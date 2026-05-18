Fostul cancelar german Angela Merkel a făcut luni un apel către Uniunea Europeană pentru o implicare diplomatică mai puternică în conflictul dintre Rusia și Ucraina, afirmând că statele europene nu folosesc suficient instrumentele politice și diplomatice de care dispun pentru a contribui la obținerea unei soluții de pace.

Într-un interviu acordat postului public german WDR și citat de AFP, Merkel a susținut că Europa trebuie să joace un rol mai activ în dialogul cu Moscova și să nu lase exclusiv Statelor Unite responsabilitatea contactelor și negocierilor cu Rusia.

Declarațiile fostului cancelar german vin într-un moment în care conflictul din Ucraina continuă să producă tensiuni majore în Europa, iar dezbaterea privind echilibrul dintre sprijinul militar și diplomație revine tot mai des în discuțiile internaționale.

Fostul lider al Germaniei a afirmat că este nevoie de o implicare mai puternică a Uniunii Europene în eforturile diplomatice privind conflictul ruso-ucrainean.

Ea a declarat că regretă faptul că Europa „nu îşi utilizează suficient potenţialul diplomatic”.

În același timp, Merkel a insistat că diplomația nu exclude sprijinul militar acordat Ucrainei, pe care îl consideră necesar în actualul context geopolitic.

„Descurajarea militară plus activităţile diplomatice – asta consider important”, a declarat fostul cancelar german.

Potrivit acesteia, combinația dintre sprijinul militar și menținerea canalelor diplomatice reprezintă singura formulă realistă pentru evitarea unei escaladări și pentru crearea premiselor unor eventuale negocieri.

Deși a pledat pentru intensificarea diplomației europene, Angela Merkel a precizat că susținerea militară acordată Ucrainei rămâne „absolut justificată”.

Fostul cancelar consideră că sprijinul militar are și un rol strategic de descurajare în relația cu Rusia.

Poziția sa vine într-un moment în care statele europene continuă să dezbată:

livrările de armament către Ucraina;

nivelul sancțiunilor impuse Rusiei;

viitorul relațiilor dintre Europa și Moscova;

posibilitatea unor negocieri de pace.

Germania a devenit între timp unul dintre cei mai importanți susținători europeni ai Ucrainei, atât din punct de vedere financiar, cât și militar.

După invazia rusă începută în februarie 2022, Berlinul și-a accelerat investițiile în apărare și a anunțat una dintre cele mai ample schimbări de strategie militară din ultimele decenii.

Angela Merkel a condus Germania timp de 16 ani, până în decembrie 2021, cu mai puțin de trei luni înainte ca Rusia să invadeze Ucraina.

După izbucnirea războiului, fostul cancelar a fost criticat atât în Germania, cât și în alte state occidentale pentru politica sa față de Moscova și pentru dependența energetică dezvoltată de Berlin față de gazele rusești.

În timpul mandatelor sale, Germania a mizat puternic pe cooperarea economică și energetică cu Rusia, inclusiv prin proiecte precum Nord Stream.

Criticii au susținut că această strategie:

a făcut economia germană vulnerabilă;

a crescut influența Rusiei asupra Europei;

a limitat capacitatea de reacție a UE înaintea invaziei din Ucraina.

După 2022, Germania a fost nevoită să își regândească rapid politica energetică și să reducă dependența de importurile de energie din Rusia.

În interviul acordat WDR, Angela Merkel a transmis că Europa nu poate rămâne doar spectator în relația dintre Washington și Moscova.

„Nu este suficientca doar preşedintele american Donald Trump să menţină contactul cu Rusia. Şi noi, ca europeni, contăm”, a subliniat Merkel.

Mesajul fostului cancelar vine în contextul în care contactele diplomatice dintre Statele Unite și Rusia sunt urmărite cu atenție la nivel internațional, iar liderii europeni încearcă să își definească propriul rol în eventualele negocieri viitoare.

Angela Merkel a făcut referire și la negocierile desfășurate la Minsk după anexarea Crimeii de către Rusia în 2014.

Fostul cancelar german a spus că în perioada respectivă nu s-a pus problema folosirii unui mediator pentru dialogul cu Vladimir Putin.

Întrebată despre relevanța unui intermediar în relația cu liderul de la Kremlin, Merkel a declarat că: „nu i-ar fi trecut prin minte” să ceară unui mediator să meargă în capitala Belarusului „pentru a discuta cu Putin”.

„Trebuie să luaţi lucrurile în propriile mâini”, a adăugat ea.

Interviul Angelei Merkel vine și în contextul unor declarații recente făcute de președintele rus Vladimir Putin.

La începutul lunii mai, liderul de la Kremlin a fost întrebat despre politicianul european cu care ar prefera reluarea dialogului.

Putin a răspuns că îl preferă „personal” pe fostul cancelar german Gerhard Schröder, predecesorul Angelei Merkel și unul dintre liderii europeni cunoscuți pentru relația apropiată cu Rusia.

Schröder a fost criticat în repetate rânduri pentru legăturile sale cu companiile energetice rusești și pentru pozițiile considerate favorabile Kremlinului după izbucnirea războiului din Ucraina.