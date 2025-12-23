Surse apropiate deciziei au declarat pentru Mediafax că oficialii Rompetrol ar fi decis suspendarea activității de rafinare în cele două unități, fără a fi stabilită încă o dată exactă.

Reprezentanții Grupului KMG Internațional au primit o solicitare oficială pentru confirmarea sau infirmarea acestor informații, însă deocamdată nu au oferit un răspuns.

Măsura vine în contextul în care compania a reclamat recent că se confruntă cu o povară fiscală considerabilă.

Mai exact, în noiembrie, oficialii Rompetrol Rafinare explicau că regimul fiscal introdus în decembrie 2022, prin suprataxarea solidară și prin noile impozite pe cifra de afaceri – ICAS și IMCA – devine existențial pentru activitatea companiei. Conform acestora, IMCA aplică impozitare în lanț, taxând același litru de combustibil de mai multe ori, ceea ce duce rata efectivă de impozitare la peste 100%.

Compania sublinia că, în calitate de operator al 46% din capacitatea de rafinare a României și furnizor principal pentru 30% din cererea națională de carburanți, inclusiv pentru aviația de apărare și pentru Republica Moldova, riscul suspendării activității ar afecta securitatea energetică a României, stabilitatea financiară și credibilitatea strategică a țării. De asemenea, Rompetrol este singurul producător intern de bitum și polimeri.

„Pentru Rompetrol Rafinare, consecinţele regimului fiscal introdus în decembrie 2022, prin măsuri de suprataxare (de solidaritate) şi continuat cu noi taxe pe cifra de afaceri (ICAS – impozitul suplimentar din activitatea de petrol şi gaze şi IMCA – impozitul minim pe cifra de afaceri), începând cu anul 2024, sunt existenţiale. Spre exemplu, IMCA aplică impozitare în lanţ, taxând acelaşi litru de combustibil de mai multe ori, în fiecare verigă a lanţului de distribuţie (rafinare, distribuţie carburanţi, retail) — ducând rata efectivă de impozitare la peste 100%. În calitate de operator al 46% din capacitatea de rafinare a României, acoperind 30% din cererea naţională de carburanţi, principal furnizor de combustibil pentru aviaţia de apărare, unic producător de bitum şi polimeri şi furnizorul principal de carburanţi pentru Republica Moldova, riscul discontinuităţii activităţii companiei ar pune în pericol securitatea energetică a României, stabilitatea financiară, veniturile bugetare şi credibilitatea strategică a ţării în regiune”, potrivit mesajului transmis de reprezentanții Rompetrol Rafinare în urmă cu o lună.

Calculele preliminare indicau că, în 2026, compania ar fi urmat să plătească 120 de milioane de dolari doar în contul IMCA, calculat la echivalentul de 1%, iar chiar și o reducere la 0,5% ar menține costurile ridicate pentru industria petrolieră.

În perioada ianuarie – septembrie 2025, Rompetrol Rafinare a contribuit cu peste 1,4 miliarde de dolari la bugetul de stat, acționarii majoritari fiind KMG International (54,63%) și Statul Român prin Ministerul Energiei (44,7%).

În România mai funcționează în prezent și rafinăria Petrotel, aflată momentan în revizie și deținută de Lukoil (companie vizată de sancțiunile SUA), și rafinăria Petrobrazi, deținută de OMV Petrom.

Astfel, dacă măsura Rompetrol se va aplica, Petrobrazi ar urma să rămână singura unitate de rafinare activă din țară începând din februarie 2026.