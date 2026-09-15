Ce se întâmplă cu datele personale ale românilor. Peste 12.000 de plângeri, sesizări și notificări au ajuns la autorități
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Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a înregistrat, în 2025, în România, 12.297 de plângeri, sesizări și notificări privind incidente de securitate care vizează datele personale. Instituția a efectuat 488 de investigații și a aplicat amenzi care însumează peste 2,5 milioane de lei. Printre problemele reclamate se numără accesarea neautorizată a datelor, divulgarea informațiilor și mesajele comerciale nesolicitate.
Datele personale au făcut obiectul a 488 de investigații ale ANSPDCP
Sesizările privind datele personale și notificările referitoare la incidente de securitate au determinat ANSPDCP să desfășoare 488 de investigații în cursul anului 2025, potrivit raportului anual al instituției, prezentat de juridice.ro.
În urma controalelor, Autoritatea a aplicat 105 amenzi, cu o valoare cumulată de 2.565.020 de lei, echivalentul a aproximativ 511.400 de euro. Pe lângă sancțiunile financiare, instituția a emis 145 de avertismente și a dispus 182 de măsuri corective.
Reclamațiile au vizat divulgarea datelor, mesajele comerciale și supravegherea video
Accesul neautorizat la date personale, inclusiv în mediul online, și transmiterea informațiilor către alte persoane s-au numărat printre problemele semnalate cel mai des Autorității.
Alte reclamații au privit incidente informatice și primirea unor mesaje comerciale nesolicitate. De asemenea, au fost aduse în atenția instituției situații privind utilizarea camerelor de supraveghere video de către persoane fizice sau firme.
Autoritatea a primit 934 de cereri de clarificare a regulilor GDPR
Aplicarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) a generat, în același an, 934 de solicitări de clarificare adresate ANSPDCP. Întrebările au provenit atât de la instituții publice și companii, cât și de la persoane fizice.
Contestarea sancțiunilor a reprezentat obiectul a 35 de procese noi
Raportul anual consemnează și contestarea frecventă în instanță a sancțiunilor aplicate de Autoritate pentru încălcarea regulilor de protecție a datelor.
Dintre cele 55 de procese noi înregistrate în 2025, 35 au vizat contestarea proceselor-verbale prin care ANSPDCP constatase abateri și aplicase sancțiuni.
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