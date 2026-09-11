Petrișor Peiu confirmă! Cu cine negociază AUR  în aceste momente: Ne consolidăm numărul de parlamentari

AUR poartă discuții cu parlamentari neafiliați și cu membri ai unor formațiuni politice mici, în vederea coordonării voturilor în Parlament, inclusiv pentru învestirea viitorului Guvern. Informația a fost confirmată de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, care a precizat că partidul urmărește și creșterea numărului de parlamentari.

Potrivit lui Petrișor Peiu, negocierile vizează atât posibilitatea ca unii aleși să se alăture AUR, cât și o eventuală coordonare a votului acestora cu parlamentarii formațiunii. Discuțiile sunt purtate cu aleși care au plecat deja din partidele din care au făcut parte sau care activează în formațiuni cu un număr redus de parlamentari.

Întrebat dacă AUR negociază cu parlamentarii partidelor mici pentru ca aceștia să intre în formațiune, liderul senatorilor AUR a confirmat existența acestor discuții. El a susținut că demersul partidului nu reprezintă o încercare de a atrage parlamentari cu orice preț, ci urmărește consolidarea reprezentării formațiunii.

„Sigur. Acești colegi au plecat întâi de la partidele respective din motive care nu țin de noi și apoi și-au manifestat dorința să vină la noi. Adică nu facem o vânătoare. Ne consolidăm numărul de parlamentari”, a spus liderul senatorilor AUR.

Petrișor Peiu a explicat că, din perspectiva AUR, obiectivul principal al discuțiilor nu este neapărat ca parlamentarii respectivi să devină membri ai partidului. Formațiunea urmărește în primul rând ca aceștia să își coordoneze voturile cu parlamentarii AUR pe principalele teme supuse dezbaterii și votului în Legislativ.

„Avem ca prioritate să-și coordoneze votul în Parlament cu noi. Asta este prioritatea noastră”, a declarat Petrișor Peiu.

Liderul senatorilor AUR a indicat, în acest context, parlamentari ai unor formațiuni de opoziție precum PACE, S.O.S., POT și UPR. Discuțiile cu reprezentanții acestor grupuri sunt legate de posibilitatea unei poziționări comune în cazul unor proiecte și decizii politice importante.

Negocierile sunt purtate și în perspectiva unor voturi care urmează să aibă loc în Parlament. Printre acestea se află și votul pentru învestirea viitorului Guvern, moment în care poziționarea parlamentarilor poate avea un rol în configurarea majorității necesare.

Întrebat dacă parlamentarii care aleg să se alăture AUR ar putea primi locuri eligibile pe listele partidului la următoarele alegeri parlamentare, Petrișor Peiu a lăsat deschisă această posibilitate. El a legat o astfel de perspectivă de obiectivul firesc al unui parlamentar care decide să schimbe formațiunea politică.

„Acum nu cred că e o surpriză pentru cineva când un parlamentar care a plecat de la un partid și merge la alt partid că vizează obținerea unui nou mandat. Adică nu cred că am descoperit apa caldă prin asta”, mai punctează Petrișor Peiu.

Liderul senatorilor AUR a precizat că partidul continuă discuțiile cu formațiunile menționate pentru a ajunge la o coordonare a voturilor pe temele considerate importante. Demersul nu se limitează la atragerea unor parlamentari în partid, ci include și încercarea de a obține poziții comune la vot.

Petrișor Peiu a arătat că printre obiectivele urmărite de AUR se află și respingerea unui eventual Guvern care ar continua politica actualului Executiv. În acest sens, partidul încearcă să obțină susținerea parlamentarilor și formațiunilor cu care poartă discuții.