În intervalul 19 ianuarie – 26 ianuarie 2026, meteorologii estimează că valorile termice vor fi sub cele specifice săptămânii în regiunile centrale și nord-estice. Temperaturile vor fi mai coborâte și în extremitatea de nord-vest, dar și în extremitatea de sud-vest a țării. În restul României, vremea ar urma să fie, în general, apropiată de normalul perioadei.

La capitolul precipitații, prognoza arată un regim pluviometric deficitar în vest, nord, centru și sud-vest. În extremitatea de sud-est sunt așteptate cantități local excedentare, în timp ce în celelalte zone cantitățile vor fi apropiate de cele normale.

Pentru săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie 2026, ANM estimează o schimbare clară față de perioada anterioară. Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât normalul, în toate regiunile țării, fără excepție.

În același interval, precipitațiile vor avea un caracter excedentar în regiunile extracarpatice. În restul teritoriului, cantitățile de apă vor fi, în general, apropiate de mediile obișnuite pentru această perioadă.

În săptămâna 2 februarie – 9 februarie 2026, temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării. Accentul este pus pe zonele montane, unde diferențele față de normal ar putea fi mai vizibile.

Regimul pluviometric va avea o tendință ușor excedentară în regiunile extracarpatice. În restul țării, cantitățile de precipitații sunt prognozate ca fiind apropiate de cele normale.

În perioada 9 februarie – 16 februarie 2026, mediile valorilor termice vor fi, în general, apropiate de cele specifice săptămânii în cea mai mare parte a României. Meteorologii notează totuși posibilitatea ca în extremitatea de nord-est temperaturile să fie ușor mai coborâte decât normalul.

În ceea ce privește precipitațiile, prognoza arată cantități ușor excedentare în majoritatea regiunilor, cu o probabilitate mai mare ca acest lucru să se simtă în sudul țării.