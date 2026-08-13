Revenirea e-Terra, urmată de noi probleme. Ce au transmis autoritățile

Aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra a înregistrat aproape 70.000 de cereri pe 12 august, după reluarea activității, iar numărul ridicat de solicitări a dus la opriri temporare ale sistemului și la creșterea timpilor de așteptare în anumite intervale.

Guvernul a anunțat joi suplimentarea resurselor tehnice și umane în toate oficiile de cadastru și publicitate imobiliară din țară. Potrivit datelor transmise de reprezentanții Guvernului, la nivelul tuturor OCPI au fost înregistrate, pe 12 august 2026, 69.788 de cereri. În aceeași zi a anului 2025, numărul solicitărilor ajunsese la 42.057.

„Pentru a răspunde volumului ridicat de solicitări primite din partea cetăţenilor şi partenerilor în aplicaţia e-Terra au fost asigurate resurse tehnice şi umane suplimentare în toate oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară (OCPI) din România. În data de 12 august 2026, la nivelul tuturor OCPI, au fost înregistrate 69.788 de cereri, faţă de 42.057 de cereri înregistrate în aceeaşi zi a anului 2025”, au transmis, joi, reprezentanții Guvernului.

Cea mai mare creștere a fost raportată la extrasele de carte funciară pentru autentificare. Pe 12 august au fost depuse 25.152 de cereri pentru acest tip de document, față de 5.281 în aceeași zi din 2025.

Și numărul solicitărilor pentru extrase de carte funciară pentru informare a fost mai mare decât în anul precedent. Au fost înregistrate 17.876 de cereri, cu 303 mai multe decât în aceeași zi din 2025.

În 12 august 2025, pentru extrasele de carte funciară pentru informare fuseseră depuse 17.573 de cereri. Dintre acestea, 6.746 au fost transmise online, iar 10.827 au fost depuse la ghișee.

Volumul mare de accesări a pus presiune asupra aplicației în zilele de 12 și 13 august, după revenirea e-Terra. În anumite intervale, utilizatorii au întâmpinat dificultăți în accesarea sistemului și au fost nevoiți să aștepte mai mult pentru procesarea solicitărilor.

„Volumul ridicat de accesări şi numărul mare de solicitări au determinat, în zilele de 12 şi 13 august, opriri temporare ale aplicaţiei şi timpi mai mari de aşteptare în anumite intervale. Specialiştii ANCPI au intervenit prompt pentru remedierea situaţiilor apărute şi pentru asigurarea continuităţii activităţii. Totodată, problema referitoare la nefuncţionalitatea exportului de geometrii a fost remediată”, a mai transmis Guvernul.

Pentru gestionarea numărului ridicat de solicitări, ANCPI a decis prelungirea programului de depunere a cererilor în zilele de 12 și 13 august. Măsura se aplică atât solicitărilor depuse la ghișee, cât și celor transmise prin e-Terra.

Programul pentru depunerea cererilor începe la ora 8:30 și a fost prelungit până la ora 16:00 în cele două zile menționate. Măsura vizează perioada imediat următoare reluării activității aplicației și recuperarea solicitărilor acumulate în perioada în care sistemul nu a funcționat.

Guvernul a anunțat, de asemenea, că ANCPI pune la dispoziția utilizatorilor trei linii telefonice de Call Center pentru informații și sprijin privind accesarea aplicației. Numerele comunicate sunt 0749012525, 0749016331 și 0735 950 582.

ANCPI recomandă utilizarea numerelor de telefon atunci când situațiile semnalate pot fi soluționate de la distanță, astfel încât să fie evitate deplasările suplimentare la sediile OCPI. Măsurile adoptate pentru reluarea funcționării vizează, deocamdată, sistemul integrat e-Terra.