O moțiune de cenzură depusă de opoziția formată din Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a intrat oficial în procedura parlamentară. Documentul contestă direcția actualei guvernări și acuză Executivul de politici economice cu impact negativ asupra statului și populației.

Moțiunea de cenzură reprezintă principalul instrument parlamentar prin care opoziția poate încerca demiterea Guvernului. Pentru a fi adoptată, este necesar votul majorității deputaților și senatorilor, adică cel puțin 233 de voturi din totalul de 463.

În acest caz, inițiatorii susțin că Executivul ar fi depășit limitele mandatului politic prin decizii considerate controversate în zona economică și a administrării companiilor de stat.

Conform programului stabilit de conducerea celor două Camere:

moțiunea a fost citită în plenul reunit al Parlamentului;

dezbaterea și votul final sunt programate pentru data de 5 mai;

votul va fi secret, exprimat cu bile, conform procedurii parlamentare standard.

Acest calendar marchează etapa decisivă în evaluarea sprijinului politic de care dispune actualul Guvern.

„În acelaşi timp, discursul public al Guvernului Bolojan ridică întrebări serioase. Se vorbeşte despre faptul că românii ar fi pregătiţi să investească masiv în aceste listări. O minciună sfruntată! De fapt, se pregăteşte o operaţiune care nu are nimic în comun cu interesul public, o acţiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbiţează transparenţa: pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieţei şi direcţionate, ocolind Bursa de Valori, prin mecanismul de plasare accelerată, către investitori selectaţi, în condiţii stabilite discreţionar, la preţuri mai mici decât cele reale”, se mai arată în moțiunea de cenzură depusă de AUR-PSD.

Textul moțiunii susține că Guvernul Bolojan ar promova politici economice care echivalează, în viziunea semnatarilor, cu o „vânzare a activelor strategice ale statului”.

Printre principalele direcții criticate se numără:

Nr. Temă centrală Acuzații formulate în moțiune 1 Privatizarea și listarea companiilor de stat Opoziția susține că Guvernul ar pregăti listarea unor pachete de acțiuni din companii strategice prin mecanisme considerate netransparente, cu posibilitatea selectării discreționare a investitorilor. 2 Lipsa consultării publice Moțiunea afirmă că deciziile economice ar fi fost adoptate fără dezbatere publică suficientă și fără consultarea reală a partenerilor politici sau instituționali. 3 Impact social și economic Semnatarii susțin că politicile guvernamentale ar contribui la scăderea nivelului de trai, într-un context economic deja dificil pentru populație.

Documentul include și critici privind declarații atribuite premierului Ilie Bolojan, considerate de opoziție inadecvate în raport cu standardele funcției publice.

Aceste pasaje sunt utilizate de inițiatori pentru a argumenta existența unei rupturi între Guvern și o parte a societății.

Pentru opoziție, succesul moțiunii ar însemna căderea Guvernului și declanșarea unei noi crize politice. Pentru Executiv, respingerea moțiunii ar confirma susținerea parlamentară necesară continuării guvernării.

În practică, rezultatul depinde de poziționarea partidelor din arcul guvernamental și de eventuale abțineri sau absențe în ziua votului.

Moțiunea de cenzură PSD–AUR împotriva Guvernului Bolojan reprezintă un moment de test politic major pentru actuala majoritate parlamentară. Dezbaterea din 5 mai va clarifica nu doar stabilitatea Executivului, ci și raportul de forțe din Parlament într-o perioadă marcată de tensiuni economice și politice crescute.