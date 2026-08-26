Lista pare simplă, prețurile se adună: cât poate costa începutul noului an școlar

Cu mai puțin de două săptămâni înainte de începerea cursurilor, familiile își stabilesc bugetele pentru cumpărăturile necesare noului an școlar. Pe listă se află rechizitele, ghiozdanul, hainele și încălțămintea, iar costurile se adună rapid chiar și atunci când produsele sunt cumpărate la prețuri moderate.

Un set de bază de rechizite poate ajunge la aproape 350 de lei, însă suma nu reprezintă întregul buget necesar pentru pregătirea elevului. La costul materialelor școlare se adaugă accesoriile, îmbrăcămintea și încălțămintea, iar totalul poate crește semnificativ.

Printre primele produse cumpărate pentru școală se numără caietele, disponibile în mai multe formate și variante. Prețul diferă în funcție de dimensiune, numărul de file și sistemul de prindere. Un caiet A4 cu spirală și 80 de file costă 6,99 lei, în timp ce un model capsat, cu aceleași dimensiuni, este disponibil la 5,99 lei.

Pentru un caiet A4 cu 48 de file, prețul este de 3,49 lei. Alte produse necesare elevilor au valori mai mici: un caiet de vocabular costă 0,99 lei, cel pentru muzică este 1,49 lei, iar un blocnotes ajunge la 2,49 lei.

Pentru activitățile de desen, un bloc de desen A3 este vândut cu 5,66 lei. Lista poate include și materiale pentru orele creative. Un set de 10 pensule costă 12,99 lei, o foarfecă este 3,99 lei, iar o ascuțitoare are un preț de 2,99 lei.

Accesoriile necesare elevului adaugă, la rândul lor, câteva zeci de lei la bugetul de început de an. Un penar gol este listat la 30,90 lei, în timp ce un model care conține deja ustensile poate ajunge la 59,90 lei.

Și instrumentele de scris pot avea costuri diferite. Un pix cu funcție de ștergere, însoțit de două rezerve, costă 11,90 lei. Pentru un ghiozdan cu roți, prețul poate ajunge la 99,90 lei.

Atunci când aceste produse sunt adunate, rechizitele și accesoriile prezentate pot forma un coș de aproximativ 300 de lei. Suma este însă orientativă și nu include toate materialele care pot fi solicitate la școală.

Necesarul diferă și în funcție de vârsta elevului. Pentru copiii din clasele mici, lista poate cuprinde mai multe materiale folosite la activități practice și de lucru manual, în timp ce elevii mai mari pot avea nevoie de alte tipuri de produse.

Cheltuiala crește odată cu achizițiile pentru garderoba de școală. Un set simplu de uniformă, format din tricou polo și pantaloni sau fustă, poate costa aproximativ 400 de lei. Dacă este adăugat la un coș de rechizite de circa 300 de lei, bugetul ajunge deja în apropierea pragului de 700 de lei.

Încălțămintea sport poate porni de la 34,99 lei, însă necesarul vestimentar nu se limitează la o singură pereche de pantofi. Pantalonii, bluzele și tricourile pot majora suma alocată cumpărăturilor pentru începutul anului școlar.

În funcție de produsele alese și de numărul articolelor cumpărate, bugetul pentru rechizite, accesorii și haine poate ajunge la 800-900 de lei. Adăugarea unei jachete pentru sezonul de toamnă poate împinge cheltuiala totală peste 1.000 de lei.

Pentru unele familii, distribuirea cumpărăturilor pe mai multe zile sau săptămâni reprezintă o modalitate de a evita o cheltuială mare într-un interval scurt. Irina, mamă a doi copii, spune că a început să cumpere produsele din timp, astfel încât toate costurile să nu fie suportate simultan.

O altă practică folosită de părinți este compararea prețurilor din mai multe magazine înainte de achiziționarea produselor. Reducerile disponibile sunt urmărite, iar cumpărăturile pot fi împărțite în funcție de priorități.

În acest fel, materialele școlare pot fi cumpărate treptat, înainte de revenirea elevilor la cursuri, în timp ce articolele vestimentare și celelalte produse necesare sunt adăugate pe măsură ce sunt stabilite nevoile copilului, potrivit celor relatate de B1.