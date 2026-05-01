Titus Corlățeanu a anunțat că a primit, alături de alți parlamentari PSD, o scrisoare-apel din partea vicepremierului Oana Gheorghiu, pe care o consideră nepotrivită în actualul context politic. Senatorul a subliniat că publicarea documentului echivalează, în opinia sa, cu o formă de presiune asupra aleșilor, în condițiile în care mandatul parlamentar nu este imperativ.

Într-un mesaj amplu, acesta a explicat că a decis să răspundă public tocmai din cauza caracterului public al inițiativei.

„Am primit, ca toți parlamentarii PSD de altfel, o scrisoare-apel din partea doamnei Vicepremier Oana Gheorghiu. Personal, din start am considerat inițiativa neinspirată, pentru mai multe considerente. Pentru că însă textul scrisorii domniei sale a fost dat publicității și, în acest fel, s-a încercat exercitarea unei forme de presiune asupra unor membri ai Parlamentului care, potrivit Constituției, NU au mandat imperativ, mă simt obligat să postez cu caracter tot public răspunsul pe care i l-am adresat mai devreme”, a transmis senatorul.

Acesta a precizat că nu va intra în detalii politice complexe, dar va aborda subiectul central ridicat de Guvern, respectiv situația companiilor de stat și eventualele planuri privind listarea sau vânzarea acestora.

Titus Corlățeanu a reiterat că s-a opus încă de anul trecut ideii de înstrăinare a unor companii strategice, menționând explicit cazuri precum Hidroelectrica. El a arătat că astfel de decizii pot avea implicații directe asupra securității naționale.

În argumentația sa, senatorul a invocat experiența personală acumulată în peste trei decenii de activitate în serviciul statului, inclusiv în perioade critice. Acesta a făcut referire la rolul său în echipele care au contribuit la aderarea României la NATO și la Uniunea Europeană.

„Încă de anul trecut am reacționat public la informațiile lansate pe surse, în principal din zona unor decidenți USR și PNL, privind intenția vânzării (uneori sub forma cosmetizată a „listării”) unor companii ale statului, cu indicarea nominală a acestora. Am reacționat atunci referindu-mă explicit la companiile strategice ale statului, cu impact în domeniul securității naționale (indiferent de forma pe care o îmbracă aceasta..), cu specială privire la Hidroelectrica și alte câteva companii strategice profitabile”, a explicat acesta.

Totodată, Corlățeanu a respins ideea desființării companiei aeriene TAROM, invocând situații de criză în care resursele proprii ale statului au fost esențiale pentru repatrierea cetățenilor români.

„Sunt o persoană care a servit statul român, uneori în perioade dificile, în ultimii 32 de ani. Am făcut parte din echipe performante pe care nu le cunoașteți direct, eventual ideologic le-ați criticat, echipe care au realizat ceva ce astăzi este imposibil de realizat: au schimbat destinul României și au atins obiectivele strategice majore ale țării noastre, respectiv aderarea la NATO și, imediat după aceea, aderarea la Uniunea Europeană, prin finalizarea negocierilor și parafarea Protocolului de aderare în decembrie 2004”, a declarat senatorul.

Titus Corlățeanu a insistat că dezbaterea despre companiile de stat nu trebuie redusă exclusiv la criterii financiare, ci trebuie să includă interesele strategice ale României. Acesta a atras atenția asupra riscurilor vânzării unor active în condiții de piață nefavorabile.

„Am spus-o public și anul trecut (poziția mea publică este ușor de regăsit în postările mele în mediul virtual sau în intervențiile televizate), cu argumente, o spun și acum: companiile strategice relevante pentru securitatea națională NU se înstrăinează! Și mai ales cele cele profitabile, așa cum este cazul Hidroelectrica! Nu trebuie desființată Compania națională TAROM. Numai cine a condus celula de criză a României în perioada de conflict armat în Orientul Mijlociu, este și cazul meu, atunci când a trebuit, pentru extragerea și repatrierea propriilor cetățeni sau familiilor mixte cu copii (mulți) din regiune, să folosim resursele proprii ale statului român, așa cum a fost cazul aeronavelor Tarom sau cele din flota militară românească (pe bugetul MAE, MApN a refuzat să își plătească costurile propriilor aeronave sau piloți militari!), știe cu adevărat ce înseamnă să ai propriile capacități naționale la dispoziție în situații de criză și să nu depinzi de alții, la costuri uriașe, de altfel. Așa cum s-a văzut recent în criza gestionată cu dificultate de autoritățile române în cazul cetățenilor repatriați din Zona Golfului”, a punctat acesta.

În același context, senatorul a evidențiat diferențele de viziune între el și inițiatorii demersului guvernamental, sugerând existența unor divergențe ideologice profunde.

„Este adevărat, putem și trebuie să discutăm despre un management mai performant, în anumite cazuri, dar…nu e totul despre bani… Ci despre alte interese ale României, pentru care trebuie să ne păstrăm propriile capacități naționale cu caracter strategic. În plus, cu toată identitatea mea profund europeană, nu simt nevoia să facem cadouri gratuite altora, mai ales în perioada actuală de criză și cu o piață pe care nu poți obține azi un preț bun, prin înstrăinarea la prețuri de nimic a unor active strategice”, a transmis Corlățeanu.

În același context, Titus Corlățeanu a continuat seria criticilor, insistând asupra modului diferit în care sunt înțelese interesele României și autonomia decizională a parlamentarilor.