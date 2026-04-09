Apelurile și mesajele de marketing nu sunt complet interzise, dar sunt strict reglementate. Nu trebuie să le accepți dacă nu le vrei. Ai dreptul să refuzi oricând și fără explicații.

În momentul în care îți exerciți dreptul de opoziție și ceri oprirea comunicărilor, compania nu mai are voie să te contacteze în scop de marketing.

În România și în Uniunea Europeană, regulile sunt stabilite în principal de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și de normele privind comunicațiile electronice.

Regula de bază este simplă. Pentru a primi apeluri sau mesaje de marketing, trebuie să existe un temei legal. Cel mai des, acesta este consimțământul tău. Asta înseamnă că o firmă ar trebui să poată demonstra că ai acceptat să fii contactat. Consimțământul trebuie să fie clar, informat și exprimat în mod liber.

În cazul mesajelor comerciale, regula este și mai strictă. Trimiterea de SMS-uri sau e-mailuri de marketing fără acordul prealabil este, în principiu, interzisă.

Nu toate cazurile sunt identice însă. Legea permite uneori marketingul și pe baza așa-numitului „interes legitim”. De exemplu, dacă ai deja o relație cu o companie, aceasta te poate contacta pentru oferte similare produselor sau serviciilor pe care le-ai cumpărat anterior.

Chiar și în aceste situații, însă, există o condiție importantă. Trebuie să ai posibilitatea reală și ușoară de a refuza aceste comunicări.

Unul dintre cele mai importante drepturi din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) este dreptul de opoziție. Asta înseamnă că poți spune oricând că nu mai vrei să fii contactat în scop de marketing. Iar compania este obligată să oprească aceste comunicări.

Regulile sunt foarte clare. Dacă te opui marketingului direct, operatorul trebuie să înceteze prelucrarea datelor în acest scop fără întârziere.

Mai mult, retragerea consimțământului trebuie să fie la fel de simplă ca acordarea lui.

În practică, există mai multe metode prin care poți opri aceste contacte. Primul pas este să îți retragi consimțământul direct la compania care te contactează. Poți face acest lucru prin e-mail, telefon sau link-ul de dezabonare din mesaj.

În cazul SMS-urilor, există de obicei opțiunea de a răspunde cu „STOP”. Sistemele moderne sunt obligate să includă astfel de mecanisme.

Dacă vorbim despre apeluri telefonice, poți solicita explicit operatorului să nu mai fii contactat. Compania trebuie să țină evidența acestor solicitări și să le respecte.

Dacă aceste metode nu funcționează, poți face o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Plângerea se poate face în scris sau online, iar instituția poate verifica dacă datele tale sunt folosite legal.

Mulți oameni se întreabă cum ajung firmele să aibă numărul sau adresa lor. Datele pot proveni din mai multe surse. De exemplu, din formulare completate online, din contracte sau din baze de date cumpărate de la alte companii.

Legea permite folosirea acestor date doar dacă există un temei legal și dacă persoana a fost informată. În plus, dacă datele au fost obținute de la un terț, compania trebuie să se asigure că acestea au fost colectate legal și că există dreptul de utilizare în scop de marketing.

Apelurile sau mesajele devin ilegale în momentul în care nu există consimțământ sau nu este respectat dreptul de opoziție.

De asemenea, este o problemă dacă firma nu poate demonstra că ai acceptat să fii contactat sau dacă continuă să te contacteze după ce ai cerut oprirea.

Firmele sunt obligate să ofere metode funcționale de dezabonare. Dacă acestea nu există sau nu funcționează, există riscul de sancțiuni.