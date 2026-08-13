Alertă de incendii în Grecia. Turiștii sunt evacuați dintr-o destinație preferată de români

Un incendiu puternic afectează mai multe regiuni din Grecia, inclusiv Halkidiki, una dintre destinațiile de vacanță frecventate de turiștii români. Autoritățile elene au dispus evacuări în mai multe localități și au transmis avertizări prin sistemul de urgență 112. Incendiile sunt active și în vestul și centrul țării, iar situația poate deveni mai dificilă în următoarele 48 de ore. Meteorologii avertizează că rafalele de vânt pot depăși 100 km/h.

Incendiul puternic din Grecia a declanșat operațiuni de evacuare în Halkidiki, în nordul țării, după ce flăcările au ajuns în apropierea unor zone locuite. Potrivit publicației elene Proto Thema, sistemul național de alertă 112 a transmis ordine de evacuare pentru locuitorii din Sivyri și Fourka.

Halkidiki este una dintre cele mai cunoscute regiuni turistice din nordul Greciei și atrage în fiecare sezon estival numeroși vizitatori străini, inclusiv turiști din România. Intervenția echipajelor de urgență are loc în condițiile în care incendiile sunt semnalate simultan în mai multe zone ale țării.

Situația este dificilă și în Etolia-Acarnania, regiune din vestul Greciei, unde pompierii intervin pentru limitarea extinderii flăcărilor în mai multe puncte.

În zona Makynia, autoritățile au transmis prin sistemul 112 un mesaj de evacuare, pe fondul pericolului reprezentat de incendiu pentru populație. Separat, un alt focar a izbucnit în Potamoula, ceea ce a determinat mobilizarea echipajelor de intervenție și în această zonă.

Un alt incendiu este activ în Ilia, regiune situată în vestul Peninsulei Peloponez, unde autoritățile urmăresc evoluția focului și posibilitatea extinderii acestuia spre zonele locuite.

Oamenii din Vartholomio au primit un mesaj prin intermediul sistemului 112 prin care au fost informați că trebuie să fie pregătiți pentru eventuale evacuări. Avertizarea permite populației să reacționeze rapid în cazul în care autoritățile decid că părăsirea localității devine necesară.

Riscul provocat de incendii nu este limitat la nordul și vestul Greciei, fiind semnalată o situație periculoasă și în centrul țării. În Beoția, în zona Akontio, autoritățile au raportat pericol de foc, în contextul condițiilor meteorologice care favorizează propagarea rapidă a flăcărilor.

Echipajele de intervenție rămân mobilizate în regiunile afectate, în timp ce autoritățile urmăresc evoluția incendiilor și riscul ca noi localități să intre sub avertizări de evacuare.

Condițiile meteorologice sunt principala amenințare pentru operațiunile desfășurate în zonele afectate, deoarece Grecia urmează să se confrunte cu vânt foarte puternic în următoarele două zile. Prognozele indică rafale care pot depăși 100 km/h, ceea ce poate favoriza extinderea rapidă a incendiilor și poate îngreuna intervențiile pompierilor.

Autoritățile elene au avertizat deja asupra regiunilor care urmează să fie afectate de intensificările vântului. Condițiile meteo sunt așteptate să producă și perturbări ale traversărilor maritime, astfel că transportul pe mare poate fi afectat în perioada următoare.