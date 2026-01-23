Șeful Executivului a transmis că strategia Guvernului nu include majorări de taxe și impozite pentru cetățeni, subliniind că ajustările necesare pentru corectarea deficitului bugetar vor viza și structurile statului.

„Nu vor mai crește taxe și impozite, greutatea va fi preluată și de aparatul de stat. Costul reducerii deficitului trebuie preluat și de aparatul de stat care în multe locuri e supradimensionat. Până săptămâna viitoare pachetele ar trebui finalizate”, a declarat Ilie Bolojan la Radio România Actualități.

Premierul a precizat că Guvernul intenționează să își angajeze răspunderea pe pachetul de reformă a administrației publice înainte de 1 februarie.

Potrivit prim-ministrului, reforma administrativă are ca obiectiv diminuarea cheltuielilor cu salariile din sistemul public cu aproximativ 10%, luând în calcul și economiile realizate în anul precedent. Fiecare minister și autoritate publică va avea responsabilitatea de a implementa măsurile necesare pentru atingerea acestui obiectiv.

Ilie Bolojan a arătat că problema supradimensionării aparatului administrativ este una extinsă la nivel național.

„Sunt peste 700 de primării care au personalul mai mic, nu trebuie să facă nimic. Celelalte au personal supradimensionat. Două treimi din administrații au personalul supradimensionat”, a precizat premierul.

Șeful Guvernului a explicat că noul pachet de reformă introduce mecanisme care leagă alocările bugetare de performanța administrațiilor locale și centrale.

„Dacă vei încasa sumele vei primi bani direct proporțional de la buget, dacă nu le încasezi vei fi penalizat”, a afirmat Ilie Bolojan.

Întrebat despre stabilitatea coaliției de guvernare, premierul a declarat că sprijinul politic real se va vedea în momentul în care Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament.

„Susținerea Guvernului, în afară de declarațiile publice, se testează în Parlament și atunci când Guvernul își va suma răspunderea va fi testul de susținere parlamentară. În condițiile în care se depune moțiunea de cenzură, după aceea sigur că se va face un vot pe această temă și se va testa această susținere”, a declarat Ilie Bolojan la Radio România Actualități.

Premierul a spus că nu se teme de un eventual succes al unei moțiuni de cenzură.

„Nu, nu am niciun fel de probleme pe această temă”, a afirmat el.

Ilie Bolojan a atras atenția că stabilitatea politică este esențială pentru menținerea încrederii piețelor financiare și a investitorilor, dar și pentru nivelul costurilor de finanțare ale statului.

„Cu cât senzația de instabilitate politică este mai mare, și dacă te uiți într-adevăr pe zona de declarații publice poate părea acest lucru, cu atât această senzație de impredictibilitate este mai mare, ceea ce nu ajută nici economia și nici percepția vis-a-vis de o țară”, a mai spus premierul.

În final, șeful Executivului a subliniat că un deficit bugetar de 9,3% nu poate fi redus fără efecte secundare, comparând procesul cu un tratament medical necesar.