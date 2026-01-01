Începând cu 1 ianuarie 2026, Bulgaria adoptă moneda euro, iar șoferii români care vizitează țara sau tranzitează drumul spre Grecia vor trebui să achite vinieta rutieră în euro. Autoritățile bulgare au stabilit tarifele pentru vinieta electronică în euro, folosind cursul fix de conversie de la leva la moneda unică europeană (1 EUR = 1,95583 BGN).

Vinieta este obligatorie pentru circulația pe drumurile cu plată din Bulgaria și poate fi achiziționată online, cu afișarea prețurilor direct în euro. Pentru autoturisme de până la 3,5 tone, principalele opțiuni sunt:

Vinietă de weekend : 5,11 euro, valabilă de vineri, ora 12:00, până duminică, ora 23:59

Vinietă de 7 zile : 7,67 euro

Vinietă lunară : 15,34 euro

Vinietă de 3 luni : 27,61 euro

Vinietă anuală: 49,60 euro

Orientativ, la un curs de 5,0985 lei pentru 1 euro (BNR, 31 decembrie 2025), acestea corespund aproximativ următoarelor valori în lei: vinieta de weekend – 26 lei, cea săptămânală – 39 lei, iar vinieta lunară – 78 lei. Sumele exacte pot varia în funcție de cursul aplicat de bancă la plata cu cardul.

Tranzit rapid sau weekend : vinieta de weekend este suficientă dacă trecerea prin Bulgaria este scurtă, însă atenție la orele exacte de valabilitate.

Sejur de o săptămână sau mai mult : vinieta de 7 zile este potrivită, iar dacă vacanța depășește o săptămână, vinieta lunară poate fi mai convenabilă.

Mai multe călătorii într-un an: pentru șoferii care fac frecvent city-break-uri sau călătorii în Grecia prin Bulgaria, vinieta anuală devine cea mai economică opțiune.

Anul 2026 aduce modificări importante în modul în care șoferii din România plătesc pentru folosirea drumurilor naționale. Noile reguli vizează atât plata rovinietei pentru autoturisme, cât și introducerea unui sistem separat pentru vehiculele de mare tonaj.

De la 1 ianuarie, șoferii pot achita rovinieta până la miezul nopții a zilei următoare utilizării drumurilor, ceea ce oferă mai multă libertate celor care uită să o cumpere înainte de plecare.

Începând cu 1 iulie 2026, rovinieta va fi valabilă doar pentru vehiculele sub 3,5 tone. Camioanele și autobuzele vor trece la sistemul TollRo, unde taxa se calculează în funcție de distanța parcursă și norma de poluare a vehiculului. Aceasta permite o taxare mai corectă pentru transportul de marfă și persoane.

Pe lângă durata de valabilitate, prețul rovinietei pentru autoturisme va fi influențat și de norma de poluare a mașinii. Tarifele orientative pentru 2026 sunt:

1 zi: 3,5 euro (~17,74 lei)

10 zile: 6 euro (~30,40 lei)

30 zile: 9,5 euro (~48,14 lei)

60 zile: 15 euro (~76,01 lei)

12 luni: 50 euro (~253,36 lei)

Rovinieta poate fi cumpărată și verificată prin mai multe canale: