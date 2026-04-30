Ilie Bolojan și-a nuanțat poziția în contextul în care tot mai multe voci din PNL încep să-l conteste. Premierul afirmă că partidul său ar putea participa la formarea unui nou guvern, în cazul în care moțiunea de cenzură va fi adoptată, însă fără a mai intra într-o coaliție cu PSD. Potrivit acestuia, principala opțiune a PNL rămâne menținerea la guvernare.

„Noi suntem nişte oameni responsabili şi nu am fugit de partea de asumare a răspunderii. În situaţia în care s-ar putea ajunge la o astfel de consultare post-moţiune, în mod evident vom lua mandatul de la conducerea PNL, ne vom duce în faţa preşedintului şi vom spune punctul nostru de vedere. Acest punct de vedere nu poate fi decât cel care vine consecvent pe deciziile care au fost deja luate. Şi asta înseamnă că putem să fim într-o guvernare, dar nu mai putem fi într-o coaliţie cu PSD”, a afirmat Bolojan.

În actuala configurație parlamentară, formarea unui guvern este dificilă fără sprijinul PSD sau AUR, partidele cu cea mai mare reprezentare. O alternativă ar presupune atragerea unor parlamentari dispuși să-și schimbe tabăra, ceea ce ar veni la pachet cu negocieri costisitoare, inclusiv promisiuni de funcții, privilegii și alocări de fonduri publice. Într-un asemenea scenariu, pe care Ilie Bolojan l-ar lua în calcul, un guvern minoritar ar ajunge dependent de o majoritate fragilă și contestată, iar premierul ar putea fi influențat de această grupare de echilibru. Tocmai un astfel de risc spun că încearcă să evite PNL și USR.

Premierul Ilie Bolojan afirmă că PNL are și varianta retragerii în opoziție, unde ar putea încerca formarea unui pol de modernizare alături de alte forțe politice. O astfel de strategie se anunță însă dificilă, în contextul rezultatelor guvernării și al scorurilor obținute de partid la ultimele alegeri parlamentare și prezidențiale. În plus, pierderea guvernării ar putea declanșa o amplă mișcare de contestare internă la adresa liderului liberal.

„Dacă şi-ar asuma răspunderea (cei din PSD – n.r.), dacă ar fi fost oameni de stat şi ar fi asumat răspunderea pentru aceste poziţii, dar n-au făcut asta, atunci, în mod evident, PNL trebuie să caute o alternativă, în aşa fel încât să construim un pol de modernizare, care, într-o situaţie limită, poate fi construit şi din opoziţie. Niciun partid nu este condamnat să fie veşnic la guvernare. Sigur, dorinţa de a face ceva şi asta vrem să facem, înseamnă într-adevăr că dacă eşti în guvernare şi poţi să faci asta, asta trebuie să fie opţiunea principală”, a declarat Bolojan.

Acesta a subliniat că PNL nu va accepta să rămână la guvernare doar pentru a suporta costurile deciziilor, în timp ce PSD ar impune un premier de tip „marionetă”.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în urma alegerilor prezidențiale din 2024 și a celor parlamentare, PNL a conștientizat că poartă o parte din responsabilitate pentru situația economică dificilă a României, adăugând că, dacă partidul nu se reformează, riscă să fie „schimbat de vremuri”.

El a precizat la TVR1 că, după preluarea conducerii PNL, formațiunea a depus eforturi semnificative pentru a-și menține relevanța politică, în special după rezultatul slab înregistrat la alegerile prezidențiale.

„La alegerile parlamentare, a trebuit să facem nişte eforturi foarte mari cu toţii ca PNL să rămână un partid relevant, adică să aibă 15% din voturi. O bună parte din colegii mei, oameni raţionali, au înţeles că trebuie să ne asumăm răspunderea pentru situaţia în care a ajuns România. Pentru că dacă România a ajuns într-o situaţie în care era la limita de a nu-şi mai putea plăti datorile, de a intra într-o procedură de suspendare a fondurilor europene şi de complicaţii majore, asta s-a datorat guvernărilor, din care şi PNL şi PSD au făcut parte”, a declarat Bolojan.

Liderul liberal a arătat că PNL și-a asumat această realitate, în timp ce alte formațiuni nu au făcut același lucru.

Premierul a subliniat că a înțeles că, în lipsa unei adaptări la schimbările din societate, „vremurile îi vor schimba pe oameni”.

De asemenea, Ilie Bolojan a explicat că și-a asumat funcția de premier într-un moment în care era conștient că nu există soluții rapide care să nu deranjeze pe nimeni.

În ceea ce privește nemulțumirile din interiorul PNL, el a susținut că partidul pe care îl conduce a dat dovadă de consecvență, amintind deciziile luate anterior, inclusiv poziția fermă că, în cazul unei crize politice, PNL nu va mai intra într-o coaliție cu PSD. Potrivit acestuia, respectarea angajamentelor politice este esențială pentru credibilitate, iar lipsa lor duce inevitabil la pierderea încrederii publice.

Bolojan a mai afirmat că votul anti-sistem înregistrat la ultimele alegeri prezidențiale și parlamentare reflectă efectele unor politici de care PNL s-a delimitat și a transmis că partidul va continua aceeași direcție și în perioada următoare.