Partidul Național Liberal se află într-o cursă contra cronometru, iar perioada în care Ilie Bolojan ocupă funcția de prim-ministru exercită o presiune negativă asupra imaginii partidului în ochii electoratului. Această perspectivă critică asupra situației actuale din interiorul PNL a fost adusă în discuție miercuri de către liberalul Viorel Cataramă.

Politicianul a fost invitat, alături de Petrișor Peiu (AUR) și Liviu Mihaiu, în cadrul podcastului realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România.

Viorel Cataramă a tras un semnal de alarmă, susținând că formațiunea politică riscă să înregistreze un scor electoral fără precedent, coborând până la pragul de 5%, în cazul în care conducerea partidului continuă să își susțină actuala strategie și pe șeful Executivului.

Invitatul lui Robert Turcescu a oferit o analiză detaliată asupra structurii actuale a electoratului liberal, explicând mecanismele care blochează o schimbare de direcție:

„PNL-ul de astăzi este un partid de bugetari și principalul segment electoral al PNL-ului îl reprezintă bugetarii. Care timp de ani de zile au fost infiltrați cu sprijin politic la nivel central și local în toată țara, în instituțiile statului, ei și familiile lor, depinzând de aceste sinecuri. Deci, asta este situația PNL-ului, mai ales pentru cei care sunt în funcții importante, unde trebuie să ridice mâna pentru o decizie importantă pentru țară sau pentru partid. Și atunci trebuie să îi înțelegem și pe acești oameni, că înainte de interesele de partid și de interesele naționale, își protejează interesele personale. Dar în momentul în care Ilie Bolojan nu va mai fi prim-ministru, lucrurile se schimbă, pentru că dacă nu se schimbă, PNL-ul se duce spre 5%. Și nici asta nu o să le convină sau nu o să convină armatei de bugetari și de neomarxiști din PNL”, a afirmat Cataramă.

Pe lângă avertismentul politic, omul de afaceri a criticat vehement deciziile financiare luate de actualul Executiv. Viorel Cataramă a precizat că și-a expus constant opiniile critice în interiorul partidului, subliniind faptul că independența sa financiară îi oferă libertatea de a vorbi fără a fi constrâns de interese legate de bugetul de stat.