TikTok șterge aproape 100 de mesaje despre „ambulanța neagră”. CNA pune frână valului de informații false

TikTok a eliminat mesajele care promovau mitul „ambulanței negre” care ar răpi copii, după o solicitare formulată de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA). Autoritatea a analizat marți, 11 august, 90 de materiale audiovizuale care răspândeau această informație falsă. Platforma a confirmat miercuri, 12 august, că a șters conținutul reclamat și a extins măsura asupra tuturor mesajelor marcate cu hashtagul #ambulantaneagra. Intervenția vine în contextul în care o informație falsă răspândită pe TikTok a fost asociată cu atacul violent asupra unei ambulanțe din județul Cluj.

TikTok a intervenit asupra conținutului despre presupusa „ambulanță neagră” după ce Consiliul Național al Audiovizualului a examinat sesizările referitoare la materialele care promovau mitul unei autospeciale care ar răpi copii. CNA s-a reunit marți, 11 august, și a analizat 90 de astfel de mesaje distribuite pe platformă.

În urma evaluării, membrii Consiliului au votat în unanimitate pentru transmiterea unei solicitări către TikTok, prin care platformei i s-a cerut să ia măsuri împotriva conținutului considerat ilegal.

CNA a prezentat integral modul în care s-a desfășurat intervenția și răspunsul primit ulterior din partea reprezentanților platformei:

„Consiliul Național al Audiovizualului, reunit în ședință marți, 11 august a.c., a analizat sesizările primite în legătură cu mesaje audiovizuale care aveau ca temă «ambulanța neagră» sau «salvarea neagră». Au fost examinate 90 de mesaje care promovau mitul «ambulanței care fură copii». Consiliul a decis, prin vot unanim, să solicite platformei TikTok să acționeze împotriva conținutului ilegal al acestor mesaje. Miercuri, 12 august, reprezentanții TikTok au comunicat CNA că platforma a acționat conform solicitării, că a eliminat mesajele reclamate și a extins măsura prin eliminarea tuturor mesajelor marcate #ambulantaneagra și că va urmări mesajele conexe. Subiectul «ambulanța neagră» nu mai este prezent în platformă. Încurajăm utilizatorii marilor platforme să acorde atenție informațiilor pe care le redistribuie, dar și să se informeze din surse competente”, arată un comunicat CNA.

Măsurile luate de TikTok nu s-au limitat la cele 90 de materiale analizate inițial de Consiliul Național al Audiovizualului. Potrivit comunicării transmise CNA, platforma a eliminat și celelalte mesaje asociate hashtagului #ambulantaneagra.

Reprezentanții TikTok au informat autoritatea română că vor urmări în continuare și conținutul conex acestei teme. CNA precizează că subiectul „ambulanța neagră” nu mai este prezent pe platformă în urma măsurilor aplicate.

Consiliul le-a cerut, în același timp, utilizatorilor platformelor online să verifice informațiile înainte de a le redistribui și să consulte surse competente, în special atunci când mesajele distribuite pot provoca panică sau pot determina reacții periculoase.

Consecințele răspândirii informațiilor false au intrat în atenția autorităților și după un incident violent produs într-o comună din județul Cluj, unde o ambulanță a fost atacată în timp ce transporta un pacient către spital. Șase bărbați și o femeie au fost arestați preventiv în acest caz.

Femeia este singura dintre persoanele arestate acuzată de lovire. Anchetatorii suspectează că aceasta ar fi aruncat piatra care a spart geamul autospecialei și l-a rănit pe șofer.

Potrivit informațiilor din anchetă, suspecții au atacat ambulanța cu bâte, topoare și pietre. Autospeciala preluase deja un pacient și se deplasa către spital în momentul în care a fost atacată.

Agresorii ar fi acționat după ce au crezut informația falsă răspândită pe TikTok despre presupuse ambulanțe care ar răpi copii. Mesajele reluau astfel mitul „ambulanței negre”, devenit ulterior obiectul intervenției CNA și al măsurilor de eliminare aplicate de platformă.