Rafinăria Vega a demarat producția unui hexan cu puritate minimă de 60%, un salt tehnologic față de varianta de 50% fabricată anterior. Noul produs este esențial în procesele de extracție a uleiurilor vegetale, dar și în industrii precum petrochimia, producția de adezivi, cauciuc sau vopsele.

Implementarea a fost posibilă prin optimizări în instalația N-Hexan, realizate în urma unor teste repetate și ajustări fine ale parametrilor de funcționare, astfel încât produsul final să respecte standardele cerute de piață.

„Producția hexanului de puritate superioară reflectă angajamentul companiei pentru inovare, eficiență și adaptare la nevoile pieței. Suntem unul dintre cei mai mari producători din Europa și recunoscuți la nivel mondial, pentru că exportăm solvenți în toată lumea, inclusiv pe cea mai importantă piață, cea asiatică. Dezvoltarea portofoliului de produse cu valoare adăugată ridicată este o direcție prioritară pentru noi”, a declarat Sorin Graure.

Hexanul este unul dintre cei mai utilizați solvenți la nivel mondial, iar peste 60% din producție este folosită pentru extracția uleiurilor vegetale. Aproximativ 70% din piață este reprezentată de tipul „normal hexan”, produs și la Vega.

Cererea este concentrată în special în Asia, unde state precum India și China conduc consumul global, în timp ce Europa rămâne un centru important de producție și export.

În acest context, România joacă un rol aparte: este unul dintre puținele state din regiune care produce intern acest tip de solvent și acoperă integral necesarul intern.

Producția de hexan în România vs consum intern

Indicator Valoare estimată Producție anuală Vega ~93.000 tone Consum intern România ~4.000 tone Export peste 90% din producție Capacitate zilnică nou produs ~150 tone/zi

România este un exportator net de hexan, iar rafinăria Vega joacă un rol strategic în aprovizionarea piețelor externe.

Comparativ cu produsul anterior, noul hexan de 60% aduce beneficii clare:

eficiență mai mare în extracția uleiurilor

timpi de procesare mai scurți

costuri energetice reduse

stabilitate crescută în procese industriale

Temperatura de fierbere, de aproximativ 69°C, permite optimizarea proceselor tehnologice, un avantaj major pentru industrie într-un context de costuri ridicate la energie.

Cea mai mare parte a producției Vega este exportată, în special către:

Germania (cel mai mare consumator european)

Franța, Italia, Polonia, Belgia, Cehia

Asia: India (al doilea consumator global), Pakistan, Uzbekistan

Această distribuție confirmă integrarea României în lanțurile industriale globale.

Pentru 2026, rafinăria Vega estimează o producție de aproximativ 90.000 de tone de hexan, menținând nivelul ridicat din anii anteriori.

Activitatea este susținută de Rafinăria Petromidia, care furnizează materia primă necesară. Integrarea dintre cele două rafinării asigură stabilitate în aprovizionare și competitivitate pe piața europeană.

Rompetrol Rafinare este controlată majoritar de KMG International (54,63%), în timp ce statul român, prin Ministerul Energiei, deține 44,7%.

Compania rămâne un actor important în economia românească, atât prin exporturi, cât și prin contribuția la securitatea energetică și industrială.