Angela Merkel a fost primită la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan dezvăluie temele discutate cu fostul cancelar

Angela Merkel, fost cancelar al Germaniei, a fost primită marți de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Cei doi au discutat despre situația politică și de securitate internațională, solidaritatea Uniunii Europene și cooperarea dintre România și Germania. Întâlnirea a vizat și responsabilitatea pe care statele europene trebuie să și-o asume în cadrul NATO. În cursul aceleiași zile, fostul cancelar își lansează volumul de memorii la Ateneul Român din București.

Angela Merkel a fost primită la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan, în cadrul unei întâlniri axate pe actualul context politic și de securitate la nivel mondial. Șeful statului a anunțat că discuția i-a oferit posibilitatea să afle opiniile fostului cancelar, formulate pe baza experienței sale politice.

O parte importantă a întrevederii a fost dedicată rolului pe care o Uniune Europeană mai solidară îl poate avea în politica internațională. Nicușor Dan și Angela Merkel au abordat și modalitățile prin care România și Germania pot contribui la consolidarea coeziunii europene.

Președintele României a prezentat principalele teme ale întrevederii într-un mesaj publicat pe platforma X.

„Am fost încântat să o găzduiesc pe Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei, la Palatul Cotroceni, azi. Am avut o discuție foarte bună despre contextul global politic și de securitate. A fost foarte interesant să aflu opiniile doamnei Merkel, bazate pe vasta sa experiență politică. Ne-am concentrat pe rolul constructiv pe care o Uniune Europeană mai solidară îl poate juca în politica internațională, dar și pe ce pot face împreună România și Germania pentru a promova o mai mare coeziune europeană și o poziție mai puternică în domeniul apărării, cu mai multă responsabilitate asumată de europeni în interiorul NATO”, a scris șeful statului pe platforma X.

Discuțiile purtate la Palatul Cotroceni au inclus cooperarea dintre România și Germania în vederea construirii unei poziții europene mai puternice în domeniul apărării. Nicușor Dan a evidențiat necesitatea unei implicări sporite a statelor europene în interiorul Alianței Nord-Atlantice.

Șeful statului a legat consolidarea apărării europene de o responsabilitate mai mare asumată de țările membre ale Uniunii Europene în cadrul NATO. Întrevederea a urmărit, în același timp, rolul constructiv pe care o Uniune Europeană mai unită îl poate avea în gestionarea actualelor provocări internaționale.

Experiența politică a Angelei Merkel a reprezentat un punct central al schimbului de opinii. Președintele a apreciat perspectiva fostului cancelar asupra evoluțiilor politice și de securitate și asupra responsabilităților pe care statele europene trebuie să le preia.

Vizita Angelei Merkel în România include și lansarea volumului ”Libertate. Amintiri 1954 – 2021”, programată în cursul zilei la București. Evenimentul este organizat la Ateneul Român și îi oferă publicului posibilitatea de a urmări un dialog cu fostul cancelar german.

Potrivit unui comunicat transmis de Editura Litera, lansarea începe la ora 19:00 și se desfășoară sub forma unei conversații publice între Angela Merkel și jurnalistul și diplomatul Emil Hurezeanu, fost ministru al Afacerilor Externe.

Fiecare bilet care permite accesul la eveniment include un exemplar al volumului ”Libertate. Amintiri 1954 – 2021”. Organizatorii au pus la dispoziția publicului și o categorie de bilete care cuprinde o carte cu autograful Angelei Merkel, disponibilă într-un număr limitat de exemplare.

Cartea lansată la București urmărește experiențele personale și politice ale Angelei Merkel, a cărei viață a fost împărțită între Republica Democrată Germană și Germania reunificată. Potrivit Editurii Litera, volumul oferă o perspectivă unică asupra ”meandrelor puterii” și reprezintă ”o pledoarie fermă pentru libertate”.

Memoriile au fost scrise împreună cu Beate Baumann, consilierul politic de lungă durată al fostului cancelar. Cartea prezintă copilăria, tinerețea și anii de studiu ai Angelei Merkel în Republica Democrată Germană, dar și începuturile carierei sale politice.

Editura precizează că volumul tratează momentele care i-au marcat viața fostului cancelar și deciziile politice care au influențat istoria recentă a Germaniei, Europei și comunității internaționale.

„În memoriile sale, scrise împreună cu consilierul ei politic de lungă durată Beate Baumann, doamna Merkel își rememorează viața împărțită în mod egal între două state și două lumi: 35 de ani în Republica Democrată Germană (RDG) și 35 de ani în Germania reunificată. Cu maximă sinceritate, Angela Merkel își povestește copilăria, tinerețea și studiile în RDG și vorbește despre dramatismul anului 1989, marcat de căderea Zidului Berlinului, precum și despre începuturile vieții sale politice. Mai apoi, ne permite să participăm la întâlnirile și discuțiile pe care le-a avut cu cei mai influenți lideri ai lumii. Pornind de la punctele de cotitură ale istoriei naționale, dar și europene și internaționale, ne dezvăluie, cu claritate și precizie, cum au fost luate deciziile care au conturat prezentul în care trăim”, a informat editura.

Prezența Angelei Merkel la București face parte dintr-un circuit internațional restrâns de promovare a volumului ”Libertate. Amintiri 1954 – 2021”. Cartea a fost lansată la nivel internațional în 2024 și a apărut în peste 30 de țări.

Bucureștiul se numără printre puținele destinații alese de fostul cancelar pentru participarea personală la lansarea volumului. Lista orașelor în care Angela Merkel a fost prezentă include și capitale importante precum Berlin, Washington, Budapesta și Atena.