădea și că moțiunea de cenzură depusă de PSD va avea succes.

Berceanu a explicat că miza principală a social-democraților este de a deveni cea mai importantă forță politică din țară.

Odată cu succesul moțiunii, fostul ministru anticipează o consolidare masivă a puterii PSD la nivel local. El a sugerat că partidul va profita de acest moment pentru a atrage numeroși primari din alte formațiuni politice, în toate județele țării.

Astfel, criza politică actuală este văzută ca o etapă strategică prin care PSD urmărește să își extindă controlul asupra administrației și să domine scena politică, lăsând celelalte partide într-o poziție defensivă.

„Ca să fie cel mai mare, cel mai tare partid. Pentru că eu cred că n-are rost să ne mai închipuim că n-o să treacă moțiunea. Da, eu cred că o să treacă. Dar vă dați seama pe ce cai va fi PSD-ul în general? Va mai lua câte un rând de primari în toate județele de la celelalte partide”, a concluzionat Radu Berceanu.

