Schimbări majore la CFR SA. Radu Miruță: „Cine întârzie plătește”. Noile reguli pentru conducerea companiei

CFR SA va funcționa după noi criterii de performanță, iar viitoarea conducere va avea obiective măsurabile privind întârzierile trenurilor, întreținerea infrastructurii, pierderile companiei, plățile către constructori și utilizarea sistemelor moderne de semnalizare. Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, anunță că a semnat ordinul pentru aprobarea Scrisorii de așteptări destinată viitorului Consiliu de Administrație al companiei, pentru mandatul 2027-2031.

Schimbările vin în contextul în care au fost aprobate și publicate în Monitorul Oficial Strategia feroviară și Contractul de activitate și performanță al CFR pentru perioada 2026-2030.

Radu Miruță susține că obiectivul este trecerea de la criterii formale la indicatori concreți după care să fie evaluată conducerea companiei.

„Schimbăm regulile jocului la companiile de stat din transporturi pentru a încuraja performanţa. Am semnat ordinul de aprobare a Scrisorii de aşteptări pentru viitorul Consiliu de Administraţie al CFR SA, mandatul 2027-2031. Şi nu vine singură: zilele acestea au fost aprobate şi publicate în Monitorul Oficial Strategia feroviară şi Contractul de activitate şi performanţă al CFR pentru 2026-2030. Trei piese ale aceluiaşi mecanism: Strategia spune unde mergem, Contractul spune ce îşi datorează reciproc statul şi compania, iar Scrisoarea de aşteptări spune ce livrează, personal, cei care conduc compania. Cu cifre”, afirmă Radu Miruţă.

Ministrul critică modul în care au funcționat până acum aceste mecanisme, susținând că scrisorile de așteptări „erau formalităţi, selecţia era politică, iar indicatorii «se îndeplineau» prin simpla prezenţă”.

Una dintre principalele modificări vizează direct călătorii. Minutele de întârziere provocate de problemele infrastructurii vor fi măsurate pentru fiecare tren și publicate lunar, atât la nivelul întregii rețele, cât și pentru fiecare magistrală.

CFR SA va trebui să aibă și un program anual pentru eliminarea restricțiilor punctuale, iar rezultatele vor trebui exprimate inclusiv prin minutele câștigate pe trasee precum București–Constanța, București–Brașov și Cluj–Oradea.

„S-a terminat. Concret, ce va avea de livrat noul consiliu al CFR: Călătorul devine indicator de performanţă: minutele de întârziere din vina infrastructurii se măsoară per tren şi se publică lunar, pe reţea şi pe fiecare magistrală. Plus program anual de eliminare a restricţiilor punctuale, cu efectul exprimat public în minute de mers câştigate pe rute concrete: Bucureşti-Constanţa, Bucureşti-Braşov, Cluj-Oradea. Miliardele investite în modernizări nu mai au voie să fie lăsate de izbelişte, fără întreţinere cu anii: pe magistralele Bucureşti-Constanţa şi Bucureşti-Arad, indisponibilitatea infrastructurii scade cu 8% pe an, iar bilanţul restricţiilor de viteză pe secţiunile modernizate trebuie să fie negativ – kilometrii de restricţii eliminaţi cel puţin egali cu cei nou-apăruţi. Minimum 30% din banii de întreţinere merg, prin regulă scrisă, către protejarea acestor secţiuni. Cine întârzie plăteşte – în ambele sensuri: se operaţionalizează sistemul de performanţă din lege, cu plăţi efective între CFR şi operatori pentru întârzierile imputabile fiecăruia. Gata cu datul vinei în cerc”, afirmă Miruţă.

Sistemul anunțat presupune plăți efective între CFR SA și operatorii feroviari, în funcție de responsabilitatea pentru întârzierile produse.

În paralel, pe magistralele București–Constanța și București–Arad, indisponibilitatea infrastructurii ar trebui să scadă cu 8% anual.

Cel puțin 30% din fondurile pentru întreținere ar urma să fie direcționate către protejarea secțiunilor modernizate.

O altă țintă vizează sistemele europene moderne de semnalizare ERTMS. Miruță susține că echipamentele cumpărate inclusiv din fonduri europene trebuie să fie utilizate efectiv.

„Bucureşti Nord-Constanţa autorizat până la finalul lui 2027, în exploatare comercială din prima jumătate a lui 2028; grad de utilizare de minimum 95% din 2028. Iar ce trebuia livrat înainte de instalarea noului consiliu se constată documentat la preluare – răspunderile nu se mai îngroapă între mandate”, exemplifică ministrul.

Digitalizarea este un alt obiectiv anunțat. Ordinele de circulație ar urma să fie transmise și confirmate electronic, astfel încât operațiunile să poată fi urmărite.

În maximum 12 luni ar trebui realizat și un inventar al regulilor interne care presupun menținerea personalului în posturi exclusiv de observație, în situațiile în care aceeași activitate poate fi realizată prin tehnologie.

„Şi un inventar complet, în 12 luni, al regulilor interne care ţin oameni în posturi pur observaţionale acolo unde tehnologia face acelaşi lucru – fiecare regulă păstrată doar pe bază de analiză de risc, nu pentru că «aşa se face de 50 de ani». Siguranţa rămâne intactă; se modernizează mijloacele prin care o asigurăm”, menţionează Miruţă.

Noile criterii prevăd și obiective financiare. Pierderea companiei ar trebui să scadă cu minimum 5% pe an.

Potrivit ministrului, rezultatul nu va fi considerat îndeplinit dacă este obținut prin vânzarea activelor, reducerea lucrărilor de întreținere sau amânarea investițiilor.

Costurile de mentenanță ar trebui, la rândul lor, să scadă cu 2% anual în termeni reali, fără diminuarea lucrărilor necesare.

În același timp, CFR va trebui să introducă o contabilitate analitică prin care să poată fi stabilit costul fiecărui kilometru de infrastructură. Sistemul ar urma să fie aplicat inițial pe secții-pilot, în termen de 12 luni, iar apoi pe întreaga rețea, în maximum 24 de luni.

Un alt criteriu privește datoriile către constructori. Plățile restante ar urma să fie plafonate și reduse anual, iar termenul mediu în care CFR își achită obligațiile va fi monitorizat public.

Stațiile feroviare vor intra, de asemenea, într-un program multianual care vizează peroanele, sistemele de informare în timp real și accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități.

Datele privind circulația trenurilor și întârzierile ar urma să devină disponibile într-un format deschis, printr-o interfață publică, în cel mult 18 luni. Astfel, informațiile vor putea fi folosite inclusiv pentru dezvoltarea unor aplicații destinate călătorilor.

Administratorul infrastructurii va trebui să dezvolte și o strategie pentru transportul de marfă. Aceasta va include monitorizarea timpilor de tranzit pe coridoarele europene, trasee competitive și o mai bună coordonare a lucrărilor de mentenanță cu fluxurile comerciale.

Este prevăzută inclusiv reactivarea liniilor industriale și a racordurilor, în corelare cu activitatea Portului Constanța.

În privința siguranței, toate punctele critice în care vegetația afectează vizibilitatea semnalelor sau a trecerilor la nivel ar trebui tratate anual.

Miruță anunță și condiții mai stricte pentru membrii viitorului Consiliu de Administrație.