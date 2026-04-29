Ediția de marți a podcastului Contrapunct, difuzată pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, a adus în prim-plan o analiză acidă a evenimentelor care zguduie scena politică de la București. Jurnalistul Dan Andronic i-a avut ca invitați pe Lucian Duță, fost director SALROM, și pe jurnalistul Mirel Curea, într-o discuție care a vizat viitorul guvernării și soarta partidelor aflate în coaliție.

Lucian Duță consideră că evenimentele recente nu reprezintă altceva decât o regie menită să modifice raportul de forțe la vârful Executivului. În opinia sa, marea miză a fost îndepărtarea lui Ilie Bolojan, însă rezultatul final va fi nefavorabil pentru social-democrați. Fostul director SALROM anticipează că viitorul premier va proveni tot din rândurile liberalilor sau va fi un tehnocrat agreat de aceștia.

De cealaltă parte, Mirel Curea privește acțiunile PSD ca pe o mișcare de supraviețuire politică necesară pentru un partid de stânga.

Deși consideră că decizia de a se distanța de anumite măsuri guvernamentale a venit destul de târziu, jurnalistul crede că această repoziționare îi poate ajuta să recupereze o parte din electoratul pierdut în fața partidelor suveraniste.

„Cred că PSD a făcut foarte bine ceea ce a făcut. Pentru că totuși e un partid de stânga. Au fost părtași la niște nenorociri. Sigur că își întorc o parte a electoratului, care era să dusese pe la AUR. Eu cred că este o măsură prin care ei se salvează ca partid în primul rând. În al doilea rând. Cred că va rămâne aceeași coaliție, fără Bolojan. Și eu chiar cred că liberalii, ar fi o premieră în ultimii 20 de ani, pot furniza un prim-ministru bun. Pentru că au avut de-a lungul timpului prim-miniștri buni și nu fac să-l menționez decât pe Tăriceanu”, a punctat Mirel Curea.

Dincolo de jocurile de culise și numirile de la Palatul Victoria, discuția de la Contrapunct a atins un punct sensibil: situația românilor aflați la limita supraviețuirii. Mirel Curea a subliniat că, în ciuda instabilității, economia poate fi redresată dacă prioritățile se schimbă către protecția socială reală.

Jurnalistul a oferit și un exemplu personal dureros pentru a ilustra modul în care deciziile politice afectează direct viața cetățenilor de rând, menționând că actualele condiții economice lovesc cel mai crunt în persoanele care nu își mai pot asigura tratamentele medicale sau hrana de bază.