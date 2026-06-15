Lansare de carte la Galeria Romană: „Viața mea printre artiști. Confesiunile unui spectator fidel”, de Mihaela M. Ceaușescu

Joi, 18 iunie 2026, de la ora 18.00, Editura Evenimentul și Capital lansează, la Galeria Romană din București, cartea „Viața mea printre artiști. Confesiunile unui spectator fidel”, semnată de Mihaela M. Ceaușescu. Evenimentul reunește nume importante din mediul cultural și editorial, într-o seară dedicată memoriei marilor actori ai scenei românești, încheiată cu o sesiune de autografe.

Volumul Mihaelei M. Ceaușescu este o incursiune intimă în culisele teatrului românesc, văzut nu din perspectiva criticului sau a profesionistului, ci a spectatorului fidel care a trăit, de aproape, emoțiile și vulnerabilitățile unor artiști emblematici. Prieteniile autoarei cu Ștefan Iordache, Ion Besoiu, Leopoldina Bălănuță, Mitică Popescu, Emil Hossu, Anda Călugăreanu, Dan Condurache, Valeria Seciu și Horațiu Mălăele dau naștere unor pagini calde, sincere, uneori melancolice, alteori luminoase.

Un detaliu aparte completează povestea: coperta volumului poartă un desen realizat chiar de Horațiu Mălăele, unul dintre artiștii evocați cu afecțiune în carte.

Autoarea surprinde, cu luciditate și tandrețe, contrastul dintre aura scenică și fragilitatea din culise: „Actorii sunt altfel când îi vezi din apropiere… uneori mai frumoși, mai spontani, dar își pierd aura aceea de zei… Dar uneori privirea devine încețoșată după multe pahare, mâinile tremură nesigur, iar vocea ne spune de neîmpliniri, neputințe…” În alt fragment, Mihaela M. Ceaușescu vorbește despre esența efemeră a artei teatrale: „Teatrul este întotdeauna și, înainte de toate, el – Artistul… un om care se dăruiește în întregime artei, publicului, dar primește în schimb atât de puțin… Avântul său creator se pierde ușor în trecut… De aceea cred că este necesar să vorbim despre acești oameni minunați.”

Mihaela M. Ceaușescu (Moraru) este profesor universitar dr. emerit la Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Departamentul de Filologie Rusă și Folologie Slavă. Coordonator de doctorat și titular al unor cursuri precum Teoria și practica traducerii, Universul artei ruse sau Rusa economică și de afaceri, autoarea a format generații întregi de studenți și cercetători.

De-a lungul carierei, a colaborat cu mai multe universități din București, iar după pensionarea din 2019 și-a continuat activitatea în regim de plată cu ora. Bibliografia sa cuprinde volume de referință în domeniul traducerii, filologiei ruse și culturii slave, între care Traducerea diacronică între artă și știință (2003), Universul artei ruse (2004), Proza rusă de analiză psihologică (2008), Rusia în oglindă (2016), Limba și cultura rusă (2017) sau Rusa economică pentru toți (2025). A publicat, de asemenea, numeroase studii în reviste de specialitate din țară și din străinătate.

La evenimentul de la Galeria Romană vor lua cuvântul:

Mihaela M. Ceaușescu, autoarea volumului,

Dan Andronic, director al Editurii Evenimentul și Capital,

Mirel Curea, jurnalist și redactor-șef adjunct Evenimentul Zilei,

Anca Irina Ionescu, profesor universitar, cercetătoare, editoare de texte, traducătoare și interpretă, cu o scurtă carieră cinematografică și experiență în predarea stenodactilografiei.

Dialogul dintre invitați promite o perspectivă amplă asupra volumului, dar și asupra lumii teatrului românesc, a memoriei culturale și a rolului spectatorului în păstrarea vie a artei

La finalul evenimentului, publicul este invitat să participe la o sesiune de autografe.