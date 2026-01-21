Potrivit datelor centralizate de Travelminit, Poiana Brașov și stațiunile din Valea Prahovei domină rezervările pentru lunile de iarnă, fiind urmate de orașe care funcționează ca hub-uri de acces spre pârtii, precum Brașov, Sibiu sau Cluj-Napoca. Această distribuție nu este surprinzătoare: în ultimii ani, cererea pe segmentul sporturilor de iarnă s-a menținut ridicată, iar investițiile în infrastructură (gondole, telescaune, transport, servicii) au consolidat reputația acestor zone.

În paralel însă, un fenomen interesant este ascensiunea unor destinații mai mici precum Harghita Mădăraș, Băile Tușnad, Rânca sau pârtiile de pe Transalpina, care atrag turiști cu alte priorități: mai puțină aglomerație, prețuri mai accesibile și natură mai puțin urbanizată.

Durata rezervărilor arată un comportament de consum stabil: două nopți în medie, ceea ce indică preferința pentru weekenduri prelungite, mini-vacanțe sau deplasări spontane determinate de condițiile meteo favorabile. Acest model a apărut în pandemie și s-a menținut, confirmând apetitul pentru mobilitate și flexibilitate.

În plus, diversificarea bugetelor este evidentă: de la turiști care aleg pachete premium în Poiana Brașov la familii sau grupuri de prieteni care preferă varianta economică din Rânca sau Harghita.

Creșterea tarifelor este reală, dar moderată comparativ cu alte segmente turistice (de ex. litoral sau city break-uri externe). Datele Travelminit indică următoarele prețuri medii pe noapte:

Poiana Brașov: 164 euro/noapte (în 2024 era 148 euro) – creștere ~11%

Sinaia: 114 euro/noapte (vs 107 euro sezon anterior)

Bușteni: 111 euro/noapte (vs 97 euro) – creștere ~14%

Predeal: 122 euro/noapte (vs 111 euro) – creștere ~10%

Creșterile sunt determinate de:

– costurile de operare mai mari (energie, personal, servicii)

-cererea constantă pe segmentul sporturilor de iarnă

– investițiile în infrastructură și facilități

Comparativ cu alte țări europene din zona montană, România rămâne în zona mid-budget, dar sub costurile din Austria, Italia sau Elveția.

Analiza structurii rezervărilor arată clar că turiștii apreciază serviciile integrate și accesul rapid la pârtii. Ponderea pentru sezonul actual este relevantă:

Poiana Brașov: 63% hoteluri, 17% pensiuni

Predeal: 66% hoteluri, 28% pensiuni

Sinaia: 56% hoteluri, 15% pensiuni

Bușteni: 41% hoteluri, 16% pensiuni

Aceste cifre arată câteva lucruri importante:

– turiștii sunt dispuși să plătească mai mult pentru facilități (spa, piscină, parcare, restaurant)

– proximitatea față de pârtii devine un criteriu-cheie în alegerea unității

– pensiunile rămân relevante pentru familii și grupuri, unde prețul/număr de persoane contează

În plus, multe hoteluri au dezvoltat pachete cu acces la centre wellness, ceea ce contează în perioadele fără zăpadă sau pentru turiști non-schiori.

Alternativele din zone mai puțin urbanizate oferă avantaje interesante:

Harghita Mădăraș: skipass adulți 160–180 lei/zi, echipament 90–110 lei/zi

Rânca: skipass ~150 lei adulți, ~100 lei copii; echipament 25–30 lei/zi

Băile Tușnad & Transalpina: acces mai bun, trafic redus, costuri mai mici

În plus, aceste zone sunt populare în rândul:

– familiilor cu copii mici

– turiștilor care învață să schieze

– celor care evită traficul și cozile de la gondole

– celor care combină ski + relaxare termală (ex: Băile Tușnad)

Pentru a răspunde cererii crescute, Travelminit a lansat o campanie dedicată unităților de cazare din zone montane, incluzând:

opțiuni family-friendly (copiii <6 ani gratuit)

cazări orientate spre cupluri

facilități lângă pârtii

reduceri pentru membrii VIP

Este un semn că piața se profesionalizează și încearcă să uniformizeze oferta pentru segmente diferite de turiști.