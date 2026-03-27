Reprezentanții KMG International au anunțat vineri că Rompetrol Rafinare a încheiat cu succes lucrările mecanice planificate la rafinăriile Petromidia Năvodari și Vega Ploiești. În zilele următoare, unitățile vor reveni treptat la capacitatea optimă, proces realizat etapizat și conform normelor de siguranță și securitate în muncă.

”Rompetrol Rafinare a finalizat cu succes lucrările mecanice din cadrul reviziei planificate a celor două rafinării operate – Petromidia Năvodari şi Vega Ploieşti. În următoarele zile, rafinăriile vor reveni la capacitatea optimă, acest proces fiind unul foarte important şi realizat etapizat, respectând toate normele de siguranţă şi securitate în muncă”, au transmis, vineri, reprezentanţii KMG International.

Revizia a inclus peste 700 de operațiuni de mentenanță, schimbarea catalizatorilor în șase instalații principale, verificarea a aproximativ 900 de echipamente (statice, dinamice și electrice), precum și inspecții și teste pentru aproape 1.200 de conducte.

Reprezentanții KMG International au mai precizat că, pe parcursul reviziei, a fost obținut cu succes și un alt obiectiv important: recertificarea și prelungirea autorizațiilor de funcționare emise de ISCIR și CNCIR. Compania a subliniat sprijinul constant al autorităților, care a permis finalizarea lucrărilor conform termenului estimat. În total, peste 2.500 de persoane au contribuit la realizarea reviziei, incluzând specialiști din cadrul KMG International, contractorul general Rominserv și 45 de alte firme cu experiență relevantă în domeniu.

”Un alt obiectiv realizat cu succes în cadrul reviziei a fost recertificarea şi prelungirea autorizaţiilor de funcţionare din partea autorităţilor competente – ISCIR şi CNCIR. Apreciem suportul constant al autorităţilor, care au facilitat finalizarea lucrărilor în termenul estimat de companie. Lucrările au fost executate cu sprijinul a peste 2.500 de oameni – specialişti din cadrul companiei, ai contractorului general (Rominserv) şi ai celor 45 de companii implicate, cu vastă experienţă în domeniu”, au mai afirmat reprezentanţii KMG International.

KMG International a anunțat că rafinăriile operate de Rompetrol Rafinare își vor relua rapid activitatea de aprovizionare cu produse petroliere, contribuind astfel la stabilizarea pieței interne, într-un context dificil pentru producători și consumatori.

Opririle tehnologice au fost efectuate conform unui calendar strict: reviziile generale se fac la fiecare patru ani, iar lucrările intermediare la interval de doi ani, pentru întreținere și optimizarea instalațiilor.

Reprezentanții KMG International au precizat că aceste revizii sunt esențiale pentru funcționarea în condiții de siguranță, continuitatea proceselor tehnologice și protecția mediului.

Principalii acționari ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International, cu 54,63% (direct și indirect), și Statul Român, prin Ministerul Energiei, cu 44,7%.