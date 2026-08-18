O țară dă bani tuturor cetățenilor după boom-ul Inteligenței Artificiale. Fiecare va primi câte 10.000 de dolari

Taiwanul pregătește pentru 2027 o nouă distribuție universală de bani către populație, pe fondul creșterii economice alimentate de Inteligența Artificială. Președintele Lai Ching-te a anunțat luni că fiecare persoană ar urma să primească 10.000 de dolari noi taiwanezi, echivalentul a aproximativ 314 dolari americani. Măsura va fi inclusă în proiectul bugetului pentru anul viitor și trebuie aprobată de Parlament. Economia insulei este susținută puternic de industria semiconductorilor, a produselor electronice și a serverelor pentru AI.

Inteligența Artificială a devenit unul dintre principalii factori care susțin avansul economiei taiwaneze, iar autoritățile vor ca o parte din beneficiile acestei expansiuni să ajungă direct la populație. Președintele Lai Ching-te a prezentat propunerea la finalul unei ședințe dedicate bugetului pentru 2027, ale cărui detalii urmează să fie făcute publice joi.

Planul prevede majorarea cheltuielilor cu 235,7 miliarde de dolari taiwanezi, echivalentul a aproximativ 7,4 miliarde de dolari americani. Din această sumă va fi finanțată o „distribuție universală în numerar” de 10.000 de dolari taiwanezi pentru fiecare persoană, astfel încât „dividendul AI să fie împărțit la întreaga populație”.

Adoptarea măsurii nu este însă automată. Proiectul bugetului pentru 2027 trebuie să treacă prin procedura parlamentară înainte ca plata către populație să poată fi pusă în aplicare.

Autoritățile de la Taipei nu intenționează să stabilească destinații obligatorii pentru sumele distribuite, astfel că beneficiarii vor putea decide singuri cum folosesc banii primiți de la stat. Președintele taiwanez a indicat mai multe tipuri de cheltuieli pentru care ajutorul ar putea fi utilizat.

„Modul în care fiecare persoană și familie utilizează acești 10.000 de dolari taiwanezi depinde de fiecare: pot fi folosiți pentru a plăti educația copiilor, a îngriji persoanele în vârstă, a ușura poverile familiale sau pentru a crește consumul și a sprijini afacerile locale”, a precizat Lai Ching-te.

Șeful statului a susținut, totodată, că introducerea acestei plăți nu ar urma să dezechilibreze finanțele publice. Potrivit acestuia, bugetul pentru 2027 va păstra echilibrul dintre venituri și cheltuieli și nu va determina o creștere a datoriei nete.

Resursele pentru noua măsură sunt anunțate într-un moment în care economia Taiwanului beneficiază masiv de cererea mondială pentru tehnologii asociate Inteligenței Artificiale. Previziunile oficiale indică pentru 2026 o creștere economică de 11,05%, care, dacă se confirmă, ar reprezenta cea mai bună performanță înregistrată în ultimii 39 de ani.

Taiwanul ocupă o poziție esențială în lanțurile tehnologice globale. Pe insulă își are sediul TSMC, cel mai mare producător mondial de semiconductori avansați, precum și Foxconn, unul dintre cei mai importanți producători de electronice și servere destinate infrastructurii AI.

Efectele cererii internaționale se văd și în comerțul exterior. În prima jumătate a acestui an, exporturile taiwaneze de componente și dispozitive tehnologice au crescut cu peste 47% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Distribuirea directă a unor sume către populație nu reprezintă o premieră pentru autoritățile taiwaneze. Anul trecut, Taiwanul a acordat tot câte 10.000 de dolari noi taiwanezi în numerar prin intermediul unui buget special.

Programul respectiv urmărea, printre altele, să reducă efectele tarifelor vamale americane și ale inflației asupra populației și economiei. Categoriile eligibile au inclus cetățenii taiwanezi, rezidenții permanenți străini și soții străini ai cetățenilor taiwanezi care dețineau permise de ședere.