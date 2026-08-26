Ce verifică Bruxelles-ul înainte de deblocarea celor 770 de milioane de euro din PNRR

Legea integrității a fost adoptată de Senat, iar unul dintre amendamentele introduse în text îl poate lăsa fără mandat pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Prevederea a fost susținută de senatori din PNL, PSD, UDMR și AUR, în pofida faptului că Fritz este președintele USR, partid care se află la guvernare alături de liberali.

Controversata lege a integrității a fost adoptată împreună cu amendamentul care ar putea duce la pierderea mandatului de către primarul Timișoarei, Dominic Fritz. O posibilitate pentru modificarea situației rămâne la președintele Nicușor Dan, dacă acesta decide să nu promulge legea și să solicite Parlamentului revizuirea prevederilor contestate.

Actul normativ prevede sancționarea primarilor declarați incompatibili inclusiv în situații anterioare intrării în vigoare a noii legi. Printre cazurile vizate se află și cel al lui Dominic Fritz, pentru care aplicarea amendamentului ar putea duce la pierderea mandatului de primar al municipiului Timișoara.

La cererea a două grupuri politice importante din Parlamentul European, Comisia Europeană va analiza actul normativ înainte de a decide deblocarea unei tranșe de 770 de milioane de euro din PNRR destinată României, informează Observator.

Senatorul USR Gheorghe Șipoș a criticat votul dat de parlamentarii PSD și a acuzat formațiunea că adoptă măsuri îndreptate împotriva adversarilor politici. „Confirmaţi că PSD-ul este un vrednic continuator al staliniştilor. Aşa a început instaurarea comunismului în România. Prin legi care au eliminat adversarii politici. Sunteţi demni de această sintagmă ciuma roşie!”, a declarat Gheorghe Şipoş, senator USR.

Replica a venit din partea senatorului PSD Daniel Zamfir, care a susținut că Dominic Fritz ar trebui să părăsească funcția de primar. „Fritz trebuie să plece acasă! Dar ştiţi ce? Urmează alegeri la Chişinău. Într-un regim mult mai prietenos cu curentul dumneavoastră neomarxist. Daţi-i şansa lui Fritz că candideze la alegerile de la Chişinău şi poate aşa îl liniştiţi”, a punctat Daniel Zamfir, senator PSD.

Votul a provocat tensiuni și în interiorul AUR. Petrișor Peiu, liderul grupului de senatori ai formațiunii, a anunțat că demisionează, după ce a remarcat diferența dintre poziția parlamentarilor AUR din Camera Deputaților și votul dat ulterior de senatorii partidului.

Pe rețelele de socializare, Petrișor Peiu și-a exprimat nemulțumirea față de situație. „Asta este plata pentru naivitatea de a crede în onoare în politică”, a scris Petrişor Peiu, senator AUR.

Miza adoptării legii este legată și de fondurile europene pe care România le așteaptă prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Legea integrității se află printre condițiile pe care Comisia Europeană le analizează pentru acordarea unei noi tranșe de finanțare, care include fonduri nerambursabile și credite cu dobânzi reduse.

Înainte de deblocarea unei tranșe de 770 de milioane de euro din PNRR, Comisia Europeană urmează să analizeze legea. Solicitarea pentru verificarea actului normativ a venit din partea a două mari grupuri politice din Parlamentul European.

USR susține că amendamentul referitor la Dominic Fritz ridică probleme de constituționalitate. Formațiunea invocă prevederea din Constituție potrivit căreia o lege nu poate sancționa fapte săvârșite înainte ca aceasta să intre în vigoare.

Grupul Renew Europe din Parlamentul European, din care face parte și USR, a cerut Comisiei Europene să nu deblocheze pentru România tranșa de 770 de milioane de euro din PNRR până când situația legii nu este analizată.

Valerie Hayer, președinta Renew Europe, a criticat posibilitatea ca fondurile europene să fie acordate în condițiile adoptării amendamentului contestat. „UE nu are voie să finanțeze vendete politice, care contravin tuturor standardelor și valorilor europene”, a transmis Valerie Hayer, preşedinta Renew Europe.

În paralel, președintele PNL, Ilie Bolojan, a explicat poziția liberalilor la votul din Senat. Potrivit acestuia, parlamentarii PNL au susținut forma actuală a legii pentru îndeplinirea jalonului prevăzut de PNRR.

Liderul liberalilor a precizat că partidul intenționează să încerce ulterior eliminarea amendamentului referitor la Dominic Fritz. Astfel, forma actuală a legii a fost susținută pentru îndeplinirea condiției legate de fondurile europene, în timp ce prevederea contestată ar urma să fie modificată ulterior.

Dominic Fritz mai are posibilitatea ca legea să fie retrimisă Parlamentului dacă președintele României, Nicușor Dan, decide să nu o promulge și solicită parlamentarilor modificarea textului. În acest context, analiza Comisiei Europene vizează atât respectarea condițiilor legate de PNRR, cât și prevederile legii adoptate de Senat.