TikTok șterge aproape 100 de mesaje despre „ambulanța neagră”. CNA pune frână valului de informații false
SURSA FOTO: Capital, concept realizat cu AI - TikTok, platforme digitale
TikTok a eliminat mesajele care promovau mitul „ambulanței negre” care ar răpi copii, după o solicitare formulată de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA). Autoritatea a analizat marți, 11 august, 90 de materiale audiovizuale care răspândeau această informație falsă. Platforma a confirmat miercuri, 12 august, că a șters conținutul reclamat și a extins măsura asupra tuturor mesajelor marcate cu hashtagul #ambulantaneagra. Intervenția vine în contextul în care o informație falsă răspândită pe TikTok a fost asociată cu atacul violent asupra unei ambulanțe din județul Cluj.
TikTok a eliminat mesajele despre „ambulanța neagră” după solicitarea CNA
TikTok a intervenit asupra conținutului despre presupusa „ambulanță neagră” după ce Consiliul Național al Audiovizualului a examinat sesizările referitoare la materialele care promovau mitul unei autospeciale care ar răpi copii. CNA s-a reunit marți, 11 august, și a analizat 90 de astfel de mesaje distribuite pe platformă.
În urma evaluării, membrii Consiliului au votat în unanimitate pentru transmiterea unei solicitări către TikTok, prin care platformei i s-a cerut să ia măsuri împotriva conținutului considerat ilegal.
CNA a prezentat integral modul în care s-a desfășurat intervenția și răspunsul primit ulterior din partea reprezentanților platformei:
„Consiliul Național al Audiovizualului, reunit în ședință marți, 11 august a.c., a analizat sesizările primite în legătură cu mesaje audiovizuale care aveau ca temă «ambulanța neagră» sau «salvarea neagră».
Au fost examinate 90 de mesaje care promovau mitul «ambulanței care fură copii».
Consiliul a decis, prin vot unanim, să solicite platformei TikTok să acționeze împotriva conținutului ilegal al acestor mesaje.
Miercuri, 12 august, reprezentanții TikTok au comunicat CNA că platforma a acționat conform solicitării, că a eliminat mesajele reclamate și a extins măsura prin eliminarea tuturor mesajelor marcate #ambulantaneagra și că va urmări mesajele conexe.
Subiectul «ambulanța neagră» nu mai este prezent în platformă.
Încurajăm utilizatorii marilor platforme să acorde atenție informațiilor pe care le redistribuie, dar și să se informeze din surse competente”, arată un comunicat CNA.
CNA anunță că platforma va urmări și mesajele conexe despre „ambulanța neagră”
Măsurile luate de TikTok nu s-au limitat la cele 90 de materiale analizate inițial de Consiliul Național al Audiovizualului. Potrivit comunicării transmise CNA, platforma a eliminat și celelalte mesaje asociate hashtagului #ambulantaneagra.
Reprezentanții TikTok au informat autoritatea română că vor urmări în continuare și conținutul conex acestei teme. CNA precizează că subiectul „ambulanța neagră” nu mai este prezent pe platformă în urma măsurilor aplicate.
Consiliul le-a cerut, în același timp, utilizatorilor platformelor online să verifice informațiile înainte de a le redistribui și să consulte surse competente, în special atunci când mesajele distribuite pot provoca panică sau pot determina reacții periculoase.
Șapte persoane au fost arestate după atacul asupra unei ambulanțe din Cluj
Consecințele răspândirii informațiilor false au intrat în atenția autorităților și după un incident violent produs într-o comună din județul Cluj, unde o ambulanță a fost atacată în timp ce transporta un pacient către spital. Șase bărbați și o femeie au fost arestați preventiv în acest caz.
Femeia este singura dintre persoanele arestate acuzată de lovire. Anchetatorii suspectează că aceasta ar fi aruncat piatra care a spart geamul autospecialei și l-a rănit pe șofer.
Potrivit informațiilor din anchetă, suspecții au atacat ambulanța cu bâte, topoare și pietre. Autospeciala preluase deja un pacient și se deplasa către spital în momentul în care a fost atacată.
Agresorii ar fi acționat după ce au crezut informația falsă răspândită pe TikTok despre presupuse ambulanțe care ar răpi copii. Mesajele reluau astfel mitul „ambulanței negre”, devenit ulterior obiectul intervenției CNA și al măsurilor de eliminare aplicate de platformă.
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.