CNA schimbă regulile pentru influencerii din România! Cine trebuie să se notifice și ce obligații apar?

Creatorii de conținut intră într-o nouă etapă de reglementare, iar schimbarea nu îi privește doar pe influenceri. Noile reguli CNA pot ajunge direct în contractele dintre creatori, agenții și branduri, de la verificarea obligațiilor de notificare până la împărțirea răspunderii în cazul unor sancțiuni sau probleme de conformitate.

De la sfârșitul lui septembrie, o parte dintre creatorii de conținut din România intră într-un regim de notificare și conformare audiovizuală.

Însă avizul CNA nu verifică nicio competență. Un creator poate vorbi în continuare despre medicină fără să fie medic sau despre legi fără să fie jurist. Numai că avizul nici nu are această funcție. El este o înregistrare, nu o licență de expertiză. Miza reală este în altă parte: odată notificat, canalul intră în perimetrul reglementat al audiovizualului, cu regulile privind conținutul comercial, protecția minorilor și informarea publicului, precum și cu sancțiunile prevăzute de Legea audiovizualului, avertizează societatea de avocatură Buju Stanciu & Asociații.

Discuția publică s-a concentrat până acum pe influenceri, dar efectele cele mai durabile se vor vedea în contractele și în procesele agențiilor și brandurilor care lucrează cu ei.

Piața de influencer marketing a crescut mai repede decât regulile care o înconjoară. În câțiva ani, conturi construite de una sau două persoane au ajuns să funcționeze ca mici companii media. Publică zilnic, au echipe, contracte comerciale, bugete de producție și audiențe comparabile cu cele ale unor publicații sau posturi tradiționale. Era, în fond, inevitabil ca reglementarea să înceapă să țină pasul.

Aici se înscrie Decizia CNA nr. 116/2026, publicată în Monitorul Oficial la 28 august. Ea nu declară, simplist, că orice influencer are obligațiile unei televiziuni. Regula este mai precisă.

Un canal intră în categoria serviciilor media audiovizuale la cerere doar dacă îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

activitatea are caracter comercial;

conținutul se adresează publicului din România;

creatorul are responsabilitate editorială asupra selecției și organizării materialelor;

scopul principal al canalului este furnizarea de conținut video informativ, educativ sau de divertisment;

canalul are cel puțin 100.000 de urmăritori sau abonați, pe o singură platformă ori cumulat pe mai multe platforme;

au fost publicate minimum 24 de materiale audiovizuale în ultimele 12 luni;

creatorul obține din această activitate bani, produse, servicii sau alte beneficii.

Prin urmare, pragul de 100.000 de urmăritori este important, dar nu suficient de unul singur. Toate criteriile trebuie îndeplinite cumulativ.

Creatorii care îndeplinesc deja criteriile la intrarea în vigoare a deciziei au la dispoziție 60 de zile pentru a transmite notificarea, iar cei care ating pragurile ulterior trebuie să notifice CNA în 30 de zile de la momentul în care criteriile sunt îndeplinite cumulativ.

Pentru persoanele fizice, dosarul include actul de identitate și declarația unică înregistrată la ANAF privind veniturile din această activitate, un detaliu care leagă pentru prima dată în mod vizibil statutul de creator de veniturile declarate.

Avizul obținut nu poate fi transferat altei persoane, iar canalul va trebui să afișeze o adresă de contact și să informeze CNA despre orice modificare a datelor transmise.

„Vedem aceeași evoluție pe care am văzut-o cu GDPR, DSA sau AI Act. Atunci când un model digital devine suficient de mare pentru a produce valoare și risc, apare și un strat nou de reglementare. Pentru creatori și agenții, miza nu este să construiască birocrație, ci un proces de conformare proporțional, care să nu încetinească producția de conținut sau campaniile”, spune Alin Nichifor, partener Buju Stanciu & Asociații.

Pentru industrie, efectul cel mai interesant va fi probabil unul comercial. Agențiile și brandurile vor include treptat această verificare în procesele de selecție și în contracte, de la clauze prin care creatorul confirmă că și-a îndeplinit obligațiile de notificare până la alocarea răspunderii în cazul unei sancțiuni.

Nu pentru a transforma fiecare campanie într-un proiect juridic, ci pentru a evita ca o problemă de conformitate a creatorului să devină o problemă de campanie, de buget sau de reputație pentru toți ceilalți.

„Brandurile cumpără reach, credibilitate și viteză. Niciunul dintre aceste avantaje nu trebuie pierdut într-un proces de conformare prost desenat. Costurile există, dar sunt controlabile dacă lucrurile sunt puse în ordine din timp. Mult mai scumpă este o campanie blocată, o sancțiune sau un parteneriat care devine un risc reputațional. Pentru business, regula sănătoasă este o conformare suficientă și practică, nu un exces de zel”, adaugă Marius Stanciu, partener Buju Stanciu & Asociații.

În practică, prima întrebare pentru un creator sau pentru o agenție rămâne simplă: intră sau nu canalul în criteriile CNA? Dacă răspunsul este da, urmează notificarea și o verificare scurtă a modului în care sunt organizate conținutul comercial, responsabilitatea editorială și relațiile contractuale.

Pentru cei care lucrează deja disciplinat, schimbarea nu ar trebui să însemne o reconstrucție a businessului. Este mai degrabă semnul că influencer marketingul a ieșit din faza experimentală. Când audiența, banii și influența cresc, apar inevitabil și reguli. Provocarea este ca ele să fie aplicate fără a pierde ceea ce face industria valoroasă: viteză, creativitate și acces direct la public.