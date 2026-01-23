Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTES) propune continuarea programului național de susținere a natalității, după ce măsura și-a demonstrat utilitatea în sprijinirea persoanelor care nu pot avea copii pe cale naturală. Proiectul de hotărâre de Guvern a fost publicat recent pe site-ul ministerului, în vederea consultării publice.

Prin acest act normativ se stabilește menținerea Programului social de interes național destinat susținerii cuplurilor și persoanelor singure, program care va fi derulat în continuare de MMFTES și finanțat din bugetul de stat, prin bugetul ministerului, în limita fondurilor aprobate anual.

Documentul aflat în dezbatere nu fixează sumele alocate pentru anii următori, ci stabilește cadrul general de funcționare al programului. Bugetul efectiv va fi aprobat anual, prin legea bugetului de stat, în funcție de resursele disponibile.

Astfel, statul creează baza legală pentru continuarea sprijinului financiar destinat creșterii natalității, urmând ca detaliile de finanțare să fie ajustate de la un an la altul.

Regulile principale ale programului rămân neschimbate. Pot beneficia de ajutor financiar:

-cuplurile infertile, căsătorite sau necăsătorite;

-femeile singure infertile,

-cu condiția existenței unei recomandări medicale emise de un medic specialist pentru efectuarea procedurilor de fertilizare.

Un criteriu esențial este vârsta femeii beneficiare, care trebuie să fie cuprinsă între 20 și 45 de ani.

Sprijinul financiar acordat de stat se menține la valoarea maximă de 15.000 de lei pentru fiecare beneficiar. Suma este acordată sub forma a două vouchere:

-un voucher în valoare de 5.000 de lei, destinat achiziției de medicamente;

-un voucher de 10.000 de lei, pentru acoperirea costurilor procedurilor medicale de fertilizare.

Aceste sume pot fi utilizate exclusiv pentru cheltuieli legate de tratamentele medicale necesare creșterii natalității.

Solicitarea sprijinului financiar se va face, la fel ca până acum, doar în format electronic, prin intermediul unei platforme digitale dedicate. Documentele necesare, procedura exactă de acordare a voucherelor și celelalte condiții administrative vor fi stabilite prin norme metodologice de aplicare.

Aceste norme trebuie adoptate în termen de 90 de zile de la publicarea hotărârii de Guvern în Monitorul Oficial și, cel mai probabil, nu vor aduce modificări majore față de regulile aplicate în edițiile anterioare ale programului.

Motivația autorităților

În nota de fundamentare a proiectului, MMFTES subliniază importanța continuării programului, arătând că acesta are un impact direct asupra persoanelor diagnosticate cu afecțiuni incompatibile cu reproducerea naturală și contribuie, pe termen lung, la viitorul demografic și economic al României.

„Continuarea acestui program reprezintă o măsură prioritară pentru România, având în vedere impactul său direct asupra cuplurilor și persoanelor singure diagnosticate cu o afecțiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, cât și contribuția sa la viitorul demografic și economic al țării”, se arată în document.

Pentru a putea fi aplicată, hotărârea de Guvern trebuie să fie aprobată de Executiv și publicată în Monitorul Oficial. Abia după acest pas programul va putea continua oficial, în baza noilor reguli stabilite.