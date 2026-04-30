Ilie Bolojan a susținut că în anumite județe au existat practici prin care decidenți locali, obișnuiți să își exercite influența, au încercat să își acopere ineficiența prin solicitări repetate de fonduri de la bugetul central, presupunând că aceste mecanisme vor continua să funcționeze.

Bolojan a precizat că o astfel de abordare nu mai este posibilă în prezent, subliniind că reducerea cheltuielilor publice nu poate fi realizată fără introducerea unei discipline fiscale stricte.

”N-aş putea să spun că a fost un anumit moment. A fost o evoluţie în care, după ce s-a format această coaliţie şi am luat primele măsuri într-o lună-două, lucrurile au funcţionat relativ normal. Era o presiune foarte mare, dacă ne aducem aminte, în vara anului viitor să prezentăm Comisiei Europene un prim pachet de măsuri care să arate că vom corecta deficitul bugetar, pentru că altfel ne suspendau fondurile europene, ceea ce ne-ar fi creat mari complicaţii. După care, treptat, treptat, PSD, pentru că luam măsuri care nu erau populare, care invalidau teoria că dacă ne votează cineva pe noi avem un corn al abundenţei din care rezolvăm toate dorinţele cetăţenilor, a început să joace această dramoletă de opoziţia din interiorul guvernării”, a afirmat Ilie Bolojan.

Liberalul a explicat că, într-o anumită perioadă, PSD participa dimineața la ședințele de guvern, însă ulterior unii reprezentanți ai partidului prezentau în spațiul public versiuni diferite sau chiar neconforme cu realitatea, încercând să se poziționeze ca opozanți ai deciziilor adoptate.

De asemenea, Bolojan a reiterat că, în opinia sa, timp de mai mulți ani bugetul de stat a fost tratat de unele administrații ineficiente ca o resursă la dispoziție, utilizată fără o disciplină financiară riguroasă.

”Am început să verificăm unde sunt problemele în guvernare, să descopăr cămările ascunse care nu sunt în regulă şi să aprind lumina. Asta a generat câteva probleme. Pe de o parte, gândiţi-vă că ani de zile bugetul de stat a fost folosit ca o puşculiţă de către administraţii neperformante şi oameni care, în judeţele lor, funcţionează ca nişte jupâni. Au crezut că vechile obiceiuri de a suna, de a-şi rezolva incompetenţa, ineficienţa prin alocări direcţionate de la bugetul de stat va funcţiona şi mai departe. N-a mai fost posibil, pentru că nu poţi să-ţi reduci cheltuielile dacă nu introduci o anumită disciplină fiscală”, a explicat premierul.

Ilie Bolojan consideră că un al treilea val de nemulțumiri în rândul PSD a apărut în momentul în care au fost adoptate măsuri menite să reducă pierderile din companiile de stat.

El a explicat că au fost vizate acțiuni pentru limitarea risipei banului public, combaterea evaziunii fiscale și reducerea ineficiențelor din întreprinderile de stat, precum și măsuri pentru facilitarea accesului producătorilor de energie în sistemul național, argumentând că prețurile nu pot scădea fără creșterea producției.

Bolojan a mai afirmat că un nivel ridicat al prețurilor la energie afectează în special firmele românești și consumatorii, în timp ce anumite zone implicate ar beneficia de câștiguri semnificative.

În opinia sa, această situație a fost generată de practici acumulate în timp, ceea ce a făcut imposibilă menținerea unor angajamente formale, în condițiile în care realitatea din interior ar fi fost diferită de declarațiile publice.

Premierul a explicat că au fost adoptate acte normative privind guvernanța corporativă și procedurile de selecție a managerilor din companiile de stat, însă a subliniat că, în practică, funcțiile erau obținute de cei care beneficiau de susținere politică.

”Gândiţi-vă că am dat legi legate de guvernanţa corporativă, modul în care sunt selectaţi managerii. Dar nu ştiu cum se face că au fost organizate concursuri cu final neaşteptat, adică au ieşit exact cei care aveau nişte susţineri politice Nici asta n-ar fi fost o problemă, dacă numirea lor la anumite conduceri de companii ar fi fost gândită ca o provocare, nu ca o recompensă pentru aceşti oameni. Dar în condiţiile în care ai un contract de mandat care nu-ţi cere să faci ceea ce este nevoie explicitPentru a îmbunătăţi lucrurile şi ai un contract în care totul este dezechilibrat, tu ai doar drepturi şi n-ai nicio obligaţie. Atunci vă daţi seama că interesul acelei persoane de a face maxim posibil scade”, a mai transmis premierul.

Ilie Bolojan a explicat că reducerea deficitului bugetar nu poate fi realizată doar prin creșterea gradului de colectare, dacă în interiorul sistemului continuă să existe pierderi și utilizare ineficientă a banilor publici.

Acesta a susținut că, în opinia sa, în perioada anterioară au existat astfel de practici, pe care spune că nu le mai tolerează, întrucât afectează direct capacitatea statului de a-și echilibra finanțele.

Bolojan a mai arătat că, atâta timp cât astfel de situații sunt acceptate, nu doar că obiectivul reducerii deficitului devine imposibil, dar se erodează și autoritatea instituțiilor care încearcă să impună ordine în alte zone ale administrației.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în opinia sa, politicienii care nu renunță la practicile vechi ale vieții politice riscă să fie înlocuiți de cetățeni, dacă nu se adaptează la noile realități.

El a precizat că Partidul Național Liberal a învățat din greșelile ultimilor ani, înțelegând consecințele unor decizii considerate incorecte, și că și-a ajustat modul de acțiune în consecință. Totodată, a apreciat că neîncrederea oamenilor în clasa politică este justificată.

Declarațiile au fost făcute joi, la Rock FM, unde premierul a fost întrebat și dacă există riscul unor trădări din partea colegilor de partid în contextul moțiunii de cenzură.

”Acum, la moţiunea de cenzură, fiecare parlamentar poate să voteze sau să nu voteze. Are această libertate. Şi eu am încredere în colegii din Partidul Naţional Liberal, pentru că toate poziţionările partidului din ultima perioadă au fost luate după discuţii interne în care au fost diferite păreri într-o formă de acţiune sau alta. Dar la final a fost un vot covârşitor, în aşa fel încât, pe de o parte, să notificăm Partidul Social Democrat că o posibilă criză, acum o lună şi jumătate, nu aduce nimic României. Să facem un apel la un comportament responsabil, la respectarea înţelegerilor pe care le-am făcut atunci când am realizat această coaliţie. La respectarea programului de guvernare”, a afirmat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a arătat că nivelul scăzut de încredere al cetățenilor în clasa politică este, în opinia sa, justificat, în contextul promisiunilor nerespectate și al tensiunilor acumulate între partide.

Premierul a explicat că a atras atenția asupra riscului apariției unor crize politice generate de pierderea încrederii între formațiuni, cu efecte indirecte asupra României și a cetățenilor. În acest context, a menționat că o eventuală coaliție PNL–PSD nu ar mai fi posibilă în astfel de condiții, situație care s-ar fi conturat și în urma unor decizii politice recente, inclusiv depunerea unei moțiuni.

Bolojan a susținut că, de-a lungul timpului, cetățenilor le-au fost făcute promisiuni care nu au fost respectate, uneori chiar conștient de imposibilitatea realizării lor, în scop electoral.

Oficialul a adăugat că multe persoane nu înțeleg motivele actualei crize guvernamentale și cum s-a ajuns la această situație, considerând că aceste evoluții au contribuit la erodarea încrederii publice în politică.