Oana Gheorghiu a explicat pe pagina sa de Facebook că a atașat mesajului transmis parlamentarilor raportul exploratoriu privind posibilitatea listării unor companii de stat. Documentul fusese prezentat anterior în ședința de Guvern din 16 aprilie și publicat pe site-ul oficial al Guvernului.

Vicepremierul a arătat că a făcut acest pas pentru ca fiecare parlamentar să își poată exprima votul având la dispoziție informațiile complete și corecte, nu variante deformate ale acestora.

Ea a susținut că moțiunea de cenzură este construită pe ideea falsă că Executivul ar intenționa să „vândă țara”, lucru pe care îl consideră o manipulare menită să provoace panică în societate. Potrivit acesteia, este vorba despre reluarea unui slogan folosit și în anii ’90, care a creat atunci un context favorabil abuzurilor și intereselor de grup.

Oana Gheorghiu a transmis că are convingerea că parlamentarii vor vota din respect pentru românii care i-au ales, nu din obediență față de liderii de partid, și că istoria îi va reține pe cei care au salvat țara de la haos.

„Am transmis în această seară un mesaj personal fiecărui deputat și senator al României. Le-am adresat un apel la înțelepciune și curaj. Am atașat acestui mesaj raportul exploratoriu privind posibilitatea listării unor companii de stat – documentul original, exact așa cum a fost prezentat în ședința de Guvern din 16 aprilie și publicat imediat pe site-ul oficial al Guvernului. Am făcut acest demers pentru că fiecare parlamentar are dreptul să își exprime votul la moțiunea de cenzură având la dispoziție toate informațiile corecte, nu versiunea lor denaturată. Moțiunea de cenzură se bazează pe un narativ fals: că acest guvern ar vrea să „vândă țara.” Nu este nimic altceva decât o manipulare menită să creeze isterie în societate, construită pe reminiscențele anilor ’90, când același slogan a creat spațiul în care alții au devalizat-o, au furat-o și au folosit-o exclusiv în interes propriu. Am toată convingerea că reprezentanții aleși ai poporului român își vor exercita votul de marți nu din obediență față de un șef de partid, ci din respect pentru românii care le-au oferit încrederea lor. Istoria îi va reține cu recunoștință pe cei care au salvat țara de la haos, nu pe cei care au împins-o către el”, a spus Gheorghiu în postarea de pe Facebook.

Gândul a intrat în posesia mesajului transmis de vicepremier senatorului Grigore-Adrian Peiu, iar în document Oana Gheorghiu respinge direct acuzația opoziției privind „vânzarea frauduloasă a averii statului”.

Ea i-a transmis senatorului că există momente în care fiecare om trebuie să aleagă între adevăr și ceea ce pare mai convenabil să fie adevărat, iar acesta este unul dintre acele momente. Vicepremierul a subliniat că moțiunea este construită în jurul unei acuzații grave, dar false, și a precizat că documentul trimis este exact forma prezentată în ședința de Guvern din 16 aprilie, fără interpretări politice sau juridice.

În mesaj, Oana Gheorghiu i-a cerut senatorului să citească documentul, să îl verifice și să tragă propriile concluzii.

„Stimate domnule senator Grigore-Adrian Peiu, Există momente în care fiecare om trebuie să aleagă între adevăr și ceea ce, pe moment, pare mai convenabil să fie adevărat. Acesta este unul dintre acele momente. Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului este construită în jurul unei acuze pe cât de gravă, pe atât de falsă: aceea că Guvernul vrea să vândă fraudulos averea statului. Vă trimit documentul care stă la baza acestei acuze. Acest document nu este o interpretare politică, juridică sau de orice altă natură. Acest document este documentul original, exact așa cum a fost el prezentat în ședința de Guvern din data de 16 aprilie și așa cum a fost publicat pe site-ul oficial al Guvernului imediat după. Vă invit să îl citiți. Vă invit să îl verificați. Vă invit să trageți propriile concluzii.”

Vicepremierul a precizat că nu le cere parlamentarilor să susțină Guvernul în mod automat, ci să decidă în cunoștință de cauză, pe baza faptelor și nu a manipulărilor. Ea a insistat că motivul invocat pentru dărâmarea Guvernului nu există în realitate.

Totodată, Oana Gheorghiu le-a cerut aleșilor să se întrebe ce fel de țară vor să lase în urmă, susținând că România se află într-un moment important, în care se decide direcția statului.

Potrivit acesteia, alegerea este între un viitor în care instituțiile funcționează și reformele continuă, chiar dacă sunt dificile, și o întoarcere la atmosfera anilor ’90, marcată de sloganul „nu ne vindem țara”, pe care îl consideră responsabil pentru crearea unui spațiu favorabil abuzurilor și intereselor personale.

Vicepremierul a transmis că decizia parlamentarilor va influența direct viețile românilor și că aceștia au puterea reală de a alege între adevăr și manipulare.