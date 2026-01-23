Cursurile anului școlar 2026–2027 sunt prevăzute să înceapă în data de 7 septembrie 2026 și să se încheie la 18 iunie 2027, conform proiectului de ordin lansat vineri în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării. Documentul stabilește structura generală a anului școlar, perioadele de cursuri și vacanțe, precum și diferențieri pentru clasele terminale, în funcție de examenele naționale.

Potrivit variantei propuse, elevii de clasa a VIII-a ar urma să încheie cursurile mai devreme, respectiv pe 11 iunie 2027, în timp ce pentru elevii de clasa a XII-a finalul anului școlar este stabilit la data de 4 iunie 2027. Aceste diferențe sunt motivate de calendarul Evaluării Naționale și al examenului de Bacalaureat, care necesită intervale dedicate organizării probelor.

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat oficial lansarea în consultare publică a proiectului, invitând părțile interesate să transmită observații și propuneri. Forma finală a documentului urmează să fie stabilită după analizarea feedbackului primit și după discutarea acestuia în cadrul Comisiei de Dialog Social.

Una dintre modificările relevante propuse pentru cursurile anului școlar 2026–2027 vizează reducerea intervalelor în care inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București pot decide săptămâna de vacanță din timpul anului. Dacă în anii anteriori existau trei opțiuni posibile, proiectul actual reduce aceste variante la două.

Argumentația Ministerului Educației și Cercetării se bazează pe analiza deciziilor luate în anii precedenți, când, la nivel național, majoritatea inspectoratelor au ales constant aceleași două intervale, iar a treia opțiune a fost utilizată de cel mult trei județe. În acest context, autoritățile propun ca săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor să fie stabilită în perioada 22 februarie – 7 martie 2027.

„Principala modificare, faţă de structura anilor şcolari anteriori, vizează reducerea intervalelor (săptămânilor) între care se poate decide pentru vacanţa la decizia inspectoratelor şcolare la două (faţă de trei). Propunerea are drept fundament faptul că în anii anteriori, la nivel naţional, s-a optat preponderent pentru două intervale (săptămâni) dintre cele trei propuse (unul dintre intervale a fost constant opţiunea a maximum trei judeţe, restul optând pentru celelalte două intervale/săptămâni de vacanţă). Prin urmare, săptămâna de vacanţă la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti este propusă pentru perioada 22 februarie – 7 martie 2027”, au arătat reprezentanţii ministerului.

Reprezentanții instituției au mai explicat că alegerea intervalelor 22–28 februarie sau 1–7 martie este menită să asigure un echilibru între numărul de săptămâni consecutive de cursuri, evitând perioadele prea lungi fără pauze pentru elevi și cadre didactice.

În fundamentarea structurii propuse pentru cursurile anului școlar 2026–2027, Ministerul Educației și Cercetării a avut în vedere și perioadele alocate examenelor naționale. Potrivit documentului, probele de competențe din cadrul Bacalaureatului 2027 sunt programate în ultimele două săptămâni de cursuri, iar Evaluarea Națională și probele scrise ale Bacalaureatului ar urma să se desfășoare în cele două săptămâni de după finalizarea cursurilor.

Oficialii ministerului au subliniat că o eventuală începere a anului școlar la 14 septembrie, în loc de 7 septembrie, ar fi generat decalări semnificative în calendarul examenelor.

„În acest sens, precizăm că începerea anului şcolar în data de 14 septembrie (faţă de 7 septembrie, propunerea actuală) ar implica încheierea cursurilor pe 25 iunie şi, prin urmare, decalarea cu o săptămână a desfăşurării examenelor naţionale)”, au explicat reprezentanţii ministerului.

De asemenea, structura propusă ține cont de organizarea simulărilor pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat, care sunt avute în vedere pentru luna martie 2027. Autoritățile au precizat însă că aceste repere sunt orientative, urmând ca datele exacte să fie stabilite ulterior.

„Menţionăm că aceste proiecţii privind perioadele de desfăşurare alocate examenelor naţionale sunt orientative, calendarele de desfăşurare urmând a fi stabilite ulterior, prin documente distincte, după parcurgerea procesului de transparenţă decizională”, au transmis aceştia.

Conform proiectului, cursurile se vor desfășura în mai multe module, între 7 septembrie – 23 octombrie 2026, 2 noiembrie – 22 decembrie 2026, 11 ianuarie – 19 februarie sau 26 februarie 2027, în funcție de decizia inspectoratelor, apoi între 1 sau 8 martie – 23 aprilie 2027 și între 5 mai – 18 iunie 2027.

Vacanțele sunt programate între 24 octombrie – 1 noiembrie 2026, 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027, o săptămână la decizia inspectoratelor în intervalul 22 februarie – 7 martie 2027, 24 aprilie – 4 mai 2027 și vacanța de vară, între 19 iunie – 5 septembrie 2027.

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” vor avea loc între 7 septembrie 2026 și 23 aprilie 2027, în intervale de câte cinci zile lucrătoare consecutive, stabilite de fiecare unitate de învățământ, fără a se suprapune.

În paralel cu dezbaterea privind cursurile anului școlar 2026–2027, premierul Ilie Bolojan a anunțat că o decizie privind conducerea Ministerului Educației ar putea fi luată până la finalul lunii. Șeful Executivului a fost întrebat, vineri, la Radio România Actualități, când va avea loc o nouă numire la conducerea instituției.

În răspunsul său, premierul a indicat un termen scurt pentru clarificarea situației.

„Trebuie să încercăm să o închidem până pe sfârşitul acestei luni. Daţi-mi voie să purtăm o discuţie în conducerea partidului şi vom anunţa după ce se dă un vot”, a spus Ilie Bolojan.

Acesta a mai arătat că sunt analizate mai multe variante înainte de luarea unei decizii finale. ”Discut cu colegii noştri şi vom lua o decizie”, a adăugat premierul Bolojan, fără a oferi detalii suplimentare despre opțiunile aflate în discuție.