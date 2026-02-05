Astfel, un litru de benzină standard are în continuare un preț cuprins între 7,7 și 7,84 lei. Benzina premium se menține la un nivel de preț situat între 8,27 și 8,56 lei pe litru.

În ceea ce privește motorina, un litru de motorină standard continuă să coste între 8,02 și 8,12 lei. Motorina premium se vinde în continuare la prețuri cuprinse între 8,38 și 8,67 lei pe litru. De asemenea, prețul pentru un litru de GPL rămâne nemodificat, situându-se între 3,9 și 3,97 lei.

Aceste valori confirmă faptul că, la data de 5 februarie 2026, nu au fost înregistrate modificări ale prețurilor la carburanți față de ziua precedentă.

Amintim că evoluția prețurilor la carburanți este influențată de o serie de factori economici și geopolitici, care acționează atât la nivel internațional, cât și pe plan local. Deși modificările de la pompă sunt resimțite direct de consumatori, mecanismul din spatele formării prețurilor este unul complex și depinde de mai multe variabile.

Unul dintre cei mai importanți factori este cotația petrolului pe piețele internaționale. Prețul țițeiului este stabilit la nivel global și poate fluctua în funcție de cerere și ofertă, de deciziile marilor producători, dar și de tensiuni geopolitice sau conflicte care afectează zonele producătoare. Orice variație semnificativă a cotațiilor internaționale se reflectă, mai devreme sau mai târziu, și în prețurile carburanților din benzinării.

Un alt element esențial este cursul de schimb valutar. Deoarece petrolul și produsele petroliere sunt tranzacționate, în general, în dolari, fluctuațiile cursului pot influența costurile de import. O monedă națională mai slabă poate duce la creșterea costurilor pentru companii, ceea ce se poate reflecta ulterior în prețurile finale.

De asemenea, taxele și accizele joacă un rol important în structura prețului la carburanți. Nivelul acestora este stabilit prin politici fiscale și poate avea un impact semnificativ asupra sumei plătite de consumatori la pompă. Modificările legislative sau ajustările fiscale pot genera variații de preț, chiar și în situațiile în care costurile de producție rămân relativ stabile.

Costurile de rafinare, transport și distribuție reprezintă alți factori care influențează evoluția prețurilor. Creșterea cheltuielilor logistice, a costurilor cu energia sau a celor operaționale poate determina ajustări ale tarifelor practicate în benzinării.