Grupul Rompetrol, care operează rafinăriile Petromidia și Vega și rețeaua de benzinării omonimă, este controlat de KMG International, divizia înregistrată în Olanda a gigantului petrolier de stat al Kazahstanului, KazMunayGas.

În primul semestru al anului 2025, Rompetrol și-a redus pierderile cu 30% comparativ cu perioada similară a anului precedent. Pierderea netă s-a situat la 53 milioane de dolari, fiind cu 22 milioane de dolari mai mică decât cea din primul trimestru al anului 2024, care se ridica la 75 milioane de dolari.

Cifra de afaceri brută consolidată a Rompetrol Rafinare a crescut cu 32% față de perioada similară din 2024, ajungând la aproximativ 2,8 miliarde de dolari. De asemenea, rezultatul operațional (EBITDA) s-a majorat cu 73%, atingând 77,6 milioane de dolari, reflectând o performanță financiară semnificativ îmbunătățită.

Luna februarie aduce revizii semnificative în rafinăriile Rompetrol și Petrotel Lukoil, unități care asigură aproximativ 70% din producția de carburanți din România. Ministerul Energiei a confirmat că stocurile existente sunt suficiente și că aprovizionarea va continua fără probleme, inclusiv prin importuri de la furnizori care nu sunt afectați de sancțiunile internaționale.

În această perioadă, rafinăria Petromidia, parte a grupului Rompetrol, va fi supusă unei revizii generale, iar rafinăria Petrotel Lukoil se află de asemenea în mentenanță, într-un context marcat de incertitudini privind viitorul său.

Cele două unități, care împreună acoperă aproximativ 70% din capacitatea de rafinare a benzinei și motorinei din România, vor fi temporar nefuncționale, astfel că singura rafinărie activă va fi cea de la Brazi, deținută de Petrom. Această situație a generat întrebări legate de riscul unei eventuale penurii de carburanți, în contextul instabilității regionale și al sancțiunilor internaționale impuse Rusiei, care obligă companiile rusești să își vândă activele externe, inclusiv pe teritoriul României.

Ministerul Energiei a transmis că stocurile existente sunt suficiente pentru a acoperi cererea internă de carburanți timp de o lună și că, dacă va fi necesar, România poate apela și la importuri. De asemenea, instituția a precizat că piața carburanților este stabilă și funcțională, atât în ceea ce privește aprovizionarea, cât și accesul la produsele petroliere.

În contextul opririi activității rafinăriei Petrotel-Lukoil, ca urmare a sancțiunilor impuse de Statele Unite și Regatul Unit, Ministerul Energiei a solicitat principalilor operatori din sectorul petrolier informații privind capacitatea de acoperire a consumului intern de carburanți.

Referitor la revizia programată a rafinăriei Rompetrol, ministerul a subliniat că societatea va respecta integral obligațiile contractuale. Livrările către clienți vor fi asigurate din stocurile proprii și cu sprijinul diviziei de trading a Grupului KMGI.