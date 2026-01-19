Rompetrol anunță finalizarea și punerea în funcțiune a termocentralei pe gaze de la Midia, care furnizează energie electrică și abur pentru platforma Petromidia. Proiectul, finanțat de Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român (FIEKR) prin intermediul Rompetrol Energy, marchează una dintre cele mai importante investiții energetice din Dobrogea din ultimii 15 ani.

Din data de 30 decembrie 2025, Rompetrol Energy a preluat operarea exclusivă a centralei, având posibilitatea de a direcționa surplusul de energie electrică și către rețeaua națională. Testele finale au confirmat funcționarea optimă a instalației, iar oficialii companiei subliniază că noua unitate va sprijini dezvoltarea pe termen lung a platformei Petromidia și modernizarea infrastructurii energetice din România.

„Recepția lucrărilor, venită în urma rezultatelor din perioada de testare finală, confirmă funcționarea optimă și eficiența centralei, cea mai importantă investiție energetică din Dobrogea ultimilor 15 ani. Rompetrol are acum un activ de producție nou, care va susține dezvoltarea pe termen lung a platformei Petromidia și va contribui la modernizarea infrastructurii energetice din România”, a declarat Yedil Utekov, Director Producție și Servicii Industriale în cadrul KMG International, compania kazahă de stat care controlează afacerile Rompetrol în România.

Centrala este complet integrată cu rafinăria Petromidia și cu Sistemul Energetic Național, asigurând între 60 și 70 MWh de electricitate și până la 180 de tone de abur tehnologic pe oră. Rompetrol Energy a obținut deja autorizațiile și certificările necesare, inclusiv o licență comercială temporară emisă de ANRE, valabilă până în februarie 2026, urmând ca documentația să fie completată pentru obținerea licenței definitive.

Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român, creat în 2018 de KMG International (80%) și Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (20%), are ca obiectiv strategic dezvoltarea proiectelor energetice în România. Termocentrala de la Midia reprezintă primul proiect major finalizat, consolidând prezența Rompetrol în sectorul energetic și contribuind la stabilitatea și modernizarea rețelei locale.