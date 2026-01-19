România se află în prezent într-o situație energetică stabilă și nu există riscul unor pene majore sau al unui deficit de energie, chiar și în contextul temperaturilor scăzute din această perioadă, a transmis ministrul Energiei, Bogdan Ivan, după reuniunea Comandamentului Energetic Național.

Potrivit acestuia, sistemul energetic național funcționează la capacitate maximă, iar autoritățile sunt mobilizate pentru a gestiona consumul ridicat specific sezonului rece.

Ministrul a explicat că, în acest moment, România dispune atât de resurse suficiente de gaze naturale, cât și de energie electrică, iar mixul energetic este unul echilibrat. Producția de energie beneficiază de aportul Hidroelectrica, aflată într-o stare tehnică foarte bună, precum și de energia eoliană, care asigură aproximativ 1.000 MW. În paralel, Complexul Energetic Oltenia funcționează la capacitate maximă pe bază de cărbune, contribuind la menținerea stabilității sistemului.

În ceea ce privește consumul de gaze naturale, Bogdan Ivan a arătat că acesta a crescut semnificativ față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea medie este de aproximativ 14,5%, iar consumul zilnic a atins pragul de 60 de milioane de metri cubi, considerat un nivel ridicat.

Această situație impune o coordonare atentă între extracția din depozite, producția internă și, acolo unde este necesar, importurile, pentru a asigura echilibrarea sistemului.

„În momentul de faţă suntem mobilizaţi atât cu Hidroelectrica, care se află într-o stare foarte bună, avem un mix energetic destul de stabil, pentru faptul că producem aproximativ 1.000 MW din eolian, de asemenea, colegii de la CE Oltenia produc la maxim energie pe cărbune. De asemenea, suntem şi într-o situaţie în care consumul de gaz a crescut foarte mult. Avem o creştere, în medie, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut cu 14,5% mai mare. Am atins pragul psihologic de 60 de milioane de mc pe zi consum, ceea ce ne duce automat la nevoia tot mai mare de a ne sincroniza pe tot ce înseamnă extragere din depozite şi din producţie, plus pentru a echilibra în anumite intervale zona de importuri”, a afirmat Bogdan Ivan.

Ministrul a mai precizat că gradul de umplere al depozitelor de gaze se situează la 59%, un nivel cu aproximativ 10 puncte procentuale peste media Uniunii Europene. El a subliniat că decizia luată încă din vara trecută de a umple depozitele până la 100% s-a dovedit una inspirată, întrucât permite României să facă față fără dificultăți perioadelor de ger accentuat.

Potrivit acestuia, actualul val de temperaturi scăzute este estimat să dureze până miercuri, iar sistemul energetic este pregătit atât din perspectiva producției de energie electrică, cât și a celei de gaze naturale, incluzând transportul, distribuția și furnizarea.

„Suntem în situaţia în care, încă de astă vară, în momentul în care am decis să umplem 100% depozitele, se dovedeşte că a fost o decizie inspirată, pentru că astăzi, când avem aceste perioade de ger, putem să spunem că suntem pregătiţi pentru a face faţă oricăror provocări. Această perioadă va dura până miercuri, sistemul energetic este pregătit la maxim, atât în raport cu producţia de energie electrică, cât şi cu ceea de gaze naturale, transportul lor, distribuţia şi furnizarea”, a adăugat ministrul Energiei.

Pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, a fost semnalată și o problemă punctuală în județul Suceava, unde o defecțiune a dus la întreruperea alimentării cu energie pentru aproximativ 700 de consumatori din patru localități. Bogdan Ivan a menționat că echipele de intervenție lucrează la capacitate maximă pentru remedierea situației și reconectarea rapidă a consumatorilor afectați.

Bogdan Ivan a adăugat că România este pregătită și din punctul de vedere al stocurilor de cărbune. Chiar dacă angajații din Valea Jiului și de la Complexul Energetic Oltenia au lucrat în condiții dificile, cu temperaturi de până la minus 15 grade Celsius, activitatea nu a fost întreruptă. În această perioadă, s-au extras aproximativ 25.000 de tone de cărbune zilnic, asigurând funcționarea centralelor energetice.

De asemenea, centralele de la Paroșeni sunt menținute în funcțiune pentru a garanta producția necesară de energie electrică. Ministrul a arătat că România păstrează un nivel al importurilor de aproximativ 1.200 MW, considerat un echilibru normal în actualul context. El a insistat asupra faptului că populația nu ar trebui să fie îngrijorată, deoarece nu există riscul unei defecțiuni sistemice a sistemului energetic național.

În concluzie, ministrul Energiei a reiterat că România dispune atât de gaze naturale, cât și de energie electrică suficiente și că funcționează la capacitate maximă pentru a depăși perioada geroasă. Stocurile de gaze sunt cu aproximativ 170 de milioane de metri cubi mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce oferă un grad ridicat de siguranță.