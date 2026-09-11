Cine primește salarii mai mari și unde apar 380 de posturi noi după decizia Guvernului

Guvernul a aprobat, vineri, un memorandum prin care 22 de companii aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea administrațiilor publice locale pot majora cheltuielile cu salariile și pot face noi angajări. Măsura vizează operatori economici din 18 județe și permite atât ocuparea unor posturi vacante, cât și înființarea unor noi funcții.

Potrivit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, aprobarea memorandumului este necesară pentru operatorii care asigură servicii publice locale în domenii esențiale. Printre acestea se numără serviciile comunitare de utilități publice, transportul public local, alimentarea cu apă, canalizarea și salubrizarea.

„Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, creșterea cheltuielilor de natură salarială, ocuparea posturilor vacante, precum și creşterea numărului de personal şi a cheltuielilor de natură salarială aferente, ca urmare a dezvoltării activității, pentru 22 de operatori economici aflați în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea autorităților administrației publice locale din 18 județe”, se arată in comunicat

Pe lista activităților desfășurate de aceste companii se mai află administrarea domeniului public, furnizarea energiei termice, administrarea parcurilor publice și serviciile edilitar-gospodăreşti. Operatorii vizați desfășoară și alte activități de interes public local.

„Actul normativ era necesar întrucât operatorii economici vizați desfășoară activități esențiale în domenii precum servicii comunitare de utilități publice, transport public local, alimentare cu apă, canalizare, salubrizare, administrarea domeniului public, energie termică, administrarea parcurilor publice, servicii edilitar-gospodăreşti şi alte activități de interes public local”, se arată în comunicatul transmis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Ministerul precizează că personalul suplimentar este necesar pentru asigurarea serviciilor publice care revin acestor operatori economici. Cheltuielile suplimentare aprobate prin memorandum ajung la 22.942.218 lei.

Din această sumă, 5.062.675 de lei sunt destinați majorărilor salariale pentru 16 operatori economici. Alte 4.390.593 de lei reprezintă cheltuieli pentru ocuparea a 103 posturi vacante, în cazul a 13 operatori.

Cea mai mare parte a sumei, respectiv 13.488.948 de lei, este alocată cheltuielilor aferente celor 380 de posturi care urmează să fie înființate. Astfel, memorandumul aprobat de Guvern acoperă atât majorări ale cheltuielilor salariale, cât și costurile asociate suplimentării personalului.

Aprobarea nu se aplică fără condiții, iar documentul stabilește criterii pe care companiile trebuie să le îndeplinească pentru a putea majora cheltuielile de natură salarială. Aceste criterii sunt legate de situația financiară a operatorilor și de evoluția pierderilor și a plăților restante.

Prima categorie de operatori eligibili este formată din companiile care nu au înregistrat pierderi și plăți restante la 31 decembrie 2025 și care nu prevăd astfel de situații pentru anul 2026. În acest caz, majorarea cheltuielilor salariale este condiționată de menținerea situației financiare prevăzute în memorandum.

O a doua categorie vizează companiile care aveau pierderi și/sau plăți restante la 31 decembrie 2025. Pentru acestea, condiția este reducerea pierderilor înregistrate la acea dată cu cel puțin dublul sumelor programate pentru majorarea cheltuielilor salariale.

Aceleași companii trebuie să reducă, după caz, și plățile restante cu cel puțin 20% față de nivelul înregistrat la 31 decembrie 2025. Memorandumul stabilește astfel criterii distincte pentru operatorii care pornesc de la o situație financiară cu pierderi sau obligații restante.

O altă situație prevăzută în document se referă la companiile care au beneficiat în 2025 de subvenții sau transferuri de la bugetul de stat ori de la bugetele locale pentru activitatea operațională. În cazul acestora, majorările salariale trebuie suportate din venituri proprii.

„În cazul acestor operatori, continuitatea activității este direct legată de capacitatea de a asigura personalul necesar pentru prestarea serviciilor publice, pentru respectarea obligațiilor contractuale asumate şi pentru realizarea activităților delegate ori atribuite de autoritățile administrației publice locale. Cuantumul acestor cheltuieli este de 22.942.218 lei, din care 5.062.675 de lei reprezintă majorări salariale pentru 16 operatori, 4.390.593 de lei sunt cheltuieli aferente celor 103 posturi vacante (în cazul a 13 operatori), iar 13.488.948 de lei reprezintă cheltuieli aferente pentru 380 de posturi nou-înființate”, mai arată sursa menționată.

Printre operatorii economici incluși în memorandum se află Apa Service Giurgiu, Goscom SA Miercurea-Ciuc și Publitrans 2000 Pitești. Lista continuă cu Transport Urban Reșița, Regia Autonomă ”Administrația Zonei Libere Brăila”, Modern Calor SA Botoșani și Societatea Salubritate Urziceni.

Pe lista aprobată se mai regăsesc Cluj Innovation Park, Societatea APA C.T.T.A. SA Alba, Societatea Business Park Bistrița Sud și Agenția de Achiziții Publice Timișoara. Sunt incluse, de asemenea, Aromapa Serv Ucea, S.C. Apă-Canal Păulești și S.C. Citadin Zalău.

Memorandumul vizează și S.C. Piețe și Târguri Craiova, Salubritate 2000 S.A. Pitești și Administrația Zonei Libere Curtici-Arad. Pe aceeași listă se află Aquaserv Maros din Harghita, Compania de Apă Târgoviște și SC Transport Public SA Bacău.

Ultimele companii menționate în lista operatorilor beneficiari sunt Harviz Miercurea-Ciuc și S.C. Salubrizarea și Servicii Publice Focșani. Acestea fac parte din totalul celor 22 de companii pentru care Guvernul a aprobat majorarea cheltuielilor salariale, ocuparea unor posturi vacante și, după caz, înființarea unor noi posturi.