Piața influencerilor a trecut de la nișa pasiunilor la o adevărată industrie a marketingului modern. Maia Feloiu, manager de influenceri, ne dezvăluie cum bugetele brandurilor migrează rapid de la TV și outdoor către comunitățile online, transformând social media într-un spațiu de business. De la influencerii de food și beauty, care generează venituri constante, până la strategiile prin care brandurile aleg colaborările potrivite, Maia ne explică mecanismele din spatele acestei lumi dinamice.

În rândurile următoare, aflăm cine câștigă cel mai mult, cum evoluează piața și ce viitor pregătește influencer marketingul, inclusiv cu AI.

Maia Feloiu, ON Heels PR, manager influenceri: – Piața influencerilor a evoluat enorm în ultimii ani. A devenit o industrie, probabil că a devenit chiar cea mai mare industrie, deoarece în ultimii doi ani, cel puțin, bugetele au făcut un shift enorm dintre TV, outdoor, către influencer management și către meta-ads.

Așa că devinea o industrie care în curând va ocupa primul loc în bugetele brandurilor și ale clienților, inclusiv pe partea de personal branding, dacă înainte validarea venea din reviste, coperți, interviuri în presa scrisă, acum validarea vine tot printr-un canal de social media și din comunitatea pe care reușești să o activezi acolo.

Maia Feloiu, ON Heels PR, manager influenceri: – Este o întrebare foarte bună, îmi place foarte mult și dacă stăm foarte bine să ne gândim, această colaborare este văzută să fie una ca win-win. Atât brand-ul cât și influencer-ul să câștige dintr-un contract de promovare. Cine câștigă cel mai puțin însă este agenția influencer-ului, partea de management și impresariere.

Comisiunul este destul de mic în această ecuație. Cred că brand-ul când își alege un comunicator bun are parte nu doar de expunere, cât și de return of investment, pentru că un influencer bineales poate genera și vânzări, iar influencer-ul absolut uneori câștigă mai mult decât câștigă, nu știu, poate un doctor să zicem.

Maia Feloiu, ON Heels PR, manager influenceri: – Influencerii care câștigă cel mai mult vin dintr-un domeniu care va avea mereu bugete. Și acela este food. Influencerii de food vor avea mereu campanii, vor avea mereu bugete și vor avea mereu comunitate, pentru că ei comunică într-un domeniu în care omul nu are interes ca hobby, pasional.

Comunică într-un domeniu în care noi ne dorim să avem inspirație și variante, zi de zi, dintr-o nevoie primordială de a supraviețui. Avem nevoie de mâncare, trebuie să mâncăm, trebuie să supraviețuim. Drept urmare, cred că influencerii care comunică în zona de food vor avea mereu succes atât timp cât își fac treaba bine.

Iar al doilea domeniu din care se câștigă foarte bine este domeniul de beauty. Acolo vom avea bugete imense întotdeauna și, indiferent că va fi recesiune sau nu, oamenii vor investi întotdeauna în produse care să-i ajută să se simtă mai bine, să arată mai bine, să le dea un vibe bun pe total. Pentru că asta încearcă să facă industria de beauty.

Îți vinde ideea că te simți mai bine atunci când folosești un anumit produs.

Maia Feloiu, ON Heels PR, manager influenceri: – Sunt influenceri care și-au construit un business din activitatea lor online și atunci principalul venit este din acest business. Dar au învățat și principiile de bază al orăpărui business, că la un moment dat trebuie să începi să scalezi, pentru că altfel nu o să poți evolua și nu poți crește venitul. Va rămâne undeva o medie constantă când ajungi la maturitate.

Așa că influencerii care fac cu adevărat bani din zona de online sunt cei care au reușit să-și crească o comunitate, să ajungă la o maturitate de conținut și comunicare, iar apoi din această comunitate în online au declinat business-uri care să li se potrivească în funcție fiecare de ce a comunicat. Sunt și influențări care au pornit din start cu ideea de business și produse, dar mai puțin la noi asta se întâmplă foarte mult în afară.

Maia Feloiu, ON Heels PR, manager influenceri: – În medie, un influencer mic poate câștiga în medie 1.000-1.500 de euro pe lună. Asta din campanii multiple. Și dacă vorbim de influenceri până în 10.000 de urmăritori, adică micro și nano, un influencer mediu ajunge să câștige undeva la 4-5.000 pe lună, iar un influencer mare sare de 10.000 cu siguranță.

Maia Feloiu, ON Heels PR, manager influenceri: – Brandurile, când aleg să colaboreze cu un influencer, caută lucruri diferite. Totul depinde de brand și de ce are de comunicat în acel moment. Uneori brandul are nevoie de cifre, de comunități foarte mari pentru a ajunge la cât mai multă lume, pur și simplu ca informație, are nevoie de awareness.

Iar alteori are nevoie de rezultate directe, are o campanie de sales și atunci va merge către influenceri comunități nișate care se potrivesc direct brandului și va dori să genereze vânzări prin acea campanie. Slavă Domnului, este suficient de multă varietate și dinamică în campaniile de influencer astfel încât să poți găsi pe cineva potrivit pentru fiecare moment al comunicării unui brand.

Mai nou, oricum, brandurile se duc și către comunități foarte mici care au conținut creativ, care pot să genereze un conținut diferit astfel încât să-l poată folosi și pe canalelor de social media. Depinde foarte mult, așa cum am spus, de momentul în care se află brandul cu strategia de comunicare.

Maia Feloiu, ON Heels PR, manager influenceri: – Așa cum spuneam și la începutul acestui interviu, cred că piața este în continuă dezvoltare, nu cred că a ajuns încă la saturație, cred că doar se transformă, pentru că acest shift către comunități micro și nano al brandurilor arată că în continuare au nevoie de creatori, în continuare își doresc să comunice prin creator de conținut, doar că acum cred că se orientează mai mult spre creativitatea materialelor și pe creativitatea mesajului decât pe cifre și comunități foarte mari.

Este un mix, dar clar se face loc și pentru o nouă categorie de influențări. Va mai dura ceva până când va ajunge la saturație piața. Sunt foarte curioasă să vedem evoluția influențărilor AI. Sunt deja brandurii în afară care comunică cu influențări AI și asta din nou va schimba dinamica lucrurilor.

Maia Feloiu, ON Heels PR, manager influenceri: – Criza economică a afectat bugetele mari și atunci vorbim de media buying, vorbim de TV, vorbim de panouri outdoor, vorbim de afișaje în mijloacele de transport, aeroporturi, toată partea de comunicare care implica bugete de sute de mii de euro.

Cu siguranță, brandurile mari și-au păstrat o parte și pentru acest tip de comunicare, pentru că nu se poate să comunici doar online, dar o mare bucățică din buget ajunge în online către influenceri și AD-uri. Și atunci, expunerea pe care o primeau pentru reclamă TV, acum este împărțită în poate o sută de conturi în online, o sută de influenceri, care, în sumație, ajung la aceleași cifre de audiențe ca un spot publicitar.