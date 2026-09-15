Acțiunile companiilor AI se prăbușesc pe bursele mondiale. Avertismentele liderilor din industrie sperie investitorii

Liderii marilor companii AI avertizează asupra riscurilor dezvoltării accelerate, iar investitorii reacționează prin vânzări masive. Luni, acțiunile tehnologice au scăzut puternic în SUA, Europa și Asia.

Acțiunile companiilor din industria inteligenței artificiale au scăzut puternic luni, pe bursele din SUA, Europa și Asia, după ce liderii unora dintre cele mai mari companii din domeniu au avertizat asupra unor riscuri potențial existențiale și au cerut încetinirea dezvoltării celor mai avansate modele AI.

Valul de vânzări a afectat o industrie ale cărei investiții masive în infrastructură au contribuit semnificativ la ascensiunea piețelor bursiere mondiale.

Indicele Nasdaq 100 a coborât inițial cu 1,2%, până la cel mai redus nivel din ultimele șase săptămâni, înainte de a recupera o parte din pierderi.

Indicele semiconductorilor din Philadelphia a scăzut cu 5,2%, în timp ce acțiunile Nvidia au pierdut 3%, AMD 4,5%, iar Micron 5,4%. Lam Research, Applied Materials și Bloom Energy au înregistrat scăderi de peste 6%.

În Europa, sectorul tehnologic a pierdut 2,2%, iar acțiunile ASML au coborât cu 6%. În Asia, titlurile SoftBank s-au prăbușit cu peste 10%, în timp ce TSMC și SK Hynix au înregistrat, de asemenea, pierderi.

Steve Sosnick, strateg-șef de piață la Interactive Brokers, a avertizat că o eventuală încetinire și regândire a cheltuielilor pentru inteligența artificială ar putea avea consecințe asupra economiei și asupra unor sectoare importante ale pieței bursiere. El a explicat că evoluția recentă a piețelor a fost susținută în mare măsură de investițiile în AI.

„Dacă acest lucru va duce la o încetinire şi la o regândire a cheltuielilor pentru AI, vor exista consecinţe pentru economie şi pentru unele sectoare importante ale pieţei bursiere, deoarece, în esenţă, am funcţionat la turaţie ridicată datorită investiţiilor în AI”, a declarat Sosnick.

Îngrijorările investitorilor sunt amplificate de faptul că marile companii tehnologice recurg tot mai mult la datorii și la finanțări circulare pentru a susține investițiile uriașe în inteligența artificială, în condițiile în care costurile globale de împrumut rămân ridicate.

Valul de avertismente a fost declanșat de Dario Amodei, CEO-ul Anthropic, care a cerut companiilor să reducă ritmul de dezvoltare a capabilităților modelelor de inteligență artificială. Propunerea a fost susținută de Elon Musk și de CEO-ul OpenAI, Sam Altman. Amodei a avertizat că, în următoarele șase până la 12 luni, agenții AI ar putea deveni capabili să preia controlul asupra întregului internet, ceea ce ar putea provoca pagube de sute de miliarde de dolari. La rândul său, Sam Altman a avertizat că riscul ca inteligența artificială să provoace dispariția omenirii este suficient de serios pentru ca guvernele și companiile să ia măsuri. Totodată, el a anunțat că OpenAI nu va continua planurile pentru o listare la bursă în acest an.

Președintele SUA, Donald Trump, a respins însă, luni, temerile privind riscurile dezvoltării inteligenței artificiale, calificând criticile la adresa domeniului și a centrelor de date drept parte a unei „conspirații bolnave” împotriva acestora.

Nici investitorii nu au o poziție unitară în privința avertismentelor. Michael Burry, cunoscut pentru pariurile sale împotriva pieței imobiliare americane înaintea crizei financiare din 2008, a considerat că acestea reprezintă exagerări și afirmații lipsite de substanță, menite să ascundă încetinirea ritmului de creștere.

Deutsche Bank consideră, la rândul său, dificil de imaginat că firmele din domeniu își vor reduce voluntar ritmul de dezvoltare atât timp cât competitorii continuă să avanseze. Morgan Stanley estimează că investițiile în inteligența artificială vor depăși 1.300 de miliarde de dolari până în 2027.

Competiția internațională face și mai dificilă orice încercare de încetinire a dezvoltării AI. Modelele chinezești mai ieftine, precum Kimi K3, dezvoltat de Moonshot AI, Qwen, creat de Alibaba, și produsele DeepSeek exercită presiuni asupra companiilor americane OpenAI și Anthropic.

SUA și China urmează să discute în această lună inclusiv despre siguranța inteligenței artificiale. Propunerea lui Dario Amodei a fost însă criticată de publicația chineză de stat Global Times, care a descris-o drept parte a unui „manual al Războiului Rece”.

În același timp, Anthropic continuă pregătirile pentru listarea la bursă, așteptată luna viitoare, și poartă discuții pentru atragerea Nvidia în calitate de principal investitor în această operațiune.