Ilie Bolojan a atras atenția asupra unei atitudini pe care a descris-o ca fiind contradictorie a liderului social-democrat, în contextul în care PSD și AUR au depus o moțiune de cenzură împotriva Guvernului.

„Dacă m-aș lua după declarațiile domnului Grindeanu, aș constata că prin martie, când a fost la Bruxelles, a făcut o declarație că nu va exista nici o colaborare cu AUR, iar peste o lună constată că au semnat o moțiune de comun acord”, spune premierul.

Liderul liberal a sugerat că lipsa de consecvență în declarații este vizibilă și că evoluțiile din perioada următoare vor fi relevante pentru a clarifica situația politică.

Moțiunea de cenzură, inițiată de PSD, AUR și membri ai grupului PACE – Întâi România, a fost depusă și citită în Parlament în această săptămână, urmând să fie supusă votului plenului reunit marți.

În acest context, au fost reamintite și declarațiile anterioare ale liderului PSD, Sorin Grindeanu, care, după o întâlnire la Bruxelles cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, afirma că partidul nu va colabora cu formațiuni extremiste precum AUR, susținând că PSD rămâne orientat către stabilitate și soluții economice, nu către măsuri de austeritate.

Joi seară, liderul PSD a declarat că este dispus să își asume funcția de premier, precizând că partidul va face o astfel de nominalizare dacă aceasta va rezulta în urma consultărilor politice.

Acesta a adăugat că, în cazul în care colegii săi vor decide să îl propună pentru această funcție, nu ar avea nicio ezitare și și-a exprimat speranța ca, după votul de marți, să fie identificată rapid o soluție politică. Totodată, a estimat că partidele ar putea fi chemate în scurt timp la consultări la Palatul Cotroceni, pentru formarea unei noi formule de guvernare.

Premierul Ilie Bolojan a recunoscut că au existat erori în procesul de stabilire a impozitelor pe proprietate, precizând că decizia nu a fost suficient analizată și detaliată înainte de implementare.

Acesta a explicat că eliminarea unor reduceri aplicate pentru clădirile vechi de peste 50 și 100 de ani a dus la creșterea semnificativă a sumelor datorate de anumite categorii de contribuabili. În acest context, Guvernul a intervenit în luna ianuarie pentru a ajusta rapid cadrul legislativ, după ce efectele măsurii au devenit evidente în practică.

„Nicio activitate pe spații mari susținută cu presiune mare nu este perfectă, ca să ne înțelegem foarte bine. V-aș da un exemplu. Am fost pus și în situația să aduce impozitele pe proprietate la o valoare apropiată de cea de piață. Dar pentru că s-au lungit foarte mult procedurile de adoptare a legislației, pentru că a fost o contestație la Curtea Constituțională, această decizie, de exemplu, n-a putut fi rafinată, n-a putut fi analizată în detaliu vis-a-vis de impactul ei”, a spus Bolojan.

Acesta a spus că această creștere a impozitelor trebuia făcută, însă anual, cu rata inflației, nu dintr-o dată.