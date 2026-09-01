Senatul și-a ales noul Birou permanent. Cine sunt vicepreședinții, secretarii și chestorii

Senatul și-a desemnat, marți, vicepreședinții, secretarii și chestorii care vor face parte din Biroul permanent pentru cea de-a doua sesiune ordinară din acest an. Alegerea noii structuri de conducere a fost făcută prin vot secret electronic.

Lista propusă de grupurile parlamentare a primit 110 voturi „pentru” și un vot „împotrivă”. Procedura utilizată pentru desemnarea membrilor Biroului permanent a fost votul secret electronic.

Funcțiile de vicepreședinte al Senatului vor fi ocupate de Liviu Mazilu și Paul Stănescu, din partea PSD, Laurențiu Plăeșu, de la AUR, și Mihai Coteț, reprezentant al PNL.

Pentru posturile de secretari au fost desemnați:

Doina Federovici (PSD),

Niculina Stelea (AUR),

Vasile Blaga (PNL),

Ana-Cynthia Păun (USR).

Chestorii Senatului sunt: Marian Vasile (AUR), Narcis Mircescu (USR), Novak Levente (UDMR) și Ninel Peia (Pace Întâi România).

Președintele Senatului este Mircea Abrudean, care a fost ales, după constituirea Parlamentului, pentru un mandat de patru ani. Funcția de președinte al Senatului este distinctă de celelalte poziții din Biroul permanent, pentru care repartizarea se face la începutul fiecărei sesiuni ordinare.

Potrivit Regulamentului Senatului, distribuirea funcțiilor din Biroul permanent este stabilită prin negocieri între reprezentanții grupurilor parlamentare. Repartizarea ține cont de ponderea numărului de senatori pe care îl are fiecare grup parlamentar.

Astfel, structura Biroului permanent este stabilită la începutul fiecărei sesiuni ordinare, în funcție de configurația grupurilor parlamentare și de numărul de mandate deținute de acestea. Desemnarea membrilor pentru actuala sesiune a fost supusă votului secret electronic în ședința de marți.

În paralel cu alegerea noilor membri ai Biroului permanent, grupurile parlamentare și-au anunțat și liderii pentru actuala sesiune. Aceștia coordonează activitatea politică a grupurilor pe durata sesiunii parlamentare.

Potrivit anunțurilor făcute de grupurile parlamentare, liderul PSD pentru actuala sesiune este Daniel Zamfir. Grupul AUR este condus de Petrișor Peiu, iar liderul grupului PNL este Daniel Fenechiu.

La USR, liderul grupului parlamentar este Sorin Șipoș. Grupul Pace Întâi România îl are ca lider pe Nadia – Cosmina Cerva, în timp ce grupul UDMR este condus de Lorand Turos.

Noua componență a Biroului permanent reflectă repartizarea funcțiilor stabilită între grupurile parlamentare pentru această sesiune. Vicepreședinții, secretarii și chestorii aleși marți își vor exercita atribuțiile pe durata celei de-a doua sesiuni ordinare din acest an.

Prima ședință a noului Birou permanent al Senatului este programată miercuri, de la ora 10,00. Reuniunea este prima ședință a structurii de conducere după alegerea membrilor pentru actuala sesiune.