Gestionarea unei asociații de proprietari presupune echilibru între transparența activității și protecția datelor personale. Mulți proprietari au întrebări frecvente legate de accesul la documentele asociației, iar nerespectarea regulilor poate atrage sancțiuni serioase. În acest ghid, explicăm clar ce drepturi și obligații au membrii unei asociații și cum se aplică legislația în practică.

Conform Legii nr. 196/2018, art. 28 alin. (1), fiecare proprietar are dreptul să fie informat despre toate aspectele legate de activitatea asociației și poate solicita copii după documente. Acestea includ:

facturi și liste de plată;

situații financiare individuale;

decizii luate în adunările generale.

Este important de reținut că proprietarii care solicită copii ale documentelor trebuie să suporte costul multiplicării acestora.

Legea privind protecția datelor personale (GDPR, implementată în România prin Legea nr. 190/2018) limitează accesul la informațiile care aparțin altor proprietari. Astfel:

datele personale ale vecinilor (nume, telefon, adrese, situații financiare) nu pot fi divulgate fără consimțământ;

documentele interne ale asociației care conțin informații sensibile, cum sunt contractele de muncă sau statele de salarii, nu sunt accesibile membrilor individuali;

proprietarii pot consulta doar informațiile care privesc direct apartamentul lor sau datele deja publicate la avizier.

Pentru a evita conflictele și încălcarea legii, asociația de proprietari poate implementa următoarele măsuri:

Formular de consimțământ GDPR – fiecare proprietar semnează un document prin care își dă acordul pentru folosirea și distribuirea anumitor date personale. Colectarea datelor esențiale – doar informațiile necesare pentru administrarea imobilului: nume, contact, suprafața apartamentului, numărul de locatari și eventual date despre activități economice care implică relații cu publicul. Acces controlat la documente – solicitările de vizualizare trebuie limitate la documente relevante pentru solicitant. Pentru restul, se poate face referire la documentele deja afișate sau comunicate individual. Răspuns la solicitări oficiale – doar autoritățile publice competente pot solicita oficial date personale, iar asociația trebuie să răspundă conform legii.

Încălcarea regimului de protecție a datelor personale poate atrage amenzi semnificative și răspundere legală pentru asociație. Este esențial ca datele personale ale fiecărui proprietar să fie gestionate responsabil, pentru a evita sancțiuni care pot depăși mii de euro.