Dialogul cu angajatorii și verificările din teren au condus la aplicarea unui total de 2.714 măsuri de remediere, dintre care 1.691 în domeniul relațiilor de muncă și 1.023 în domeniul securității și sănătății în muncă, oferind un parcurs clar pentru intrarea în conformitate cu legea, potrivit informațiilor publicate de Florin Manole pe Facebook.

În perioada 12-16 ianuarie 2026, inspectorii au efectuat 1.310 controale privind relațiile de muncă și 906 controale de securitate și sănătate în muncă. Au fost aplicate 1.459 sancțiuni, dintre care 1.032 avertismente și amenzi în valoare totală de 3.271.000 lei, majoritatea în zona relațiilor de muncă.

În cadrul controalelor au fost depistate 130 de persoane care lucrau nedeclarat, subliniind importanța legalizării raporturilor de muncă pentru protecția socială a angajaților.

„Încă din primele săptămâni ale noului an, Inspecția Muncii a fost pe teren, cu peste 2.200 de controale făcute în toată țara. Mă interesează să continuăm să protejăm angajații, să le fie respectate drepturile. Dar trebuie spus că în multe cazuri inspectorii au ales și avertismentul, pentru că rolul nostru nu este doar să sancționăm, ci să îndreptăm lucrurile și să prevenim abaterile. Vom continua controalele și dialogul cu angajatorii, pentru ca protecția celor care muncesc să fie o regulă aplicată zi de zi”, a scris Florin Manole pe Facebook.

Separat, Inspecția Muncii a publicat un comunicat oficial cu detalii privind controalele desfășurate între 12 și 16 ianuarie 2026. În această perioadă, inspectorii au realizat 2.216 controale, dintre care 1.310 au vizat domeniul relațiilor de muncă, iar 906 domeniul securității și sănătății în muncă. În urma acestor verificări, au fost dispuse 2.714 măsuri de remediere: 1.691 în relațiile de muncă și 1.023 în securitatea și sănătatea în muncă, oferind angajatorilor un ghid clar pentru conformarea completă la legislație.

„Inspecția Muncii susține siguranța la locul de muncă: Peste 2.700 de măsuri de remediere dispuse în urma controalelor din ianuarie. Inspecția Muncii a desfășurat, în perioada 12 – 16 ianuarie 2026, o serie de acțiuni de monitorizare și control menite să asigure respectarea standardelor legale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și al securității și sănătății în muncă (SSM). Obiectivul principal al acestora este sprijinirea angajatorilor în menținerea unui mediu de lucru corect și sigur pentru toți angajații. În cadrul activității din această săptămână, inspectorii de muncă au efectuat 2.216 controale, dintre care 1.310 au vizat Relațiile de Muncă și 906 Securitatea și Sănătatea în Muncă. În urma dialogului cu angajatorii și a verificărilor din teren, au fost dispuse 2.714 măsuri de remediere (1.691 în domeniul RM și 1.023 în domeniul SSM), oferind astfel un parcurs clar pentru intrarea în deplină conformitate cu legea”, a informat Inspecția Muncii.

În cadrul acțiunilor de control, au fost aplicate 1.459 sancțiuni, majoritatea sub forma avertismentelor (1.032), menite să atragă atenția asupra deficiențelor, iar amenzile au însumat 3.271.000 lei, cele mai mari fiind în domeniul relațiilor de muncă (2.691.500 lei). De asemenea, controalele au relevat 130 de persoane care lucrau nedeclarat, ceea ce subliniază importanța legalizării raporturilor de muncă pentru protecția socială a angajaților și respectarea obligațiilor legale ale angajatorilor.

„În cadrul acțiunilor de verificare și control au fost aplicate 1.459 de sancțiuni. Dintre acestea, o pondere importantă au avut-o avertismentele, respectiv 1.032 (246 în RM și 786 în SSM), instrumente utilizate pentru a atrage atenția asupra necesității corectării deficiențelor. Valoarea amenzilor aplicate a însumat 3.271.000 de lei, cea mai mare parte a acestora fiind direcționată către zona Relațiilor de Muncă (2.691.500 lei). Un punct central al activității de control a fost identificarea situațiilor de muncă nedeclarată, fiind depistate 130 de persoane. Inspecția Muncii reamintește că legalizarea raporturilor de muncă este esențială pentru protecția socială a lucrătorilor”, a subliniat autoritatea.

Inspecția Muncii a recomandat angajatorilor să acorde atenție mai mare unor aspecte cheie ale securității la locul de muncă: instruirea personalului conform riscurilor specifice fiecărui post, asigurarea și folosirea corectă a echipamentelor de protecție, gestionarea substanțelor periculoase prin notificarea agenților chimici și punerea la dispoziție a fișelor de securitate, prevenția medicală prin controale periodice și actualizarea permanentă a documentației tehnice și a instrucțiunilor de lucru.

„Printre principalele aspecte unde s-a recomandat o atenție sporită în domeniul SSM se numără:

-instruirea personalului: adaptarea procesului de instruire la specificul riscurilor;

-echipamentele de protecție: asigurarea și utilizarea corectă a acestora în funcție de riscurile identificate;

-managementul substanțelor periculoase: necesitatea notificării agenților chimici și punerea la dispoziție a fișelor de securitate;

-prevenția medicală: importanța efectuării controlului medical periodic;

-actualizarea documentației: revizuirea instrucțiunilor și efectuarea verificărilor tehnice periodice ale echipamentelor”, a conchis autoritatea.

Inspectorul general de stat adjunct, Mihai Uca, a subliniat că Inspecția Muncii își reafirmă prin aceste acțiuni „rolul de garant al respectării drepturilor angajaților”.

„Prin aceste acțiuni, Inspecția Muncii își reafirmă rolul de garant al respectării drepturilor angajaților și de partener al angajatorilor care doresc să construiască un climat de muncă bazat pe responsabilitate și siguranță”, a declarat Mihai Uca.

